Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle principali autostrade italiane nella giornata del 28 ottobre 2025 è contraddistinta prevalentemente da chiusure e lavori programmati, con impatti rilevanti sulla viabilità in diversi punti della rete autostradale. In particolare, si segnalano la chiusura notturna del tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto sulla A7 Milano-Genova e l’uscita chiusa a Ospitaletto sulla A4 Torino-Trieste per lavori. Dettagli e aggiornamenti relativi agli eventi sulle maggiori tratte sono riassunti a seguire.
Ecco di seguito una panoramica delle principali situazioni segnalate oggi:
– Sulla A7 Milano-Genova tratto chiuso tra Busalla e Genova Bolzaneto.
– Sulla A4 Torino-Trieste uscita chiusa a Ospitaletto per chi proviene da Milano.
A1 MILANO-NAPOLI
00:17 – Modena sud
Entrata chiusa in entrambe le direzioni per lavori
Direzione Milano e Bologna
L’accesso in entrata è interdetto fino alle 5:00 del 28 ottobre. Si consiglia, per chi viaggia verso Milano, di utilizzare l’entrata di Modena Nord. In direzione Bologna, si consiglia l’entrata di Valsamoggia.
A4 TORINO-TRIESTE
00:51 – Ospitaletto
Uscita chiusa al traffico provenendo da Milano per lavori
Direzione Trieste
L’uscita di Ospitaletto è chiusa al traffico per lavori. Chi proviene da Milano può uscire a Rovato, uscita consigliata.
A7 MILANO-GENOVA
00:24 – Tra Busalla e Genova Bolzaneto
Tratto chiuso per lavori fino alle 04:00 del 28 ottobre 2025
Direzione Genova
La chiusura interessa un tratto di 14,3 km. L’entrata consigliata verso Genova è Genova Bolzaneto.
A12 GENOVA-ROMA
00:05 – Tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova
Tratto chiuso per lavori fino alle 06:00 del 28 ottobre 2025
Direzione Genova
La chiusura riguarda un tratto di 4,2 km. L’entrata consigliata verso Genova è Genova Ovest sulla A7 Milano-Genova.
Fonte: Autostrade per l’Italia