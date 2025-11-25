Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 26 novembre 2025 la situazione del traffico sulle autostrade italiane presenta alcune chiusure e rallentamenti dovuti a lavori in corso, con particolare attenzione alla tratta A8 Milano-Varese, chiusa al traffico fino alle 06:00 per lavori all’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda. Questa chiusura rappresenta un esempio significativo delle limitazioni alla normale viabilità che influiranno sulla circolazione odierna.
A8 Milano-Varese
00:02 – Bivio A8-A36 Pedemontana
Chiuso al traffico per lavori
Direzione Milano
Chiusura fino alle 06:00 del 26/11/2025 provenendo da Varese verso Lentate sul Seveso. Entrata consigliata verso Lentate sul Seveso: Solbiate Olona su Pedemontana Lombarda. Uscita consigliata provenendo da Varese: Busto Arsizio.
Fonte: Autostrade per l’Italia