Il traffico sulle autostrade oggi 26 luglio 2025 in tempo reale

Sommario: In questo articolo forniamo un aggiornamento dettagliato sulla situazione del traffico sulle principali autostrade italiane nella giornata di sabato 26 luglio 2025. Analizziamo, tratta per tratta, le principali criticità, code, rallentamenti e condizioni meteo che stanno interessando la viabilità nazionale, con particolare attenzione alle direttrici più trafficate e alle cause dei disservizi.

La giornata del 26 luglio 2025 si presenta con traffico intenso su molte delle principali arterie autostradali italiane, complice il periodo estivo e le partenze per le vacanze. Sono segnalate code, rallentamenti e condizioni meteo avverse in diversi tratti, soprattutto lungo la A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto e la A23 Palmanova-Tarvisio. Di seguito il dettaglio della situazione, tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.

A22 Brennero-Modena

Ore 08:53: Traffico Rallentato tra Affi e Trento Nord in direzione Brennero per traffico intenso. Il rallentamento interessa un tratto di 75,3 km, dal km 131,4 al km 206,7.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:50: Traffico Rallentato tra Firenze sud e Incisa – Reggello in direzione Napoli per materiali dispersi. Il tratto interessato va dal km 307,0 al km 304,0 per una lunghezza di 3 km.

Ore 08:46: Coda di 6 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante in direzione Milano per ripristino incidente. La coda si estende dal km 262,2 al km 270,0 (7,8 km).

Ore 08:24: Traffico Rallentato tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 216,0 al km 210,1 (5,9 km).

Ore 08:18: Traffico Rallentato tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Fiorenzuola in direzione Napoli per traffico intenso. Il rallentamento si estende dal km 74,0 al km 65,0 (9 km).

Ore 08:00: Code a tratti tra Bivio A1-Variante e Aglio km 255 in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 255,45 al km 262,2 (6,75 km).

Ore 07:08: Tratto Chiuso tra Barberino di Mugello e Aglio km 255 in direzione Bologna per ripristino incidente. L’entrata consigliata verso Bologna è Firenzuola su Variante di valico. Il tratto chiuso va dal km 255,45 al km 261,5 (6,05 km).

Ore 06:16: Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 08:46: Coda di 3 km tra Tarvisio Nord e Malborghetto in direzione Autostrada Torino-Trieste per traffico congestionato. Il tratto coinvolto va dal km 105,4 al km 110,0 (4,6 km).

Ore 06:47: Coda in entrata alla barriera di Ugovizza in direzione Autostrada Torino-Trieste per traffico intenso.

Ore 05:46: Vento Forte tra Udine sud e Gemona Osoppo in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal km 44,9 al km 18,5 (26,4 km).

A30 Caserta-Salerno

Ore 08:42: Traffico Rallentato tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto coinvolto va dal km 55,3 al km 53,3 (2 km).

A4 Torino-Trieste

Ore 08:35: Code a tratti tra Sesto San Giovanni e Milano est in direzione Trieste per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 138,3 al km 136,5 (1,8 km).

A14 Bologna-Taranto

Ore 07:55: Coda di 1 km tra Lanciano e Pescara sud in direzione Pescara per incidente. Il tratto coinvolto va dal km 402,0 al km 404,0 (2 km).

Ore 07:35: Pioggia tra Ancona sud e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Il tratto interessato si estende per 274,6 km (dal km 505,0 al km 230,4).

Ore 07:27: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA in direzione Autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 5,0 al km 4,0 (1 km).

Ore 07:20: Coda in uscita a Bologna Casalecchio per traffico intenso.

Ore 06:29: Code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/Diramazione Ravenna in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 56,7 al km 4,8 (51,9 km).

A24 Roma-Teramo

Ore 07:45: Vento Forte tra Tornimparte e L’Aquila Ovest in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal km 101,047 al km 84,839 (16,208 km).

TR1 Traforo del Monte Bianco

Ore 06:54: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista un’ora.

A27 Venezia-Belluno

Ore 03:24: Pioggia tra Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre e Bivio A27/SS 51 Alemagna in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto va dal km 82,5 al km 0,0 (82,5 km).

Fonte: Autostrade per l’Italia