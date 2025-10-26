Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il 27 ottobre 2025 la viabilità sulle autostrade italiane è caratterizzata da alcuni cantieri notturni, soprattutto lungo la Tangenziale di Napoli (A56), dove si segnalano importanti chiusure di tratti e accessi per lavori programmati. Tra gli eventi più significativi: la chiusura del tratto tra Capodimonte e Corso Malta e la chiusura dell’area di servizio Scudillo est, prevista fino alle 06:00 del mattino. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta.

A56 – Tangenziale di Napoli





00:04 – Capodimonte

Entrata Chiusa per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

L’entrata di Capodimonte rimane chiusa al traffico fino alle 06:00 del 27 ottobre 2025 verso l’Allacciamento Diramazione Capodichino per interventi di manutenzione programmata. Entrata consigliata in direzione Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.







00:04 – Area di Servizio Scudillo est

Area di servizio chiusa per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

L’area di servizio Scudillo est è inaccessibile fino alle 06:00 del 27 ottobre 2025 per lavori di manutenzione. Si invitano gli automobilisti a programmare soste alternative.







00:03 – Capodimonte – Corso Malta

Tratto chiuso per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Il tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta, dal km 18.8 al km 16.1 (lunghezza 2.7 km), risulta interdetto alla circolazione fino alle 06:00 del 27 ottobre 2025. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.







00:03 – Arenella

Entrata Chiusa per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

L’accesso da Arenella resta chiuso fino alle 06:00 del 27 ottobre 2025 verso l’Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori in corso. Per accedere, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Corso Malta.



Fonte: Autostrade per l’Italia