Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 24 ottobre 2025 la situazione del traffico sulle autostrade italiane presenta criticità dovute soprattutto a condizioni meteorologiche avverse come il vento forte, in particolare nei pressi di Napoli, sulla A1 Milano-Napoli. In questo articolo troverai il dettaglio degli eventi più rilevanti, come tratte interessate da forti raffiche di vento e segnalazioni puntuali aggiornate ora per ora. Tra gli eventi più significativi si segnalano il vento forte tra Napoli Nord e il bivio A1/A3 Napoli-Salerno, che impatta la circolazione in entrambe le direzioni su una tratta di oltre 20 chilometri.

A1 MILANO-NAPOLI





00:01 – Napoli Nord e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno

Segnalata presenza di vento forte sulla tratta tra Napoli Nord e il bivio con la A3 Napoli-Salerno, in entrambe le direzioni.

L’evento interessa il tratto tra il km 759,8 e il km 739,7, per una lunghezza di 20,1 km.

Si raccomanda massima prudenza agli automobilisti che percorrono la zona nelle prime ore del giorno, viste le condizioni del tempo che potrebbero ridurre la sicurezza stradale.



Fonte: Autostrade per l’Italia