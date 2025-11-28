Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La situazione del traffico in Italia il 29 novembre 2025 è caratterizzata da una serie di chiusure e lavori lungo la Tangenziale di Napoli (A56), con diversi tratti chiusi e aree di servizio non operative fino alle 6 del mattino. In particolare, segnaliamo la chiusura dell’entrata Capodimonte verso Allacc. Diramazione Capodichino e la chiusura del tratto tra Capodimonte e Corso Malta. Questi lavori hanno un impatto significativo sulla circolazione veicolare nella zona di Napoli.

00:05 – Tangenziale di Napoli – Allacc. Diramazione Capodichino

Capodimonte in entrata è chiuso al traffico verso Allacc. Diramazione Capodichino per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.

00:05 – Tangenziale di Napoli – Allacc. Diramazione Capodichino

L’area di servizio Scudillo est è chiusa fino alle 06:00 per lavori.

00:04 – Tangenziale di Napoli – Allacc. Diramazione Capodichino

Tratto chiuso tra Capodimonte e Corso Malta fino alle 06:00 per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.

00:04 – Tangenziale di Napoli – Allacc. Diramazione Capodichino

Arenella in entrata è chiuso al traffico verso Allacc. Diramazione Capodichino per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.

00:03 – Tangenziale di Napoli – Pozzuoli

Viale Maddalena in entrata è chiuso al traffico verso Pozzuoli per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte.

00:03 – Tangenziale di Napoli – Pozzuoli

Le aree di servizio sono chiuse tra Capodichino Svincolo e Arenella fino alle 06:00 per lavori.

00:02 – Tangenziale di Napoli – Pozzuoli

Tratto chiuso tra Doganella e Capodimonte fino alle 06:00 per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte. Uscita consigliata provenendo da Allacc. Diramazione Capodichino: Doganella.

00:02 – Tangenziale di Napoli – Pozzuoli

Capodichino Svincolo in entrata è chiuso al traffico verso Pozzuoli per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte.

Fonte: Autostrade per l’Italia