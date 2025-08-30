Il traffico sulle autostrade oggi 30 agosto 2025 in tempo reale

Pubblicato: 30 Agosto 2025 08:06

La giornata di oggi, 30 agosto 2025, si presenta particolarmente impegnativa per chi viaggia sulle autostrade italiane, con numerosi disagi dovuti soprattutto al maltempo e al traffico intenso. Tra gli eventi più rilevanti segnaliamo una coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli sull’A22 per traffico intenso e una lunga serie di piogge che interessano tratti estesi dell’A1 Milano-Napoli e dell’A14 Bologna-Taranto. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:04: Chiusura stazione di rifornimento presso l’area di servizio Cantagallo ovest in direzione Napoli per interruzione energia elettrica.

Ore 07:56: Traffico rallentato tra Valdarno e Firenze sud in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 07:16: Pioggia tra Sasso Marconi e Fabro in entrambe le direzioni.

Ore 06:14: Pioggia tra Napoli Nord e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno in entrambe le direzioni.

Ore 05:44: Pioggia tra Frosinone e Napoli Nord in entrambe le direzioni.

Ore 03:53: Pioggia tra Chiusi e Ceprano in entrambe le direzioni.

Ore 03:53: Pioggia tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. in entrambe le direzioni.

Ore 02:48: Pioggia tra Inizio A1 Milano-Napoli e Basso Lodigiano in entrambe le direzioni.

TR1 Traforo del Monte Bianco

Ore 08:01: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista 15 minuti.

A12 Genova-Roma

Ore 08:00: Vento forte tra Bivio A12/Diramazione Livorno e Allacciamento SS1 Aurelia Sud/A12 in entrambe le direzioni.

A14 Bologna-Taranto

Ore 07:56: Pioggia tra Cattolica e Senigallia in entrambe le direzioni.

Ore 07:56: Pioggia tra Senigallia e Ancona sud in entrambe le direzioni.

Ore 07:54: Coda di 1 km tra Lanciano e Ortona in direzione Pescara per incidente.

Ore 07:46: Pioggia tra Canosa e Bivio A14/SS7 Appia in entrambe le direzioni.

Ore 07:32: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA in direzione Autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso.

Ore 07:18: Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova in direzione Taranto per traffico intenso.

Ore 06:08: Pioggia tra Ancona sud e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni.

Ore 06:02: Pioggia tra Termoli e Canosa in entrambe le direzioni.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 07:51: Coda in entrata alla barriera di Como Grandate in direzione Lainate per traffico intenso.

A22 Brennero-Modena

Ore 07:50: Coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 07:17: Pioggia tra Firenze Peretola e Bivio A11/SS 1 Aurelia in entrambe le direzioni.

A16 Napoli-Canosa

Ore 07:10: Pioggia tra Candela e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni.

Ore 05:54: Pioggia tra Bivio A16/A1 Milano-Napoli e Grottaminarda in entrambe le direzioni.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 07:03: Coda tra Tarvisio sud e Ugovizza in direzione Autostrada Torino-Trieste per traffico intenso.

A4 Torino-Trieste

Ore 06:55: Pioggia tra Nodo di Pero e Dalmine in entrambe le direzioni.

A27 Venezia-Belluno

Ore 06:38: Pioggia tra Vittorio Veneto Nord e Bivio A27/SS 51 Alemagna in entrambe le direzioni.

Ore 05:08: Vento forte tra Vittorio Veneto sud e Belluno in entrambe le direzioni.

A25 Torano-Pescara

Ore 05:40: Pioggia tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Bivio A25/A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni.

A24 Roma-Teramo

Ore 05:55: Pioggia tra Vicovaro-Mandela e Assergi in entrambe le direzioni.

A30 Caserta-Salerno

Ore 04:23: Pioggia tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino in entrambe le direzioni.

A8 Milano-Varese

Ore 00:29: Pioggia tra Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Varese in entrambe le direzioni.

Fonte: Autostrade per l’Italia

