Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata del 25 ottobre 2025 sulle autostrade italiane è caratterizzata da numerosi lavori in corso che comportano chiusure di tratti, svincoli e aree di servizio, in particolare sulla A14 Bologna-Taranto e sulla Tangenziale di Napoli (A56). Tra gli eventi più rilevanti segnaliamo la chiusura integrale del tratto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro sulla A14 per lavori, così come la chiusura dell’accesso a Capodimonte sulla Tangenziale di Napoli. Nei dettagli qui di seguito, la situazione aggiornata tratta per tratta, ora per ora.
A14 BOLOGNA-TARANTO
00:05 – Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro
Tratto Chiuso per lavori
Direzione Bologna
Tratto chiuso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Bologna Fiera. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Castel San Pietro.
00:04 – Sillaro ovest
Area di Servizio Chiusa per lavori
Direzione Taranto
L’area di servizio Sillaro ovest è chiusa fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 per lavori.
00:02 – Bologna San Lazzaro
Entrata Chiusa per lavori
in entrambe le direzioni
L’entrata di Bologna San Lazzaro è chiusa fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Arcoveggio su A13 Bologna-Padova. Entrata consigliata verso Ancona: Castel San Pietro.
00:01 – Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro
Tratto Chiuso per lavori
Direzione Taranto
Tratto chiuso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Ancona: Castel San Pietro. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Bologna San Lazzaro.
A56 TANGENZIALE DI NAPOLI
00:04 – Scudillo est
Area di Servizio Chiusa per lavori
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
L’area di servizio Scudillo est è chiusa fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 per lavori.
00:03 – Capodimonte
Entrata Chiusa per lavori
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Capodimonte in entrata è chiuso al traffico fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 verso Allacc. Diramazione Capodichino per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.
00:03 – Arenella
Entrata Chiusa per lavori
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Arenella in entrata è chiuso al traffico fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 verso Allacc. Diramazione Capodichino per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.
00:03 – Viale Maddalena
Entrata Chiusa per lavori
Direzione Pozzuoli
Viale Maddalena in entrata è chiuso al traffico fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 verso Pozzuoli per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte.
00:03 – Capodichino Svincolo
Entrata Chiusa per lavori
Direzione Pozzuoli
Capodichino Svincolo in entrata è chiuso al traffico fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 verso Pozzuoli per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte.
00:03 – Secondigliano-Aeroporto e Arenella
Area di Servizio Chiusa per lavori
Direzione Pozzuoli
Le aree di servizio sono chiuse tra Secondigliano-Aeroporto e Arenella fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 per lavori.
00:02 – Capodimonte e Corso Malta
Tratto Chiuso per lavori
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Tratto chiuso tra Capodimonte e Corso Malta fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.
00:02 – Doganella e Capodimonte
Tratto Chiuso per lavori
Direzione Pozzuoli
Tratto chiuso tra Doganella e Capodimonte fino alle 6:00 del 25 ottobre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte. Uscita consigliata provenendo da Allacc. Diramazione Capodichino: Doganella.
Fonte: Autostrade per l’Italia