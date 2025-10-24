Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La giornata del 25 ottobre 2025 sulle autostrade italiane è caratterizzata da numerosi lavori in corso che comportano chiusure di tratti, svincoli e aree di servizio, in particolare sulla A14 Bologna-Taranto e sulla Tangenziale di Napoli (A56). Tra gli eventi più rilevanti segnaliamo la chiusura integrale del tratto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro sulla A14 per lavori, così come la chiusura dell’accesso a Capodimonte sulla Tangenziale di Napoli. Nei dettagli qui di seguito, la situazione aggiornata tratta per tratta, ora per ora.

A14 BOLOGNA-TARANTO





00:05 – Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro

Tratto Chiuso per lavori

Direzione Bologna

Tratto chiuso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Bologna Fiera. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Castel San Pietro.







00:04 – Sillaro ovest

Area di Servizio Chiusa per lavori

Direzione Taranto

L’area di servizio Sillaro ovest è chiusa fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 per lavori.







00:02 – Bologna San Lazzaro

Entrata Chiusa per lavori

in entrambe le direzioni

L’entrata di Bologna San Lazzaro è chiusa fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Arcoveggio su A13 Bologna-Padova. Entrata consigliata verso Ancona: Castel San Pietro.







00:01 – Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro

Tratto Chiuso per lavori

Direzione Taranto

Tratto chiuso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Ancona: Castel San Pietro. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Bologna San Lazzaro.



A56 TANGENZIALE DI NAPOLI





00:04 – Scudillo est

Area di Servizio Chiusa per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

L’area di servizio Scudillo est è chiusa fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 per lavori.







00:03 – Capodimonte

Entrata Chiusa per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Capodimonte in entrata è chiuso al traffico fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 verso Allacc. Diramazione Capodichino per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.







00:03 – Arenella

Entrata Chiusa per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Arenella in entrata è chiuso al traffico fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 verso Allacc. Diramazione Capodichino per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.







00:03 – Viale Maddalena

Entrata Chiusa per lavori

Direzione Pozzuoli

Viale Maddalena in entrata è chiuso al traffico fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 verso Pozzuoli per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte.







00:03 – Capodichino Svincolo

Entrata Chiusa per lavori

Direzione Pozzuoli

Capodichino Svincolo in entrata è chiuso al traffico fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 verso Pozzuoli per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte.







00:03 – Secondigliano-Aeroporto e Arenella

Area di Servizio Chiusa per lavori

Direzione Pozzuoli

Le aree di servizio sono chiuse tra Secondigliano-Aeroporto e Arenella fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 per lavori.







00:02 – Capodimonte e Corso Malta

Tratto Chiuso per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Tratto chiuso tra Capodimonte e Corso Malta fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.







00:02 – Doganella e Capodimonte

Tratto Chiuso per lavori

Direzione Pozzuoli

Tratto chiuso tra Doganella e Capodimonte fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte. Uscita consigliata provenendo da Allacc. Diramazione Capodichino: Doganella.



Fonte: Autostrade per l’Italia