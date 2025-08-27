Il traffico sulle autostrade oggi 27 agosto 2025 in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane oggi, 27 agosto 2025, presenta diversi disagi e rallentamenti su molte tratte principali. In particolare, si segnalano code per incidente sulla A26 tra Meina e Carpugnino e code a tratti per traffico intenso sulla A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Non mancano inoltre chiusure di tratti e aree di servizio sulla A1 Milano-Napoli e sulla A24 Roma-Teramo per lavori. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi più rilevanti registrati nella giornata.

A26 GE-VOLTRI-GRAVELL.TOCE

Ore 10:57: Coda tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce per incidente. La coda si estende dal chilometro 179.0 al chilometro 170.6.

A10 GENOVA-VENTIMIGLIA

Ore 10:46: Coda tra Albisola e Varazze in direzione Genova per traffico intenso. La coda va dal chilometro 26.8 al chilometro 36.4.

A23 PALMANOVA-TARVISIO

Ore 10:44: Traffico rallentato tra Carnia e Pontebba in direzione Confine di Stato per lavori. Il rallentamento interessa il tratto dal chilometro 86.0 al chilometro 85.0.

A14 BOLOGNA-TARANTO

Ore 10:39: Code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 38.1 al chilometro 22.2.

Ore 07:41: Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione Taranto per traffico intenso. La coda va dal chilometro 15.0 al chilometro 8.0.

Ore 07:33: Coda tra Castel San Pietro e Imola in direzione Taranto per traffico intenso. La coda si estende dal chilometro 50.0 al chilometro 40.0.

A1 MILANO-NAPOLI

Ore 09:15: Camper service chiuso presso l’area di servizio Arno ovest in direzione Napoli per guasto impianto.

Ore 09:09: Area di servizio chiusa presso Roncobilaccio ovest in direzione Napoli per lavori fino alle 17:00 del 27 agosto 2025.

Ore 09:04: Tratto chiuso tra Rioveggio e Aglio (dal km 255.45 al km 222.7) in direzione Napoli per lavori fino alle 17:00 del 27 agosto 2025. Entrata consigliata verso Firenze: Badia su Variante di valico.

A24 ROMA-TERAMO

Ore 08:22: Area di servizio chiusa presso Tiburtino in direzione G.R.A. per lavori fino alle 17:00 del 27 agosto 2025.

Fonte: Autostrade per l’Italia