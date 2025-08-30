Il traffico sulle autostrade oggi 30 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 30 agosto 2025, si presenta particolarmente impegnativa per chi viaggia sulle autostrade italiane, con numerosi disagi dovuti soprattutto al maltempo e al traffico intenso. Tra gli eventi più rilevanti segnaliamo una coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli sull’A22 per traffico intenso e una lunga serie di piogge che interessano tratti estesi dell’A1 Milano-Napoli e dell’A14 Bologna-Taranto. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:04: Chiusura stazione di rifornimento presso l’area di servizio Cantagallo ovest in direzione Napoli per interruzione energia elettrica.

Ore 07:56: Traffico rallentato tra Valdarno e Firenze sud in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 07:16: Pioggia tra Sasso Marconi e Fabro in entrambe le direzioni.

Ore 06:14: Pioggia tra Napoli Nord e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno in entrambe le direzioni.

Ore 05:44: Pioggia tra Frosinone e Napoli Nord in entrambe le direzioni.

Ore 03:53: Pioggia tra Chiusi e Ceprano in entrambe le direzioni.

Ore 03:53: Pioggia tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. in entrambe le direzioni.

Ore 02:48: Pioggia tra Inizio A1 Milano-Napoli e Basso Lodigiano in entrambe le direzioni.

TR1 Traforo del Monte Bianco

Ore 08:01: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista 15 minuti.

A12 Genova-Roma

Ore 08:00: Vento forte tra Bivio A12/Diramazione Livorno e Allacciamento SS1 Aurelia Sud/A12 in entrambe le direzioni.

A14 Bologna-Taranto

Ore 07:56: Pioggia tra Cattolica e Senigallia in entrambe le direzioni.

Ore 07:56: Pioggia tra Senigallia e Ancona sud in entrambe le direzioni.

Ore 07:54: Coda di 1 km tra Lanciano e Ortona in direzione Pescara per incidente.

Ore 07:46: Pioggia tra Canosa e Bivio A14/SS7 Appia in entrambe le direzioni.

Ore 07:32: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA in direzione Autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso.

Ore 07:18: Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova in direzione Taranto per traffico intenso.

Ore 06:08: Pioggia tra Ancona sud e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni.

Ore 06:02: Pioggia tra Termoli e Canosa in entrambe le direzioni.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 07:51: Coda in entrata alla barriera di Como Grandate in direzione Lainate per traffico intenso.

A22 Brennero-Modena

Ore 07:50: Coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 07:17: Pioggia tra Firenze Peretola e Bivio A11/SS 1 Aurelia in entrambe le direzioni.

A16 Napoli-Canosa

Ore 07:10: Pioggia tra Candela e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni.

Ore 05:54: Pioggia tra Bivio A16/A1 Milano-Napoli e Grottaminarda in entrambe le direzioni.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 07:03: Coda tra Tarvisio sud e Ugovizza in direzione Autostrada Torino-Trieste per traffico intenso.

A4 Torino-Trieste

Ore 06:55: Pioggia tra Nodo di Pero e Dalmine in entrambe le direzioni.

A27 Venezia-Belluno

Ore 06:38: Pioggia tra Vittorio Veneto Nord e Bivio A27/SS 51 Alemagna in entrambe le direzioni.

Ore 05:08: Vento forte tra Vittorio Veneto sud e Belluno in entrambe le direzioni.

A25 Torano-Pescara

Ore 05:40: Pioggia tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Bivio A25/A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni.

A24 Roma-Teramo

Ore 05:55: Pioggia tra Vicovaro-Mandela e Assergi in entrambe le direzioni.

A30 Caserta-Salerno

Ore 04:23: Pioggia tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino in entrambe le direzioni.

A8 Milano-Varese

Ore 00:29: Pioggia tra Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Varese in entrambe le direzioni.

Fonte: Autostrade per l’Italia