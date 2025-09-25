Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Foto di Virgilio Motori

Virgilio Motori

Redazione

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Pubblicato: 26 Settembre 2025 00:08

Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata del 26 settembre 2025 registra alcune criticità sulla rete autostradale italiana, tra cui code e tratte chiuse che potrebbero influenzare la viabilità, in particolare nei tratti nevralgici. In questo articolo troverai un riepilogo aggiornato delle situazioni di traffico più rilevanti, come la coda di 2 km segnalata sull’A1 Milano-Napoli in direzione Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza a causa di un tratto chiuso. Approfondiremo di seguito la situazione tratta per tratta, fornendo tutti i dettagli utili per chi si mette in viaggio oggi.

 

A1 MILANO-NAPOLI



00:03 – Fiorenzuola e Fidenza
Coda di 2 km per tratto chiuso
Direzione Napoli
La coda si sviluppa tra il km 90.4 e il km 87.0 per una lunghezza di 3.4 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Autostrade Traffico