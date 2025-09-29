Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il traffico sulle principali autostrade italiane il 30 settembre 2025 è influenzato da numerose chiusure e lavori che potrebbero causare disagi agli automobilisti. In particolare, si registrano chiusure significative come quella sul tratto della A10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7, e della A1 Milano-Napoli con l’uscita di Melegnano chiusa per lavori. Di seguito, tutti i dettagli suddivisi per ogni tratta interessata.
A1 MILANO-NAPOLI
00:26 – Uscita di Melegnano
Uscita chiusa per lavori
Direzione Napoli
L’uscita di Melegnano è chiusa al traffico fino alle 5:00 del 30 settembre 2025 provenendo da Milano. Uscita consigliata: San Giuliano.
A7 MILANO-GENOVA
01:04 – Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno
Tratto chiuso per lavori
Direzione Milano
Chiusura tra i due bivi fino alle 6:00 del 30 settembre 2025. Entrata consigliata verso Milano: Genova Bolzaneto.
A10 GENOVA-VENTIMIGLIA
01:05 – Tratto tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova
Tratto chiuso per lavori
Direzione Genova
Chiusura fino alle 6:00 del 30 settembre 2025. Entrata consigliata verso Genova: Genova Bolzaneto su A7 Milano-Genova. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Genova Aeroporto.
A12 GENOVA-ROMA
01:03 – Area di servizio Riviera nord
Area di servizio chiusa per tratto chiuso
Direzione Rosignano
L’area di servizio Riviera nord è chiusa fino alle 6:00 del 30 settembre 2025.
01:02 – Tratto tra Lavagna e Sestri Levante
Tratto chiuso per lavori
Direzione Rosignano
Chiusura dal km 48,7 al km 41,1 (lunghezza: 7,6 km) fino alle 6:00 del 30 settembre 2025. Entrata consigliata verso Livorno: Sestri Levante.
Fonte: Autostrade per l’Italia