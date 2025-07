Il traffico sulle autostrade oggi 24 luglio 2025 in tempo reale

Il 24 luglio 2025, il traffico sulle autostrade italiane presenta diverse criticità, con code e rallentamenti in varie tratte. Gli automobilisti sono avvisati di prestare attenzione e di pianificare i propri viaggi tenendo conto delle informazioni aggiornate.

A1 Milano-Napoli

Ore 10:21: Coda di 2 km tra Valdarno e Incisa – Reggello per veicolo in avaria. La coda si estende dal chilometro 324 al chilometro 326 in direzione Milano.

Ore 10:10: Code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. La coda va dal chilometro 268 al chilometro 277 in direzione Milano.

Ore 10:08: Traffico Rallentato tra Incisa – Reggello e Firenze sud per traffico intenso. La situazione è critica dal chilometro 315 al chilometro 319 in direzione Milano.

Ore 09:06: Coda tra Modena Nord e Bivio A1/A22 Brennero-Modena per traffico intenso. La coda si estende dal chilometro 155.3 al chilometro 157.0 in direzione Milano.

Ore 09:05: Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso.

A26 Genova-Voltri-Gravellona Toce

Ore 10:20: Coda tra Ghemme e Nodo A26/A4 Torino-Trieste per incidente. Entrata consigliata verso Genova Voltri: Vercelli est. Uscita consigliata provenendo da Gravellona Toce: Ghemme.

Ore 10:19: Traffico Bloccato tra Ghemme e Nodo A26/A4 Torino-Trieste per incidente.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 10:17: Traffico Rallentato tra Capodichino e Corso Malta per traffico intenso.

Ore 10:01: Coda in uscita a Zona Ospedaliera per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 07:45: Coda in entrata a Corso Malta per traffico intenso.

A14 Bologna-Taranto

Ore 10:16: Code a tratti tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Imola per traffico intenso.

Ore 09:18: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per traffico intenso.

A24 Roma-Teramo

Ore 10:09: Coda di 2 km tra Tivoli e Castel Madama per lavori. La coda si estende dal chilometro 18.7 al chilometro 16.6.

Ore 09:40: Coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso.

A22 Brennero-Modena

Ore 10:09: Traffico Rallentato tra Rovereto Nord e Affi per traffico intenso.

Ore 08:28: Coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso.

A13 Bologna-Padova

Ore 09:28: Coda di 2 km tra Ferrara Nord e Altedo per incidente.

Ore 09:28: Coda di 1 km tra Ferrara sud e Altedo per veicolo in avaria.

A4 Torino-Trieste

Ore 09:37: Coda in uscita a Brescia Ovest per traffico intenso.

Ore 07:12: Code a tratti tra Nodo A4/A8 Milano-Varese e Milano est per traffico intenso.

A7 Milano-Genova

Ore 09:54: Coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia per lavori.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 06:11: L’uscita di Fino Mornasco è chiusa al traffico fino alle 05:00 del 01/08/2025 provenendo da Lainate per lavori. Uscita consigliata provenendo da Lainate: Lomazzo Nord.

Fonte: Autostrade per l’Italia