Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Nella giornata del 25 settembre 2025 la situazione del traffico sulle principali autostrade italiane risulta influenzata prevalentemente da lavori in corso e condizioni meteo avverse piuttosto che da incidenti o lunghe code. In particolare si segnalano chiusure temporanee per lavori sull’A14 Bologna-Taranto all’uscita di Cesena e sull’A16 Napoli-Canosa presso Avellino ovest, oltre a un fenomeno di vento forte sull’A27 Venezia-Belluno. Di seguito il dettaglio delle principali tratte e gli eventi più significativi registrati, utili per chi si mette in viaggio oggi.

A14 BOLOGNA-TARANTO





01:03 – Uscita Cesena

Uscita Chiusa per lavori

Direzione da Ancona

L’uscita di Cesena è chiusa al traffico fino alle 5:00 del 25 settembre 2025 provenendo da Ancona per lavori. Uscita consigliata: Valle Del Rubicone.







00:06 – Bologna San Lazzaro

Entrata Chiusa per lavori

Direzione Bologna

L’entrata di Bologna San Lazzaro è chiusa al traffico fino alle 5:00 del 25 settembre 2025 verso Bologna. Entrata consigliata: Bologna Fiera.



A16 NAPOLI-CANOSA





00:19 – Avellino Ovest

Entrata Chiusa per lavori

In entrambe le direzioni

L’entrata di Avellino ovest è chiusa al traffico fino alle 6:00 del 25 settembre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Napoli: Baiano. Entrata consigliata verso Canosa: Avellino est.



A27 VENEZIA-BELLUNO





00:07 – Nodo A27/SPV Pedemontana – Belluno

Condizioni meteo avverse: Vento forte

In entrambe le direzioni

Il vento forte viene segnalato tra Nodo A27/SPV Pedemontana e Belluno, tratto dal km 75,2 al km 25,719 per una lunghezza di 49,481 km. Si raccomanda prudenza alla guida.



T93 AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO





00:17 – Bivio A91 Roma-Fiumicino/A12

Allacciamento Chiuso per lavori

Direzione Roma

L’allacciamento tra A91 Roma-Fiumicino e A12 è chiuso fino alle 6:00 del 25 settembre 2025 provenendo da Fiumicino verso S.S. 1 Aurelia per lavori.



