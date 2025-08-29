Il traffico sulle autostrade oggi 29 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 29 agosto 2025, vede una situazione del traffico sulle autostrade italiane caratterizzata da code, rallentamenti e condizioni meteo avverse in diversi tratti. In particolare, si segnalano una coda di 4 km sulla A30 Caserta-Salerno tra Salerno e Nocera Pagani a causa di un incidente e code a tratti per oltre 100 km sulla A14 Bologna-Taranto tra Rimini sud e il bivio con la A1. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi più rilevanti registrati oggi.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 11:32: Coda in uscita alla barriera di Ugovizza in direzione Confine di Stato.

A30 Caserta-Salerno

Ore 11:32: Coda di 4 km tra Salerno e Nocera Pagani in direzione Caserta per incidente.

A1 Milano-Napoli

Ore 11:26: Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso.

Ore 11:22: Code a tratti tra Colleferro e Bivio A1/Diramazione Roma sud in direzione Milano per traffico intenso (16,6 km).

Ore 11:19: Coda di 2 km tra Orte e Attigliano in direzione Milano per veicolo in avaria.

Ore 11:17: Code a tratti tra Bivio A1/A22 Brennero-Modena e Terre di Canossa – Campegine in direzione Milano per traffico intenso (30,9 km).

Ore 11:03: Pioggia tra Pontecorvo e Capua in entrambe le direzioni (61,2 km).

Ore 10:57: Code a tratti tra Bivio A1/Compl. FI Nord km 279.3 e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso (12 km).

Ore 04:17: Pioggia tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. in entrambe le direzioni (20 km).

Ore 04:16: Pioggia tra Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A. in entrambe le direzioni (23,1 km).

Ore 04:16: Pioggia tra Chiusi e Ceprano in entrambe le direzioni (215,7 km).

A14 Bologna-Taranto

Ore 11:25: Code a tratti tra Rimini sud e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio in direzione autostrada Milano-Napoli per traffico intenso (118,4 km).

Ore 11:23: Coda tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA in direzione autostrada Milano-Napoli per traffico intenso (2 km).

Ore 11:12: Coda tra Ravenna e Bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA in direzione autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso (1 km).

Ore 11:04: Code a tratti tra Grottammare e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona per traffico intenso (22,3 km).

Ore 06:46: Pioggia tra Ancona sud e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni (274,6 km).

Ore 04:05: Pioggia tra Senigallia e Ancona sud in entrambe le direzioni (35,9 km).

Ore 04:04: Pioggia tra Cattolica e Senigallia in entrambe le direzioni (50,3 km).

Ore 01:41: Vento Forte tra Roseto Degli Abruzzi e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni (161 km).

A22 Brennero-Modena

Ore 11:24: Coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso.

Ore 10:56: Traffico Rallentato tra Bolzano Nord e Affi in direzione Modena per traffico intenso (129,2 km).

Ore 10:25: Coda di 4 km tra Rovereto sud e Rovereto Nord in direzione Brennero per incidente.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 11:20: Coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione Svizzera per attraversamento dogana svizzera (2,21 km).

Ore 10:49: Coda in entrata alla barriera di Como Grandate in direzione Lainate per traffico intenso.

A5 Torino-Aosta-Monte Bianco

Ore 11:19: Coda tra Courmayeur sud e Raccordo A5/SS26 dir in direzione Monte Bianco per traffico intenso sulla viabilità ordinaria (5,4 km).

A13 Bologna-Padova

Ore 11:18: Coda tra Bologna Interporto e Bivio A13/A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna per traffico intenso (2 km).

Ore 10:35: Mancanza di GPL presso l’area di servizio Po est in direzione Padova.

A12 Genova-Roma

Ore 11:17: Vento Forte tra Pisa Centro e Allacciamento SS1 Aurelia Sud/A12 in entrambe le direzioni (40,059 km).

A24 Roma-Teramo

Ore 10:31: Pioggia tra Bivio A24/A25 Torano-Pescara e Assergi in entrambe le direzioni (45,428 km).

Ore 08:37: Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria (0,8 km).

Ore 01:45: Vento Forte tra Bivio A24/A25 Torano-Pescara e Teramo in entrambe le direzioni (74,7 km).

A25 Torano-Pescara

Ore 05:43: Pioggia tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Pratola Peligna-Sulmona in entrambe le direzioni (65,4 km).

TR1 Traforo del Monte Bianco

Ore 11:01: Coda in corrispondenza Piazzale Italiano verso Chamonix. Attesa prevista un’ora e 15 minuti.

Ore 11:01: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista 15 minuti.

Fonte: Autostrade per l’Italia