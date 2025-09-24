Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Pubblicato: 25 Settembre 2025 01:08

Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Nella giornata del 25 settembre 2025 la situazione del traffico sulle principali autostrade italiane risulta influenzata prevalentemente da lavori in corso e condizioni meteo avverse piuttosto che da incidenti o lunghe code. In particolare si segnalano chiusure temporanee per lavori sull’A14 Bologna-Taranto all’uscita di Cesena e sull’A16 Napoli-Canosa presso Avellino ovest, oltre a un fenomeno di vento forte sull’A27 Venezia-Belluno. Di seguito il dettaglio delle principali tratte e gli eventi più significativi registrati, utili per chi si mette in viaggio oggi.

 

A14 BOLOGNA-TARANTO



01:03 – Uscita Cesena
Uscita Chiusa per lavori
Direzione da Ancona
L’uscita di Cesena è chiusa al traffico fino alle 5:00 del 25 settembre 2025 provenendo da Ancona per lavori. Uscita consigliata: Valle Del Rubicone.



00:06 – Bologna San Lazzaro
Entrata Chiusa per lavori
Direzione Bologna
L’entrata di Bologna San Lazzaro è chiusa al traffico fino alle 5:00 del 25 settembre 2025 verso Bologna. Entrata consigliata: Bologna Fiera.

A16 NAPOLI-CANOSA



00:19 – Avellino Ovest
Entrata Chiusa per lavori
In entrambe le direzioni
L’entrata di Avellino ovest è chiusa al traffico fino alle 6:00 del 25 settembre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Napoli: Baiano. Entrata consigliata verso Canosa: Avellino est.

A27 VENEZIA-BELLUNO



00:07 – Nodo A27/SPV Pedemontana – Belluno
Condizioni meteo avverse: Vento forte
In entrambe le direzioni
Il vento forte viene segnalato tra Nodo A27/SPV Pedemontana e Belluno, tratto dal km 75,2 al km 25,719 per una lunghezza di 49,481 km. Si raccomanda prudenza alla guida.

T93 AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO



00:17 – Bivio A91 Roma-Fiumicino/A12
Allacciamento Chiuso per lavori
Direzione Roma
L’allacciamento tra A91 Roma-Fiumicino e A12 è chiuso fino alle 6:00 del 25 settembre 2025 provenendo da Fiumicino verso S.S. 1 Aurelia per lavori.

Fonte: Autostrade per l’Italia

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

