Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane per la giornata di oggi, 24 settembre 2025, mostra alcune criticità limitate in specifici tratti autostradali. Le principali segnalazioni riguardano la presenza di lavori con code sulla A4 Torino-Trieste e condizioni di pioggia intensa che interessano la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni. Di seguito, il dettaglio degli eventi più significativi registrati: ad esempio, lavori tra Castegnato e Brescia Ovest sulla A4 stanno causando disagi alla viabilità, mentre sulla A13 si segnala pioggia tra i principali bivi autostradali.

A4 TORINO-TRIESTE





00:02 – Castegnato e Brescia Ovest

Coda per lavori

Direzione Trieste

La coda si estende dal chilometro 214 al chilometro 213, per una lunghezza complessiva di 1 km.



A13 BOLOGNA-PADOVA





00:01 – Bivio A13-Padova Sud e Bivio A13/A4 Torino-Trieste

Pioggia

Direzione: in entrambe le direzioni

Il fenomeno interessa la tratta dal chilometro 116,7 al chilometro 100, per una lunghezza totale di 16,7 km.



Fonte: Autostrade per l’Italia