Il traffico sulle autostrade oggi 26 agosto 2025 in tempo reale

26 Agosto 2025 10:36

Il traffico sulle autostrade oggi 26 agosto 2025 in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane oggi, 26 agosto 2025, si presenta particolarmente intensa in diversi tratti, con rallentamenti, code e chiusure dovute sia al traffico intenso sia a lavori in corso e condizioni meteorologiche avverse. Tra gli eventi più rilevanti segnaliamo la chiusura di lunghi tratti sulla A1 Milano-Napoli in direzione Milano per lavori e una coda di 2 km sulla A7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per materiali dispersi. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.

A1 Milano-Napoli

Ore 10:31: Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso. Il rallentamento interessa un tratto di 10 km, dal chilometro 267 al chilometro 277.

Ore 10:29: Traffico Rallentato tra Firenze sud e Incisa – Reggello in direzione Napoli per traffico intenso. Il rallentamento si estende per 3 km, dal chilometro 308 al chilometro 305.

Ore 09:04: Tratto Chiuso tra Bivio A1-Variante e Aglio km 255 in direzione Milano fino alle 17:00 del 26 agosto 2025 per lavori. Il tratto chiuso è lungo 6,75 km, dal chilometro 255,45 al chilometro 262,2.

Ore 09:03: Tratto Chiuso tra Aglio km 255 e Rioveggio in direzione Milano fino alle 17:00 del 26 agosto 2025 per lavori. Il tratto chiuso è lungo 32,75 km, dal chilometro 222,7 al chilometro 255,45. Entrata consigliata verso Bologna: Badia su Variante di valico.

Ore 08:59: Area di Servizio Chiusa presso Roncobilaccio est fino alle 17:00 del 26 agosto 2025 per lavori.

A4 Torino-Trieste

Ore 10:14: Coda in uscita a Capriate provenendo da Milano in direzione Trieste per traffico intenso.

A7 Milano-Genova

Ore 10:04: Coda di 2 km tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova per materiali dispersi. La coda si estende dal chilometro 104 al chilometro 100,7.

A25 Torano-Pescara

Ore 09:26: Vento Forte tra Bussi-Popoli e Torre de’ Passeri-Casauria in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è di 7,3 km, dal chilometro 157,2 al chilometro 149,9.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:21: Code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio in direzione autostrada Milano-Napoli per traffico intenso. Il tratto interessato è di 13,2 km, dal chilometro 9 al chilometro 22,2.

A16 Napoli-Canosa

Ore 08:03: Vento Forte tra Avellino Ovest e Avellino est in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è di 8,6 km, dal chilometro 49,7 al chilometro 41,1.

A13 Bologna-Padova

Ore 07:49: Coda tra Bologna Interporto e Bivio A13/A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna per traffico intenso. La coda si estende per 2 km, dal chilometro 0 al chilometro 2.

Fonte: Autostrade per l’Italia

