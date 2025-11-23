Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il 24 novembre 2025 la situazione del traffico sulle autostrade italiane presenta criticità prevalentemente legate a lavori programmati, con chiusure di tratte e aree di servizio, in particolare sulla Tangenziale di Napoli (A56). Tra gli eventi più rilevanti si segnalano la chiusura del tratto tra Capodimonte e Corso Malta e l’interdizione di alcune entrate come Capodimonte e Arenella, tutte verso l’Allacciamento Diramazione Capodichino. Di seguito il dettaglio degli eventi e delle limitazioni presenti lungo la rete autostradale.

A56 – Tangenziale di Napoli





00:04 – Area di servizio Scudillo est

Area di Servizio Chiusa per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

L’area di servizio rimarrà chiusa fino alle 6:00 del 24 novembre 2025 per lavori programmati.







00:03 – Tratto tra Capodimonte e Corso Malta

Tratto Chiuso per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

La tratta è chiusa al traffico fino alle 6:00 del 24 novembre 2025. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta; uscita consigliata per chi proviene da Pozzuoli: Capodimonte. Il tratto interessato va dal chilometro 18,8 al chilometro 16,1 per una lunghezza totale di 2,7 km.







00:03 – Capodimonte – Entrata

Entrata Chiusa per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

L’entrata di Capodimonte è chiusa al traffico fino alle 6:00 del 24 novembre 2025 in direzione Allacc. Diramazione Capodichino. Si consiglia di utilizzare l’entrata Corso Malta come alternativa.







00:03 – Arenella – Entrata

Entrata Chiusa per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

L’entrata di Arenella è chiusa al traffico fino alle 6:00 del 24 novembre 2025 verso Allacc. Diramazione Capodichino. Anche in questo caso, l’entrata consigliata è quella di Corso Malta.



Fonte: Autostrade per l’Italia