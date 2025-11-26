Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il traffico sulle autostrade italiane del 27 novembre 2025 presenta diversi aggiornamenti importanti, tra cui la chiusura dell’entrata Bologna Fiera sulla A14 Bologna-Taranto a causa di lavori, e condizioni meteorologiche avverse con neve prevista su due tratte dell’A25 Torano-Pescara e dell’A24 Roma-Teramo. Questi eventi influenzano la viabilità e richiedono l’adozione di percorsi alternativi consigliati per evitare disagi.
A14 Bologna-Taranto
00:03 – Bologna Fiera
Entrata chiusa al traffico in entrambe le direzioni fino alle 05:00 del 27/11/2025 per lavori.
Direzione Milano-Napoli e Ancona
Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Arcoveggio su A13 Bologna-Padova. Entrata consigliata verso Ancona: Bologna San Lazzaro.
Complanare di Bologna
00:01 – Svincolo 9 San Donato – Entrata
Entrata chiusa al traffico verso Autostrada Bologna-Taranto fino alle 05:00 del 27/11/2025 per lavori.
Direzione Autostrada Bologna-Taranto
Entrata consigliata: Svincolo 10 Zona Industriale Roveri.
00:01 – Svincolo 9 San Donato – Uscita
Uscita chiusa al traffico provenendo da Autostrada Milano-Napoli fino alle 05:00 del 27/11/2025 per lavori.
Direzione Autostrada Milano-Napoli
Uscita consigliata: Svincolo 8 Via Michelino.
A25 Torano-Pescara
00:00 – Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Pratola Peligna-Sulmona
Prevista neve in entrambe le direzioni lungo la tratta di 65,4 km.
Direzioni entrambe
Tratta dal chilometro 136,8 al chilometro 71,4.
A24 Roma-Teramo
00:00 – Valle del Salto e San Gabriele-Colledara
Prevista neve in entrambe le direzioni lungo la tratta di 61,204 km.
Direzioni entrambe
Tratta dal chilometro 136,315 al chilometro 75,111.
Fonte: Autostrade per l’Italia