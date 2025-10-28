Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La situazione del traffico sulle principali arterie autostradali italiane del 29 ottobre 2025 mostra alcune criticità legate sia alle condizioni meteo nella zona di Genova che a lavori programmati nell’area di Napoli. In particolare, nella tratta A12 Genova-Roma si segnalano piogge che interessano diversi chilometri, mentre sulla Tangenziale di Napoli (A56) sono in corso lavori che comportano la chiusura temporanea di alcune uscite. Scopri tutti i dettagli e le raccomandazioni per chi deve mettersi in viaggio oggi.

A12 GENOVA-ROMA





00:04 – Bivio A12/A7 Milano-Genova e Lavagna

Pioggia segnalata su tutta la tratta interessata.

In entrambe le direzioni

Il fenomeno interessa un tratto di 41,1 km. Massima prudenza alla guida per rischio asfalto bagnato e visibilità ridotta.



A56 TANGENZIALE DI NAPOLI





00:00 – Allacciamento Diramazione Capodichino

L’uscita di Capodichino Svincolo è chiusa al traffico fino alle 6:00 del 29 ottobre 2025 provenendo da Pozzuoli per lavori.

Direzione: Allacciamento Diramazione Capodichino

Uscita consigliata per chi proviene da Pozzuoli: Doganella. Si raccomanda di pianificare percorsi alternativi e prestare attenzione alla segnaletica presente in loco.



Fonte: Autostrade per l’Italia