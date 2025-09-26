Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Foto di Virgilio Motori

Virgilio Motori

Redazione

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Pubblicato: 27 Settembre 2025 01:08

Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 27 settembre 2025 la situazione del traffico sulle principali autostrade italiane vede diversi lavori che impattano la viabilità, in particolare sulla Tangenziale di Napoli e sulla A14 Bologna-Taranto, dove sono in programma chiusure di tratti e aree di servizio, oltre a rallentamenti causati da incidenti. Tra gli eventi più rilevanti spiccano il tratto chiuso per lavori tra Capodimonte e Corso Malta sulla A56 Tangenziale di Napoli, e il traffico rallentato per incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord sull’A1 Milano-Napoli.

 

 

A1 MILANO-NAPOLI



00:37 – Tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord
Traffico rallentato per incidente
Direzione Napoli
Tratto interessato al km 733.0. Si raccomanda prudenza.

A12 GENOVA-ROMA



00:01 – Tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Est
Pioggia lungo la tratta
In entrambe le direzioni
Tratto interessato tra il km 4.2 e Genova est, per una lunghezza di 4,2 km.

A14 BOLOGNA-TARANTO



00:37 – Modugno – Entrata
Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 del 27/9/2025 verso Bari per lavori
Direzione Bari
Si consiglia di verificare gli accessi alternativi.



00:35 – Tra Bivio Bari Zona Industriale e Bivio Tangenziale Bari
Tratto chiuso fino alle 06:00 del 27/9/2025 per lavori
Direzione Bari
Tratto interessato dal km 676.8 al km 672.5 per una lunghezza di 4,3 km.



00:35 – Bivio Bari Zona Industriale
Allacciamento chiuso fino alle 06:00 del 27/9/2025 provenendo da Bari verso Bari per lavori.
Direzione da Bari
Prestare attenzione alle deviazioni segnalate.



00:33 – Area di Servizio Canne della Battaglia est
Area di servizio chiusa fino alle 06:00 del 27/9/2025 per lavori
Direzione Pescara
Tratto interessato al km 620.362.

A56 TANGENZIALE DI NAPOLI



00:05 – Area di Servizio Scudillo est
Area di servizio chiusa fino alle 06:00 del 27/9/2025 per lavori
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
Tratto interessato al km 16.1.



00:04 – Entrata Capodimonte
Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 del 27/9/2025 verso Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori.
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
Entrata consigliata: Corso Malta.



00:04 – Tra Capodichino Svincolo e Arenella
Aree di servizio chiuse fino alle 06:00 del 27/9/2025 per lavori
Direzione Pozzuoli
Tratto interessato dal km 16.0 al km 19.6 per una lunghezza di 3,6 km.



00:03 – Tra Capodimonte e Corso Malta
Tratto chiuso fino alle 06:00 del 27/9/2025 per lavori.
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
Entrata consigliata: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.



00:03 – Entrata Arenella
Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 del 27/9/2025 verso Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori.
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
Entrata consigliata: Corso Malta.



00:03 – Entrata Viale Maddalena
Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 del 27/9/2025 verso Pozzuoli per lavori.
Direzione Pozzuoli
Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte.



00:03 – Entrata Capodichino Svincolo
Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 del 27/9/2025 verso Pozzuoli per lavori.
Direzione Pozzuoli
Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte.



00:02 – Tra Doganella e Capodimonte
Tratto chiuso fino alle 06:00 del 27/9/2025 per lavori.
Direzione Pozzuoli
Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte. Uscita consigliata provenendo da Allacciamento Diramazione Capodichino: Doganella.

Fonte: Autostrade per l’Italia

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Autostrade Incidenti stradali Traffico