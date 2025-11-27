Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Oggi 28 novembre 2025, il traffico sulle autostrade italiane presenta alcune situazioni di rilievo. In particolare, segnaliamo la chiusura dell’area di servizio Savalano sulla A12 in direzione Rosignano a causa di lavori, che rimarrà chiusa fino alle 05:00. Nel corso dell’articolo forniremo una panoramica dettagliata per ciascuna tratta, soffermandoci su eventi come questi per una corretta informazione agli automobilisti.
A12 GENOVA-ROMA
00:04 – A12 GENOVA-ROMA, area di servizio Savalano chiusa
L’area di servizio Savalano è chiusa fino alle 05:00 del 28/11/2025 per lavori
Direzione Rosignano
La chiusura interessa il punto chilometrico 196, limitando l’accesso ai servizi autostradali in questa zona.
Fonte: Autostrade per l’Italia