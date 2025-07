Il traffico sulle autostrade oggi 27 luglio 2025 in tempo reale

Sommario: In questo articolo forniamo un aggiornamento dettagliato sulla situazione del traffico sulle principali autostrade italiane per la giornata di oggi, 27 luglio 2025. Analizziamo i tratti interessati da code, traffico intenso, condizioni meteo avverse e altri disservizi, con orari e dettagli utili per chi si mette in viaggio.

La giornata del 27 luglio 2025 vede diverse criticità sulle autostrade italiane, tra cui code dovute a traffico intenso e condizioni meteorologiche avverse come vento forte e pioggia. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi segnalati in tempo reale.

A14 BOLOGNA-TARANTO

Ore 08:53: Code a tratti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 38,2 al chilometro 15,5, per una lunghezza di 22,7 km.

A25 TORANO-PESCARA

Ore 06:36: Vento Forte tra Torre de’ Passeri-Casauria e Manoppello in entrambe le direzioni. Il tratto interessato si estende dal chilometro 170,887 al chilometro 157,2, per una lunghezza di 13,687 km.

A23 PALMANOVA-TARVISIO

Ore 05:07: Pioggia tra Pontebba e Confine di Stato in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto va dal chilometro 119,9 al chilometro 92,4, per una lunghezza di 27,5 km.

Ore 00:30: Vento Forte tra Udine sud e Carnia in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 44,9 al chilometro 26,0, per una lunghezza di 18,9 km.

A27 VENEZIA – BELLUNO

Ore 02:02: Vento Forte tra Nodo A27/SPV Pedemontana e Vittorio Veneto Nord in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto va dal chilometro 52,3 al chilometro 41,215, per una lunghezza di 11,085 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia