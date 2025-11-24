Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La situazione del traffico sulle autostrade italiane il 25 novembre 2025 vede particolare attenzione sulle tratte A7 Milano-Genova e A9 Lainate-Como Chiasso, dove sono segnalate chiusure per lavori programmati che impattano la circolazione in modo significativo. Ad esempio, il tratto della A7 tra Genova Sampierdarena e il bivio con l’A10 resterà chiuso per lavori fino alle 6 del mattino, mentre sulla A9 è interdetto il tratto tra Lago di Como e il Bivio con la A59 Nord per lavori notturni. Nel prosieguo dell’articolo tutti i dettagli delle chiusure e suggerimenti per percorsi alternativi utili a chi deve spostarsi nel corso della giornata.

A7 MILANO-GENOVA





00:00 – Genova Sampierdarena e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia

Tratto chiuso tra Genova Sampierdarena e il bivio con l’A10 Genova-Ventimiglia fino alle 6:00 del 25 novembre 2025 per lavori lungo la direttrice verso Milano.

Direzione Milano

Gli utenti diretti verso Milano sono invitati a entrare in autostrada a Genova Aeroporto (su A10 Genova-Ventimiglia).

Tratta interessata tra i km 131.7 e 133.6, per una lunghezza di 1,9 km.



A9 LAINATE-COMO CHIASSO





00:00 – Lago di Como e Bivio A9/A59 Nord

Tratto chiuso tra Lago di Como e il bivio con l’A59 Nord fino alle 5:00 del 25 novembre 2025 per lavori lungo la direttrice verso Lainate.

Direzione Lainate

Percorso alternativo consigliato per chi è diretto verso Lainate è l’ingresso a Como Grandate.

Tratta interessata tra i km 33.4 e 41.18, per una lunghezza di 7,78 km.



Fonte: Autostrade per l’Italia