Il traffico sulle autostrade oggi 24 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 24 agosto 2025, vede un traffico particolarmente intenso sulle principali autostrade italiane, con numerose code, rallentamenti e disagi dovuti sia a incidenti che a traffico intenso e condizioni meteorologiche avverse. Tra gli eventi più rilevanti si segnalano una coda di 5 km tra Anagni e Valmontone sull’A1 Milano-Napoli per incidente e una coda di 4 km tra Carpi e il bivio A22/A1 sulla A22 Brennero-Modena per traffico intenso. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, della situazione aggiornata.

A1 Milano-Napoli

Ore 10:56: Coda di 4 km tra Caserta Nord e Capua per incidente. La coda si estende dal km 727 al km 731 in direzione Milano.

Ore 10:51: Coda di 5 km tra Anagni e Valmontone per incidente. Uscita consigliata provenendo da Napoli: Anagni. La coda va dal km 587 al km 593 in direzione Milano.

Ore 10:51: Coda di 1 km tra Bivio Diram.Capod./Racc.SP1 Casoria e Capodichino per traffico congestionato sulla Tangenziale.

Ore 10:48: Traffico rallentato tra Badia e Bivio A1-Variante per materiali dispersi in direzione Bologna. Rallentamenti su 4 km.

Ore 10:40: Code a tratti tra Monte San Savino e Valdarno per traffico intenso in direzione Milano. Coinvolto un tratto di 20 km.

Ore 10:40: Traffico rallentato tra Valdarno e Firenze sud per traffico intenso in direzione Milano. Rallentamenti su 19 km.

Ore 10:39: Code a tratti tra Magliano Sabina e Orte per traffico intenso in direzione Milano. Tratto interessato di 9,6 km.

Ore 10:37: Code a tratti tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante per traffico intenso in direzione Milano. Tratto di 17 km.

Ore 10:27: Traffico rallentato tra Anagni e Colleferro per traffico intenso in direzione Milano. Rallentamenti su 11 km.

Ore 10:25: Code a tratti tra Parma e Fidenza per traffico intenso in direzione Milano. Tratto di 13,6 km.

Ore 10:25: Coda in uscita a Capodichino provenendo da Autostrada Milano-Napoli per traffico intenso sulla viabilità ordinaria sulla Tangenziale.

Ore 10:04: Servizi igienici benzina non disponibili presso l’area di servizio Teano est per guasto impianto al km 708,4 in direzione Milano.

Ore 09:59: Traffico rallentato tra Magliano Sabina e Orte per traffico intenso in direzione Milano. Tratto di 9,6 km.

Ore 09:49: Mancanza di metano presso l’area di servizio Arda ovest per guasto impianto al km 73,3 in direzione Napoli.

Ore 09:38: Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso in direzione Milano.

Ore 09:19: Code a tratti tra Valsamoggia e Terre di Canossa – Campegine per traffico intenso in direzione Milano. Tratto di 60,389 km.

Ore 08:57: Traffico rallentato tra Attigliano e Orvieto per traffico intenso in direzione Milano. Rallentamenti su 28,1 km.

A4 Torino-Trieste

Ore 10:55: Coda di 1 km tra Seriate e Bergamo per incidente in direzione Torino. La coda si estende dal km 172,6 al km 175.

A22 Brennero-Modena

Ore 10:50: Coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso in direzione Modena. La coda va dal km 313,1 al km 309.

Ore 10:37: Traffico rallentato tra Verona Nord e Trento Nord per traffico intenso in direzione Brennero. Tratto di 94 km.

Ore 10:25: Traffico rallentato tra Bressanone e Affi per traffico intenso in direzione Modena. Tratto di 168,7 km.

Ore 09:56: Coda di 2 km tra Bolzano Nord e Chiusa per veicolo in avaria in direzione Brennero. La coda va dal km 60 al km 62.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 10:48: Coda in entrata alla barriera di Ugovizza per traffico intenso in direzione Autostrada Torino-Trieste.

Ore 10:44: Coda in uscita alla barriera di Ugovizza per traffico intenso in direzione Confine di Stato.

A14 Bologna-Taranto

Ore 10:48: Traffico rallentato tra Val Vibrata e Giulianova per curiosi in direzione Taranto. Tratto di 14,9 km.

Ore 10:44: Coda in entrata a Bari Nord verso Pescara per traffico intenso.

Ore 10:41: Code a tratti tra Riccione e Castel San Pietro per traffico intenso in direzione Bologna. Tratto di 97,2 km.

Ore 10:31: Code a tratti tra Pescara Nord e Porto Sant’Elpidio per traffico intenso in direzione Ancona. Tratto di 93 km.

Ore 09:09: Coda in entrata a Foggia per traffico intenso in entrambe le direzioni.

Ore 08:25: Pioggia tra Ancona sud e Grottammare in entrambe le direzioni. Tratto di 71,4 km.

Ore 06:03: Pioggia tra Senigallia e Ancona sud in entrambe le direzioni. Tratto di 35,9 km.

A12 Genova-Roma

Ore 10:42: Code a tratti tra Recco e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova. Tratto di 22,8 km.

Ore 02:27: Camper service chiuso presso l’area di servizio Tirreno ovest in direzione Roma.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 10:46: Coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova. Tratto di 2,3 km.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 10:22: Coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento dogana svizzera in direzione Svizzera. Tratto di 1,63 km.

Ore 10:01: Coda in entrata alla barriera di Como Grandate per traffico intenso in direzione Lainate.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

Ore 09:53: Code a tratti tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per traffico intenso in direzione Gravellona Toce. Tratto di 29,9 km.

Ore 09:37: Pioggia tra Nodo A26/A21 Torino-Brescia e Casale Monferrato Nord in entrambe le direzioni. Tratto di 27,5 km.

A30 Caserta-Salerno

Ore 10:16: Coda di 1 km tra Mercato San Severino e Salerno per traffico congestionato in direzione Caserta.

Ore 10:15: Coda in entrata alla barriera di Salerno per traffico intenso in direzione Caserta.

Ore 09:50: Coda di 2 km tra Nola e Bivio A30/A1 Milano-Napoli per traffico congestionato in direzione Caserta.

Ore 09:37: Coda su Bivio A30/A1 Milano-Napoli provenendo da Salerno verso Roma per traffico intenso in direzione Caserta.

A13 Bologna-Padova

Ore 07:04: Pioggia tra Ferrara sud e Occhiobello in entrambe le direzioni. Tratto di 15,4 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia