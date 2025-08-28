Il traffico sulle autostrade oggi 28 agosto 2025 in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane oggi, 28 agosto 2025, è caratterizzata da code, rallentamenti e condizioni meteorologiche avverse in diverse regioni del Paese. In particolare, si segnalano una coda di 3 km tra Cassino e Pontecorvo sull’A1 Milano-Napoli per il ripristino di un incidente e piogge intense su molte tratte del Nord e Centro Italia, come sulla A4 Torino-Trieste e sulla A23 Palmanova-Tarvisio. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi più rilevanti registrati nella giornata.

A1 Milano-Napoli

Ore 09:58: Coda di 3 km tra Cassino e Pontecorvo per ripristino incidente. La coda si estende dal chilometro 664.8 al chilometro 667.8 in direzione Milano.

Ore 09:28: Coda di 1 km tra Caserta sud e Napoli Nord per traffico congestionato. La coda va dal chilometro 739.7 al chilometro 740.7 in direzione Milano.

Ore 09:21: Coda alla barriera di Napoli Nord per traffico intenso in direzione Milano.

Ore 09:14: Traffico rallentato tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere per lavori in direzione Milano.

Ore 08:13: Pioggia tra Inizio A1 Milano-Napoli e Bivio A1/Fine Complanare Piacenza in entrambe le direzioni, per un tratto di 58,3 km.

Ore 08:05: Traffico rallentato tra Caianello e San Vittore per incidente in direzione Milano.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 09:56: Entrata chiusa a Viale Maddalena verso Pozzuoli per lavori fino alle 10:00 del 29 agosto 2025. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Secondigliano-Aeroporto.

A30 Caserta-Salerno

Ore 09:54: Coda di 1 km tra Nola e Bivio A30/A1 Milano-Napoli per traffico congestionato in direzione Caserta.

Ore 09:52: Coda su Bivio A30/A1 Milano-Napoli provenendo da Salerno verso Roma per traffico intenso.

A24 Roma-Teramo

Ore 09:36: Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per veicolo in avaria in direzione Tangenziale Est.

Ore 06:28: Area di servizio Tiburtino chiusa per lavori in direzione G.R.A.

A12 Genova-Roma

Ore 09:36: Vento forte tra Bivio A12/A91 Roma-Fiumicino e Civitavecchia Porto in entrambe le direzioni, per un tratto di 65,3 km.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 09:29: Coda di 1 km tra Albisola e Celle Ligure per ripristino incidente in direzione Genova. La coda si estende dal chilometro 33.5 al chilometro 36.4.

A14 Bologna-Taranto

Ore 09:22: Pioggia tra Imola e Cesena in entrambe le direzioni, per un tratto di 49,6 km.

A26 GE-Voltri-Gravell.Toce

Ore 09:06: Pioggia tra Nodo A26/A4 Torino-Trieste e Bivio A26/SS 33 del Sempione in entrambe le direzioni, per un tratto di 68,6 km.

A4 Torino-Trieste

Ore 09:00: Code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni per traffico intenso in direzione Trieste. La coda va dal chilometro 134.0 al chilometro 126.2.

Ore 08:14: Pioggia tra Nodo di Pero e Bivio A4/A21 Torino-Brescia in entrambe le direzioni, per un tratto di 92,7 km.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 08:20: Pioggia tra Bivio A9/A8 Milano-Varese e Chiasso in entrambe le direzioni, per un tratto di 30,93 km.

A8 Milano-Varese

Ore 08:12: Pioggia tra Bivio Diramazione A8-A26/A8 MI-VA e Castelletto Ticino in entrambe le direzioni, per un tratto di 13,4 km.

Ore 08:11: Pioggia tra Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Varese in entrambe le direzioni, per un tratto di 42,6 km.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 05:40: Pioggia tra Udine sud e Confine di Stato in entrambe le direzioni, per un tratto di 101,4 km.

A27 Venezia-Belluno

Ore 04:41: Pioggia tra Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre e Fadalto in entrambe le direzioni, per un tratto di 66,8 km.

A5 Torino-Aosta-Monte Bianco

Ore 01:08: Pioggia tra Aosta e Monte Bianco in entrambe le direzioni, per un tratto di 32,5 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia