Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 24 novembre 2025 la situazione del traffico sulle autostrade italiane presenta criticità prevalentemente legate a lavori programmati, con chiusure di tratte e aree di servizio, in particolare sulla Tangenziale di Napoli (A56). Tra gli eventi più rilevanti si segnalano la chiusura del tratto tra Capodimonte e Corso Malta e l’interdizione di alcune entrate come Capodimonte e Arenella, tutte verso l’Allacciamento Diramazione Capodichino. Di seguito il dettaglio degli eventi e delle limitazioni presenti lungo la rete autostradale.
A56 – Tangenziale di Napoli
00:04 – Area di servizio Scudillo est
Area di Servizio Chiusa per lavori
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
L’area di servizio rimarrà chiusa fino alle 6:00 del 24 novembre 2025 per lavori programmati.
00:03 – Tratto tra Capodimonte e Corso Malta
Tratto Chiuso per lavori
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
La tratta è chiusa al traffico fino alle 6:00 del 24 novembre 2025. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta; uscita consigliata per chi proviene da Pozzuoli: Capodimonte. Il tratto interessato va dal chilometro 18,8 al chilometro 16,1 per una lunghezza totale di 2,7 km.
00:03 – Capodimonte – Entrata
Entrata Chiusa per lavori
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
L’entrata di Capodimonte è chiusa al traffico fino alle 6:00 del 24 novembre 2025 in direzione Allacc. Diramazione Capodichino. Si consiglia di utilizzare l’entrata Corso Malta come alternativa.
00:03 – Arenella – Entrata
Entrata Chiusa per lavori
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
L’entrata di Arenella è chiusa al traffico fino alle 6:00 del 24 novembre 2025 verso Allacc. Diramazione Capodichino. Anche in questo caso, l’entrata consigliata è quella di Corso Malta.
