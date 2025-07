Il traffico sulle autostrade oggi 28 luglio 2025 in tempo reale

Sommario: In questo articolo forniamo una panoramica dettagliata e aggiornata della situazione del traffico sulle principali autostrade italiane nella giornata di 28 luglio 2025. Analizziamo, tratta per tratta, le principali criticità, code, rallentamenti e condizioni meteorologiche che stanno interessando la viabilità nazionale, con particolare attenzione alle cause come incidenti, traffico intenso, lavori e pioggia.

La giornata del 28 luglio 2025 si apre con diverse criticità sulle principali arterie autostradali italiane. Numerose tratte sono interessate da code, rallentamenti e tratti di traffico intenso, spesso dovuti a incidenti o condizioni meteorologiche avverse come la pioggia. Di seguito, il dettaglio della situazione tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.

A13 Bologna-Padova

Ore 07:59: Coda di 2 km tra Rovigo e Villamarzana in direzione Bologna per incidente. La coda si estende dal chilometro 63.0 al chilometro 70.0.

Ore 04:21: Pioggia tra Altedo e Occhiobello in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 49.1 al chilometro 20.5, per una lunghezza di 28,6 km.

A8 Milano-Varese

Ore 07:58: Code a tratti tra Busto Arsizio e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 10.7 al chilometro 24.5, per una lunghezza di 13,8 km.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 07:58: Coda di 1 km tra Celle Ligure e Albisola in direzione Ventimiglia per incidente. Il tratto interessato va dal chilometro 34.3 al chilometro 32.35.

Ore 07:55: Code a tratti tra Genova Pra’ e Bivio A10/A7 Milano-Genova in direzione Genova per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 0.0 al chilometro 10.7.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 07:54: Code a tratti tra Montecatini Terme e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 7.0 al chilometro 34.0, per una lunghezza di 27 km.

Ore 05:47: Pioggia tra Firenze Peretola e Pisa Nord in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 81.5 al chilometro 0.0, per una lunghezza di 81,5 km.

A27 Venezia-Belluno

Ore 07:52: Coda tra Mogliano Veneto e Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre in direzione Venezia per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto interessato va dal chilometro 0.0 al chilometro 3.8.

Ore 01:09: Pioggia tra Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre e Bivio A27/SS 51 Alemagna in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 82.5 al chilometro 0.0, per una lunghezza di 82,5 km.

A14 Bologna-Taranto

Ore 07:51: Code a tratti tra Faenza e Bivio A14/A13 Bologna-Padova in direzione autostrada Milano-Napoli per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 14.4 al chilometro 64.5, per una lunghezza di 50,1 km.

Ore 07:49: Coda tra Ravenna e Bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA in direzione autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 0.0 al chilometro 1.0.

Ore 07:34: Coda tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna per materiali dispersi. Il tratto interessato va dal chilometro 47.4 al chilometro 49.0, per una lunghezza di 1,6 km.

Ore 06:02: Pioggia tra Bivio A14/Diramazione Ravenna e Forlì in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 81.6 al chilometro 56.7, per una lunghezza di 24,9 km.

A7 Milano-Genova

Ore 07:50: Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova in direzione Milano per traffico intenso.

A12 Genova-Roma

Ore 07:47: Coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova in direzione Genova per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 0.0 al chilometro 4.2.

Ore 06:55: Pioggia tra Rapallo e Sestri Levante in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 48.7 al chilometro 28.4, per una lunghezza di 20,3 km.

A22 Brennero-Modena

Ore 07:34: Coda di 6 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 313.0 al chilometro 307.0.

A1 Milano-Napoli

Ore 07:32: Traffico rallentato tra Reggio Emilia e Bivio A1/A22 Brennero-Modena in direzione Napoli per veicolo in avaria. Il tratto interessato è al chilometro 147.0.

Ore 07:29: Pioggia tra Parma e Modena Nord in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 157.6 al chilometro 119.5, per una lunghezza di 38,1 km.

Ore 06:54: Code a tratti tra Fiorenzuola e Parma in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 110.4 al chilometro 74.0, per una lunghezza di 36,4 km.

Ore 06:23: Traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Napoli per lavori. Il tratto interessato va dal chilometro 209.8 al chilometro 203.0, per una lunghezza di 6,8 km.

Ore 05:47: Pioggia tra Bivio A1-Variante e Aglio km 255 in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 32.966 al chilometro 0.0, per una lunghezza di 32,966 km.

Ore 05:47: Pioggia tra Sasso Marconi e Fabro in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 417.6 al chilometro 210.1, per una lunghezza di 207,5 km.

A4 Torino-Trieste

Ore 07:26: Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano in direzione Trieste per traffico intenso.

Ore 07:12: Code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa in direzione Torino per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 126.2 al chilometro 139.0, per una lunghezza di 12,8 km.

Ore 06:48: Code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Milano est in direzione Trieste per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 138.3 al chilometro 126.2, per una lunghezza di 12,1 km.

Ore 05:13: Pioggia tra Capriate e Bivio A4/A21 Torino-Brescia in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 217.7 al chilometro 160.7, per una lunghezza di 57,0 km.

A24 Roma-Teramo

Ore 06:12: Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto interessato va dal chilometro 7.3 al chilometro 6.5.

Fonte: Autostrade per l’Italia