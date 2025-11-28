Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Pubblicato: 29 Novembre 2025 00:08

Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico in Italia il 29 novembre 2025 è caratterizzata da una serie di chiusure e lavori lungo la Tangenziale di Napoli (A56), con diversi tratti chiusi e aree di servizio non operative fino alle 6 del mattino. In particolare, segnaliamo la chiusura dell’entrata Capodimonte verso Allacc. Diramazione Capodichino e la chiusura del tratto tra Capodimonte e Corso Malta. Questi lavori hanno un impatto significativo sulla circolazione veicolare nella zona di Napoli.

 

A56 – Tangenziale di Napoli



00:05 – Tangenziale di Napoli – Allacc. Diramazione Capodichino
Capodimonte in entrata è chiuso al traffico verso Allacc. Diramazione Capodichino per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino



00:05 – Tangenziale di Napoli – Allacc. Diramazione Capodichino
L’area di servizio Scudillo est è chiusa fino alle 06:00 per lavori.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino



00:04 – Tangenziale di Napoli – Allacc. Diramazione Capodichino
Tratto chiuso tra Capodimonte e Corso Malta fino alle 06:00 per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino



00:04 – Tangenziale di Napoli – Allacc. Diramazione Capodichino
Arenella in entrata è chiuso al traffico verso Allacc. Diramazione Capodichino per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino



00:03 – Tangenziale di Napoli – Pozzuoli
Viale Maddalena in entrata è chiuso al traffico verso Pozzuoli per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte.
Direzione Pozzuoli



00:03 – Tangenziale di Napoli – Pozzuoli
Le aree di servizio sono chiuse tra Capodichino Svincolo e Arenella fino alle 06:00 per lavori.
Direzione Pozzuoli



00:02 – Tangenziale di Napoli – Pozzuoli
Tratto chiuso tra Doganella e Capodimonte fino alle 06:00 per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte. Uscita consigliata provenendo da Allacc. Diramazione Capodichino: Doganella.
Direzione Pozzuoli



00:02 – Tangenziale di Napoli – Pozzuoli
Capodichino Svincolo in entrata è chiuso al traffico verso Pozzuoli per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte.
Direzione Pozzuoli

 

Fonte: Autostrade per l’Italia

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

