Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle principali autostrade italiane nella giornata del 28 ottobre 2025 è contraddistinta prevalentemente da chiusure e lavori programmati, con impatti rilevanti sulla viabilità in diversi punti della rete autostradale. In particolare, si segnalano la chiusura notturna del tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto sulla A7 Milano-Genova e l’uscita chiusa a Ospitaletto sulla A4 Torino-Trieste per lavori. Dettagli e aggiornamenti relativi agli eventi sulle maggiori tratte sono riassunti a seguire.

Ecco di seguito una panoramica delle principali situazioni segnalate oggi:

– Sulla A7 Milano-Genova tratto chiuso tra Busalla e Genova Bolzaneto.

– Sulla A4 Torino-Trieste uscita chiusa a Ospitaletto per chi proviene da Milano.

A1 MILANO-NAPOLI





00:17 – Modena sud

Entrata chiusa in entrambe le direzioni per lavori

Direzione Milano e Bologna

L’accesso in entrata è interdetto fino alle 5:00 del 28 ottobre. Si consiglia, per chi viaggia verso Milano, di utilizzare l’entrata di Modena Nord. In direzione Bologna, si consiglia l’entrata di Valsamoggia.





A4 TORINO-TRIESTE





00:51 – Ospitaletto

Uscita chiusa al traffico provenendo da Milano per lavori

Direzione Trieste

L’uscita di Ospitaletto è chiusa al traffico per lavori. Chi proviene da Milano può uscire a Rovato, uscita consigliata.





A7 MILANO-GENOVA





00:24 – Tra Busalla e Genova Bolzaneto

Tratto chiuso per lavori fino alle 04:00 del 28 ottobre 2025

Direzione Genova

La chiusura interessa un tratto di 14,3 km. L’entrata consigliata verso Genova è Genova Bolzaneto.





A12 GENOVA-ROMA





00:05 – Tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova

Tratto chiuso per lavori fino alle 06:00 del 28 ottobre 2025

Direzione Genova

La chiusura riguarda un tratto di 4,2 km. L’entrata consigliata verso Genova è Genova Ovest sulla A7 Milano-Genova.





Fonte: Autostrade per l’Italia