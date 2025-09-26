Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il 27 settembre 2025 la situazione del traffico sulle principali autostrade italiane vede diversi lavori che impattano la viabilità, in particolare sulla Tangenziale di Napoli e sulla A14 Bologna-Taranto, dove sono in programma chiusure di tratti e aree di servizio, oltre a rallentamenti causati da incidenti. Tra gli eventi più rilevanti spiccano il tratto chiuso per lavori tra Capodimonte e Corso Malta sulla A56 Tangenziale di Napoli, e il traffico rallentato per incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord sull’A1 Milano-Napoli.

A1 MILANO-NAPOLI





00:37 – Tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord

Traffico rallentato per incidente

Direzione Napoli

Tratto interessato al km 733.0. Si raccomanda prudenza.



A12 GENOVA-ROMA





00:01 – Tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Est

Pioggia lungo la tratta

In entrambe le direzioni

Tratto interessato tra il km 4.2 e Genova est, per una lunghezza di 4,2 km.



A14 BOLOGNA-TARANTO





00:37 – Modugno – Entrata

Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 del 27/9/2025 verso Bari per lavori

Direzione Bari

Si consiglia di verificare gli accessi alternativi.







00:35 – Tra Bivio Bari Zona Industriale e Bivio Tangenziale Bari

Tratto chiuso fino alle 06:00 del 27/9/2025 per lavori

Direzione Bari

Tratto interessato dal km 676.8 al km 672.5 per una lunghezza di 4,3 km.







00:35 – Bivio Bari Zona Industriale

Allacciamento chiuso fino alle 06:00 del 27/9/2025 provenendo da Bari verso Bari per lavori.

Direzione da Bari

Prestare attenzione alle deviazioni segnalate.







00:33 – Area di Servizio Canne della Battaglia est

Area di servizio chiusa fino alle 06:00 del 27/9/2025 per lavori

Direzione Pescara

Tratto interessato al km 620.362.



A56 TANGENZIALE DI NAPOLI





00:05 – Area di Servizio Scudillo est

Area di servizio chiusa fino alle 06:00 del 27/9/2025 per lavori

Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino

Tratto interessato al km 16.1.







00:04 – Entrata Capodimonte

Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 del 27/9/2025 verso Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori.

Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino

Entrata consigliata: Corso Malta.







00:04 – Tra Capodichino Svincolo e Arenella

Aree di servizio chiuse fino alle 06:00 del 27/9/2025 per lavori

Direzione Pozzuoli

Tratto interessato dal km 16.0 al km 19.6 per una lunghezza di 3,6 km.







00:03 – Tra Capodimonte e Corso Malta

Tratto chiuso fino alle 06:00 del 27/9/2025 per lavori.

Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino

Entrata consigliata: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.







00:03 – Entrata Arenella

Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 del 27/9/2025 verso Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori.

Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino

Entrata consigliata: Corso Malta.







00:03 – Entrata Viale Maddalena

Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 del 27/9/2025 verso Pozzuoli per lavori.

Direzione Pozzuoli

Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte.







00:03 – Entrata Capodichino Svincolo

Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 del 27/9/2025 verso Pozzuoli per lavori.

Direzione Pozzuoli

Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte.







00:02 – Tra Doganella e Capodimonte

Tratto chiuso fino alle 06:00 del 27/9/2025 per lavori.

Direzione Pozzuoli

Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte. Uscita consigliata provenendo da Allacciamento Diramazione Capodichino: Doganella.



Fonte: Autostrade per l’Italia