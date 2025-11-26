Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il traffico sulle autostrade italiane del 27 novembre 2025 presenta diversi aggiornamenti importanti, tra cui la chiusura dell’entrata Bologna Fiera sulla A14 Bologna-Taranto a causa di lavori, e condizioni meteorologiche avverse con neve prevista su due tratte dell’A25 Torano-Pescara e dell’A24 Roma-Teramo. Questi eventi influenzano la viabilità e richiedono l’adozione di percorsi alternativi consigliati per evitare disagi.

A14 Bologna-Taranto





00:03 – Bologna Fiera

Entrata chiusa al traffico in entrambe le direzioni fino alle 05:00 del 27/11/2025 per lavori.

Direzione Milano-Napoli e Ancona

Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Arcoveggio su A13 Bologna-Padova. Entrata consigliata verso Ancona: Bologna San Lazzaro.



Complanare di Bologna





00:01 – Svincolo 9 San Donato – Entrata

Entrata chiusa al traffico verso Autostrada Bologna-Taranto fino alle 05:00 del 27/11/2025 per lavori.

Direzione Autostrada Bologna-Taranto

Entrata consigliata: Svincolo 10 Zona Industriale Roveri.







00:01 – Svincolo 9 San Donato – Uscita

Uscita chiusa al traffico provenendo da Autostrada Milano-Napoli fino alle 05:00 del 27/11/2025 per lavori.

Direzione Autostrada Milano-Napoli

Uscita consigliata: Svincolo 8 Via Michelino.



A25 Torano-Pescara





00:00 – Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Pratola Peligna-Sulmona

Prevista neve in entrambe le direzioni lungo la tratta di 65,4 km.

Direzioni entrambe

Tratta dal chilometro 136,8 al chilometro 71,4.



A24 Roma-Teramo





00:00 – Valle del Salto e San Gabriele-Colledara

Prevista neve in entrambe le direzioni lungo la tratta di 61,204 km.

Direzioni entrambe

Tratta dal chilometro 136,315 al chilometro 75,111.



Fonte: Autostrade per l’Italia