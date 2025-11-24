Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane il 25 novembre 2025 vede particolare attenzione sulle tratte A7 Milano-Genova e A9 Lainate-Como Chiasso, dove sono segnalate chiusure per lavori programmati che impattano la circolazione in modo significativo. Ad esempio, il tratto della A7 tra Genova Sampierdarena e il bivio con l’A10 resterà chiuso per lavori fino alle 6 del mattino, mentre sulla A9 è interdetto il tratto tra Lago di Como e il Bivio con la A59 Nord per lavori notturni. Nel prosieguo dell’articolo tutti i dettagli delle chiusure e suggerimenti per percorsi alternativi utili a chi deve spostarsi nel corso della giornata.
A7 MILANO-GENOVA
00:00 – Genova Sampierdarena e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia
Tratto chiuso tra Genova Sampierdarena e il bivio con l’A10 Genova-Ventimiglia fino alle 6:00 del 25 novembre 2025 per lavori lungo la direttrice verso Milano.
Direzione Milano
Gli utenti diretti verso Milano sono invitati a entrare in autostrada a Genova Aeroporto (su A10 Genova-Ventimiglia).
Tratta interessata tra i km 131.7 e 133.6, per una lunghezza di 1,9 km.
A9 LAINATE-COMO CHIASSO
00:00 – Lago di Como e Bivio A9/A59 Nord
Tratto chiuso tra Lago di Como e il bivio con l’A59 Nord fino alle 5:00 del 25 novembre 2025 per lavori lungo la direttrice verso Lainate.
Direzione Lainate
Percorso alternativo consigliato per chi è diretto verso Lainate è l’ingresso a Como Grandate.
Tratta interessata tra i km 33.4 e 41.18, per una lunghezza di 7,78 km.
Fonte: Autostrade per l’Italia