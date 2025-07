Il traffico sulle autostrade oggi 29 luglio 2025 in tempo reale

Sommario: In questa pagina trovi la situazione aggiornata del traffico sulle principali autostrade italiane per la giornata di 29 luglio 2025. Dalle code dovute a traffico intenso e incidenti, alle chiusure per lavori e alle condizioni meteo avverse, ecco il quadro completo tratta per tratta.

La giornata del 29 luglio 2025 vede diverse criticità sulla rete autostradale italiana: code e rallentamenti per traffico intenso, incidenti, lavori in corso e condizioni meteorologiche avverse come pioggia e vento forte. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, con orari e descrizione degli eventi più rilevanti per chi si mette in viaggio oggi.

A1 Milano-Napoli

Ore 10:56: Coda di 1 km tra Bivio Diram.Capod./Racc.SP1 Casoria e Capodichino in direzione Tangenziale per traffico congestionato. La coda si estende dal km 2.9 al km 1.9.

Ore 10:56: Coda in uscita a Capodichino provenendo da Autostrada Milano-Napoli per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 10:26: Code a tratti tra Firenze Nord e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 267.0 al km 279.9 (12,9 km).

A12 Genova-Roma

Ore 10:55: Coda di 2 km tra Genova est e Genova Nervi in direzione Rosignano per traffico congestionato. Il tratto coinvolto va dal km 11.5 al km 4.2.

Ore 10:33: Coda di 1 km tra Cerveteri e Santa Severa in direzione Ss1 Aurelia per incidente.

Ore 09:41: Vento Forte tra Civitavecchia Nord e SS1 Aurelia in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è lungo 14,1 km (dal km 79.414 al km 65.302).

A14 Bologna-Taranto

Ore 10:52: Coda di 3 km tra Bologna Fiera e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio in direzione Autostrada Milano-Napoli per incidente. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Borgo Panigale. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Bologna Fiera. Il tratto coinvolto va dal km 9.0 al km 15.5.

Ore 10:51: Coda tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione Autostrada Milano-Napoli per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 15.5 al km 22.2.

Ore 09:40: Vento Forte tra Cattolica e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto è molto esteso, dal km 505.0 al km 144.2 (360,8 km).

Ore 09:11: Vento Forte tra Termoli e Bari Nord in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal km 672.2 al km 505.0 (167,2 km).

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 10:52: Traffico rallentato tra Capodimonte e Arenella in direzione Pozzuoli per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 15.3 al km 16.1.

A7 Milano-Genova

Ore 10:50: Coda di 2 km tra Genova Ovest e Bivio A7/A12 Genova-Livorno in direzione Milano per materiali dispersi. Il tratto interessato va dal km 130.2 al km 132.8.

Ore 10:38: Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno in direzione Genova per veicolo in avaria. Il tratto coinvolto va dal km 127.0 al km 125.8.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 10:50: Coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova in direzione Genova per materiali dispersi. Il tratto coinvolto va dal km 0.0 al km 6.0.

A22 Brennero-Modena

Ore 10:45: Traffico rallentato tra Rovereto Nord e Affi in direzione Modena per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 206.7 al km 157.9 (48,8 km).

A13 Bologna-Padova

Ore 10:44: Code a tratti tra Altedo e Bivio A13/A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 0.0 al km 20.5.

A26 GE-Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce

Ore 09:52: Coda di 1 km tra Novi Ligure e Bivio Diramazione A26-A7/A7 MI-GE in direzione Autostrada Milano-Genova per lavori. Il tratto coinvolto va dal km 14.0 al km 7.9.

A8 Milano-Varese

Ore 09:09: Coda tra Gallarate Nord e Cavaria in direzione Varese per veicolo in avaria. Il tratto coinvolto va dal km 32.7 al km 32.0.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 09:58: Servizi igienici bar non disponibili presso l’area di servizio Peretola sud in direzione Firenze.

TR1 Traforo del Monte Bianco

Ore 10:33: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista 45 minuti.

Ore 09:27: Coda in corrispondenza Piazzale Italiano verso Chamonix. Attesa prevista 15 minuti.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 09:02: Pioggia tra Gemona Osoppo e Pontebba in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto va dal km 92.4 al km 44.9 (47,5 km).

Ore 01:51: Uscita chiusa di Malborghetto al traffico fino alle 23:00 del 29 luglio 2025 provenendo da Autostrada Torino-Trieste per lavori. Uscita consigliata: Tarvisio sud.

A25 Torano-Pescara

Ore 08:03: Pioggia tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Chieti in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto va dal km 177.5 al km 71.4 (106,1 km).

A24 Roma-Teramo

Ore 04:54: Pioggia tra Assergi e Bivio A24/SS 80 (sgc Giulianova) in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto va dal km 158.8 al km 116.828 (41,972 km).

A4 Torino-Trieste

Ore 07:09: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est in direzione Trieste per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 138.3 al km 125.0 (13,3 km).

Fonte: Autostrade per l’Italia