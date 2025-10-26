Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 27 ottobre 2025 la viabilità sulle autostrade italiane è caratterizzata da alcuni cantieri notturni, soprattutto lungo la Tangenziale di Napoli (A56), dove si segnalano importanti chiusure di tratti e accessi per lavori programmati. Tra gli eventi più significativi: la chiusura del tratto tra Capodimonte e Corso Malta e la chiusura dell’area di servizio Scudillo est, prevista fino alle 06:00 del mattino. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta.
A56 – Tangenziale di Napoli
00:04 – Capodimonte
Entrata Chiusa per lavori
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
L’entrata di Capodimonte rimane chiusa al traffico fino alle 06:00 del 27 ottobre 2025 verso l’Allacciamento Diramazione Capodichino per interventi di manutenzione programmata. Entrata consigliata in direzione Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.
00:04 – Area di Servizio Scudillo est
Area di servizio chiusa per lavori
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
L’area di servizio Scudillo est è inaccessibile fino alle 06:00 del 27 ottobre 2025 per lavori di manutenzione. Si invitano gli automobilisti a programmare soste alternative.
00:03 – Capodimonte – Corso Malta
Tratto chiuso per lavori
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Il tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta, dal km 18.8 al km 16.1 (lunghezza 2.7 km), risulta interdetto alla circolazione fino alle 06:00 del 27 ottobre 2025. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.
00:03 – Arenella
Entrata Chiusa per lavori
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
L’accesso da Arenella resta chiuso fino alle 06:00 del 27 ottobre 2025 verso l’Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori in corso. Per accedere, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Corso Malta.
Fonte: Autostrade per l’Italia