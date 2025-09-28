Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 29 settembre 2025 porta novità significative per chi viaggia sulle autostrade italiane, in particolare sulla Tangenziale di Napoli (A56), dove si segnalano numerose chiusure e limitazioni della circolazione dovute a lavori notturni. Eventi come la chiusura totale del tratto tra Capodimonte e Corso Malta e la chiusura di importanti accessi come Capodimonte e Arenella, impongono deviazioni e attenzioni particolari. Ad esempio, il tratto Capodimonte-Corso Malta resterà chiuso fino alle 6:00, mentre l’ingresso di Capodimonte sarà interdetto con deviazione consigliata su Corso Malta.
TANGENZIALE DI NAPOLI (A56)
00:04 – Capodimonte in entrata
Entrata chiusa fino alle 6:00 del 29 settembre 2025 per lavori in direzione Allacciamento Diramazione Capodichino.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.
00:04 – Area di servizio Scudillo est
Area di servizio chiusa fino alle 6:00 del 29 settembre 2025 per lavori.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
L’area sarà nuovamente accessibile successivamente al termine delle opere di manutenzione.
00:03 – Tra Capodimonte e Corso Malta
Tratto chiuso tra Capodimonte e Corso Malta fino alle 6:00 del 29 settembre 2025 per lavori.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte. La chiusura interessa il tratto tra il chilometro 18.8 e il chilometro 16.1, per una lunghezza di 2.7 km.
00:03 – Arenella in entrata
Entrata chiusa fino alle 6:00 del 29 settembre 2025 per lavori in direzione Allacciamento Diramazione Capodichino.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.
Fonte: Autostrade per l’Italia