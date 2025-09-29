Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il traffico sulle principali autostrade italiane il 30 settembre 2025 è influenzato da numerose chiusure e lavori che potrebbero causare disagi agli automobilisti. In particolare, si registrano chiusure significative come quella sul tratto della A10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7, e della A1 Milano-Napoli con l’uscita di Melegnano chiusa per lavori. Di seguito, tutti i dettagli suddivisi per ogni tratta interessata.

A1 MILANO-NAPOLI





00:26 – Uscita di Melegnano

Uscita chiusa per lavori

Direzione Napoli

L’uscita di Melegnano è chiusa al traffico fino alle 5:00 del 30 settembre 2025 provenendo da Milano. Uscita consigliata: San Giuliano.



A7 MILANO-GENOVA





01:04 – Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno

Tratto chiuso per lavori

Direzione Milano

Chiusura tra i due bivi fino alle 6:00 del 30 settembre 2025. Entrata consigliata verso Milano: Genova Bolzaneto.



A10 GENOVA-VENTIMIGLIA





01:05 – Tratto tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova

Tratto chiuso per lavori

Direzione Genova

Chiusura fino alle 6:00 del 30 settembre 2025. Entrata consigliata verso Genova: Genova Bolzaneto su A7 Milano-Genova. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Genova Aeroporto.



A12 GENOVA-ROMA





01:03 – Area di servizio Riviera nord

Area di servizio chiusa per tratto chiuso

Direzione Rosignano

L’area di servizio Riviera nord è chiusa fino alle 6:00 del 30 settembre 2025.







01:02 – Tratto tra Lavagna e Sestri Levante

Tratto chiuso per lavori

Direzione Rosignano

Chiusura dal km 48,7 al km 41,1 (lunghezza: 7,6 km) fino alle 6:00 del 30 settembre 2025. Entrata consigliata verso Livorno: Sestri Levante.



Fonte: Autostrade per l’Italia