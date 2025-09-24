Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Nella giornata del 25 settembre 2025 la situazione del traffico sulle principali autostrade italiane risulta influenzata prevalentemente da lavori in corso e condizioni meteo avverse piuttosto che da incidenti o lunghe code. In particolare si segnalano chiusure temporanee per lavori sull’A14 Bologna-Taranto all’uscita di Cesena e sull’A16 Napoli-Canosa presso Avellino ovest, oltre a un fenomeno di vento forte sull’A27 Venezia-Belluno. Di seguito il dettaglio delle principali tratte e gli eventi più significativi registrati, utili per chi si mette in viaggio oggi.
A14 BOLOGNA-TARANTO
01:03 – Uscita Cesena
Uscita Chiusa per lavori
Direzione da Ancona
L’uscita di Cesena è chiusa al traffico fino alle 5:00 del 25 settembre 2025 provenendo da Ancona per lavori. Uscita consigliata: Valle Del Rubicone.
00:06 – Bologna San Lazzaro
Entrata Chiusa per lavori
Direzione Bologna
L’entrata di Bologna San Lazzaro è chiusa al traffico fino alle 5:00 del 25 settembre 2025 verso Bologna. Entrata consigliata: Bologna Fiera.
A16 NAPOLI-CANOSA
00:19 – Avellino Ovest
Entrata Chiusa per lavori
In entrambe le direzioni
L’entrata di Avellino ovest è chiusa al traffico fino alle 6:00 del 25 settembre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Napoli: Baiano. Entrata consigliata verso Canosa: Avellino est.
A27 VENEZIA-BELLUNO
00:07 – Nodo A27/SPV Pedemontana – Belluno
Condizioni meteo avverse: Vento forte
In entrambe le direzioni
Il vento forte viene segnalato tra Nodo A27/SPV Pedemontana e Belluno, tratto dal km 75,2 al km 25,719 per una lunghezza di 49,481 km. Si raccomanda prudenza alla guida.
T93 AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO
00:17 – Bivio A91 Roma-Fiumicino/A12
Allacciamento Chiuso per lavori
Direzione Roma
L’allacciamento tra A91 Roma-Fiumicino e A12 è chiuso fino alle 6:00 del 25 settembre 2025 provenendo da Fiumicino verso S.S. 1 Aurelia per lavori.
Fonte: Autostrade per l’Italia