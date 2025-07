Il traffico sulle autostrade oggi 30 luglio 2025 in tempo reale

Sommario: In questo articolo forniamo una panoramica dettagliata e aggiornata sulla situazione del traffico sulle principali autostrade italiane nella giornata di 30 luglio 2025. Analizziamo, tratta per tratta, le principali criticità riscontrate, tra code, rallentamenti, incidenti, servizi non disponibili e lavori in corso, per aiutare chi viaggia a pianificare al meglio gli spostamenti.

La giornata del 30 luglio 2025 si presenta con traffico intenso su molte delle principali arterie autostradali italiane, con code e rallentamenti causati da incidenti, veicoli in avaria e lavori. Alcune aree di servizio risultano parzialmente chiuse o con servizi non disponibili. Di seguito il dettaglio della situazione, tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.

A30 Caserta-Salerno

Ore 08:56: Coda in uscita a Nola provenendo da Salerno per traffico intenso in direzione Caserta.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:55: Coda di 4 km tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante per veicolo in fiamme in direzione Napoli.

Ore 08:53: Coda di 2 km tra Fabro e Orvieto per veicolo in avaria in direzione Napoli.

Ore 08:52: Coda di 1 km tra Colleferro e Bivio A1/Diramazione Roma sud per incidente in direzione Milano.

Ore 08:52: Coda di 1 km tra Reggio Emilia e Modena Nord per veicolo in avaria in direzione Napoli.

Ore 08:43: Coda tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze Scandicci per traffico intenso in direzione Napoli.

Ore 08:42: Coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna per traffico intenso in direzione Napoli.

Ore 08:17: Code a tratti tra Melegnano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per traffico intenso in direzione Milano.

Ore 08:02: Fumo tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante per veicolo in fiamme in entrambe le direzioni.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 08:52: Traffico rallentato tra Capodimonte e Arenella per traffico intenso in direzione Pozzuoli.

Ore 08:48: Traffico rallentato tra Vomero e Zona Ospedaliera per traffico intenso in direzione Allacciamento Diramazione Capodichino.

A13 Bologna-Padova

Ore 08:49: Servizi di ristorazione non disponibili presso l’area di servizio San Pelagio ovest in direzione Bologna: i servizi di ristorazione sono chiusi.

Ore 08:49: Servizi igienici non disponibili presso l’area di servizio San Pelagio ovest in direzione Bologna.

Ore 07:37: Code a tratti tra Ferrara sud e Bivio A13/A14 Bologna-Taranto per traffico intenso in direzione Bologna.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:35: Coda in uscita a Ancona sud per traffico intenso in entrambe le direzioni.

Ore 08:00: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per traffico intenso in direzione Autostrada Bologna-Taranto.

Ore 08:00: Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso in direzione Taranto.

A4 Torino-Trieste

Ore 08:33: Chiusura stazione di rifornimento presso l’area di servizio Novate nord in direzione Torino fino alle 15:00 per lavori.

Ore 07:52: Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Trieste.

Ore 07:44: Code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso in direzione Torino.

Ore 07:37: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est per traffico intenso in direzione Trieste.

Ore 07:06: Coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino per traffico intenso in direzione Trieste.

A24 Roma-Teramo

Ore 08:41: Coda tra Via Togliatti e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico congestionato in direzione Tangenziale Est.

A52 Tangenziale Nord di Milano

Ore 07:42: Code a tratti tra CC MI Serravalle / A52 e Allacciamento A52/A8 per traffico intenso in direzione Cavalcavia Rho.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 07:29: Code a tratti tra Prato Ovest e Bivio A11/A1 Milano-Napoli per traffico intenso in direzione Firenze.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 07:28: Coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova.

A22 Brennero-Modena

Ore 06:52: Coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso in direzione Modena.

A7 Milano-Genova

Ore 06:01: Servizi igienici benzina non disponibili presso l’area di servizio Campora est per guasto all’impianto in direzione Milano.

Fonte: Autostrade per l’Italia