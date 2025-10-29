Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane il 30 ottobre 2025 è caratterizzata principalmente da lavori stradali che coinvolgono alcune tratte chiave della rete nazionale. Nell’articolo di oggi troverete il dettaglio degli eventi segnalati, con particolari rilievo ai tratti con chiusure temporanee e indicazioni utili su orari, direzioni e località interessate. Ad esempio, segnaliamo la chiusura totale per lavori dell’autostrada A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, prevista fino alle prime ore del mattino, e ulteriori aggiornamenti su ogni tratto saranno dettagliati di seguito.
A7 Milano-Genova
00:02 – Genova Bolzaneto – Busalla
Tratto chiuso per lavori
Direzione Milano
Chiusura totale tra Genova Bolzaneto e Busalla dal km 111,5 al km 125,8 (lunghezza 14,3 km) dalle ore 00:02 fino alle 06:00 del 30 ottobre 2025. Si raccomanda di programmare percorsi alternativi per chi viaggia verso Milano nella notte e nella prima mattina.
Fonte: Autostrade per l’Italia