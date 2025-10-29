Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La situazione del traffico sulle autostrade italiane il 30 ottobre 2025 è caratterizzata principalmente da lavori stradali che coinvolgono alcune tratte chiave della rete nazionale. Nell’articolo di oggi troverete il dettaglio degli eventi segnalati, con particolari rilievo ai tratti con chiusure temporanee e indicazioni utili su orari, direzioni e località interessate. Ad esempio, segnaliamo la chiusura totale per lavori dell’autostrada A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, prevista fino alle prime ore del mattino, e ulteriori aggiornamenti su ogni tratto saranno dettagliati di seguito.

A7 Milano-Genova





00:02 – Genova Bolzaneto – Busalla

Tratto chiuso per lavori

Direzione Milano

Chiusura totale tra Genova Bolzaneto e Busalla dal km 111,5 al km 125,8 (lunghezza 14,3 km) dalle ore 00:02 fino alle 06:00 del 30 ottobre 2025. Si raccomanda di programmare percorsi alternativi per chi viaggia verso Milano nella notte e nella prima mattina.



Fonte: Autostrade per l’Italia