Il traffico sulle autostrade oggi 25 giugno 2025 tratta per tratta

Oggi, 25 giugno 2025, la situazione del traffico sulle autostrade italiane presenta diverse criticità, con code e tratti chiusi in varie direzioni. Le principali problematiche riguardano la A1, A04, A24, A56 e A10, con lavori in corso e traffico intenso che stanno causando rallentamenti e disagi agli automobilisti.

A01 – MILANO-NAPOLI

Ore 10:55: Traffico Rallentato tra Incisa – Reggello e Firenze sud per traffico intenso. La situazione è critica e si consiglia di prestare attenzione.

Ore 10:52: Coda di 4 km tra Incisa – Reggello e Firenze sud per veicolo in avaria. La coda si estende dal chilometro 311 al chilometro 316 in direzione Milano.

Ore 10:20: Coda in uscita a Orte per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. La situazione è complicata e si consiglia di utilizzare percorsi alternativi.

Ore 09:04: L’area di servizio Roncobilaccio est è chiusa fino alle 18:00 per lavori, il che potrebbe influenzare le soste degli automobilisti.

Ore 09:47: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur con attesa prevista di 15 minuti.

A04 – TORINO-TRIESTE

Ore 10:58: Code a tratti tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni per traffico intenso. Gli automobilisti sono avvisati di prestare attenzione.

Ore 10:48: Code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso. La situazione è in evoluzione e si consiglia di monitorare gli aggiornamenti.

Ore 10:45: L’area di servizio Sebino nord è sprovvista di gasolio per un guasto all’impianto, il che potrebbe creare disagi per i viaggiatori.

A24 – ROMA-TERAMO

Ore 10:57: Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Si consiglia di utilizzare percorsi alternativi.

A56 – TANGENZIALE DI NAPOLI

Ore 10:50: Coda in uscita a Fuorigrotta provenendo da Allacc. Diramazione Capodichino per traffico intenso. La situazione è critica e si consiglia di prestare attenzione.

Ore 09:43: Coda in uscita a Vomero provenendo da Allacc. Diramazione Capodichino per incidente. La situazione è in fase di monitoraggio.

Ore 07:44: Coda tra Vomero e Capodimonte per traffico intenso. Gli automobilisti sono avvisati di prestare attenzione.

A10 – GENOVA-VENTIMIGLIA

Ore 10:41: Coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti sulla situazione del traffico.

Fonte: https://www.autostrade.it/it/infoviabilita/traffico-in-real-time