Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico in Italia il 29 novembre 2025 è caratterizzata da una serie di chiusure e lavori lungo la Tangenziale di Napoli (A56), con diversi tratti chiusi e aree di servizio non operative fino alle 6 del mattino. In particolare, segnaliamo la chiusura dell’entrata Capodimonte verso Allacc. Diramazione Capodichino e la chiusura del tratto tra Capodimonte e Corso Malta. Questi lavori hanno un impatto significativo sulla circolazione veicolare nella zona di Napoli.
A56 – Tangenziale di Napoli
00:05 – Tangenziale di Napoli – Allacc. Diramazione Capodichino
Capodimonte in entrata è chiuso al traffico verso Allacc. Diramazione Capodichino per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
00:05 – Tangenziale di Napoli – Allacc. Diramazione Capodichino
L’area di servizio Scudillo est è chiusa fino alle 06:00 per lavori.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
00:04 – Tangenziale di Napoli – Allacc. Diramazione Capodichino
Tratto chiuso tra Capodimonte e Corso Malta fino alle 06:00 per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
00:04 – Tangenziale di Napoli – Allacc. Diramazione Capodichino
Arenella in entrata è chiuso al traffico verso Allacc. Diramazione Capodichino per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
00:03 – Tangenziale di Napoli – Pozzuoli
Viale Maddalena in entrata è chiuso al traffico verso Pozzuoli per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte.
Direzione Pozzuoli
00:03 – Tangenziale di Napoli – Pozzuoli
Le aree di servizio sono chiuse tra Capodichino Svincolo e Arenella fino alle 06:00 per lavori.
Direzione Pozzuoli
00:02 – Tangenziale di Napoli – Pozzuoli
Tratto chiuso tra Doganella e Capodimonte fino alle 06:00 per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte. Uscita consigliata provenendo da Allacc. Diramazione Capodichino: Doganella.
Direzione Pozzuoli
00:02 – Tangenziale di Napoli – Pozzuoli
Capodichino Svincolo in entrata è chiuso al traffico verso Pozzuoli per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte.
Direzione Pozzuoli
