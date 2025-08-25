Il traffico sulle autostrade oggi 25 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 25 agosto 2025, vede un traffico particolarmente intenso su diverse tratte autostradali italiane, con code e disagi dovuti sia all’elevato flusso di veicoli sia a incidenti e condizioni meteo avverse. Tra gli eventi più rilevanti segnaliamo una coda di 13,2 km sull’A14 tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la A1, e la chiusura dell’uscita di Rovato sull’A4 in direzione Trieste a causa di un incidente. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:02: Coda tra Bologna San Lazzaro e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio per traffico intenso. La coda si estende per 13,2 km, dal chilometro 9,0 al chilometro 22,2, in direzione autostrada Milano-Napoli.

A22 Brennero-Modena

Ore 07:34: Coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso. La coda si sviluppa dal chilometro 313,1 al chilometro 309,0 in direzione Modena.

A4 Torino-Trieste

Ore 07:17: Uscita Chiusa all’uscita di Rovato per chi proviene da Milano a causa di incidente. Uscita consigliata: Palazzolo. L’evento interessa la direzione Trieste.

A25 Torano-Pescara

Ore 03:19: Nebbia a banchi tra Cocullo e Pratola Peligna-Sulmona con visibilità ridotta a 90 metri. Il fenomeno interessa entrambe le direzioni per un tratto di 15,2 km, dal chilometro 136,8 al chilometro 121,6.

Fonte: Autostrade per l’Italia