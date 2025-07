Il traffico sulle autostrade oggi 31 luglio 2025 in tempo reale

La giornata di 31 luglio 2025 si presenta particolarmente intensa sulle principali autostrade italiane, con numerosi eventi che stanno influenzando la viabilità. Si segnalano code e rallentamenti dovuti sia al traffico intenso tipico del periodo estivo sia a incidenti e condizioni meteorologiche avverse come il vento forte. Tra gli episodi più rilevanti, una coda di 33,2 km sulla A14 Bologna-Taranto in direzione Taranto per traffico intenso e una coda di 4 km sulla A1 Milano-Napoli tra Orvieto e Fabro a causa di un veicolo in fiamme. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi più significativi registrati oggi.

A14 Bologna-Taranto

Ore 09:59: Coda tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Taranto per traffico intenso. La coda si estende per 33,2 km dal chilometro 38,2 al chilometro 5,0.

Ore 09:53: Coda di 3 km tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna per incidente. La coda va dal chilometro 28,0 al chilometro 34,0.

Ore 08:22: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA in direzione Autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso. La coda va dal chilometro 5,0 al chilometro 4,0.

Ore 07:59: Vento Forte tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 554,1 al chilometro 528,6 per una lunghezza di 25,5 km.

A1 Milano-Napoli

Ore 09:50: Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso. Il rallentamento si estende per 10 km dal chilometro 267,0 al chilometro 277,0.

Ore 09:39: Coda tra Firenze sud e Incisa – Reggello in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 307,0 al chilometro 304,0 per una lunghezza di 3 km.

Ore 09:23: Coda di 4 km tra Orvieto e Fabro in direzione Milano per veicolo in fiamme. La coda va dal chilometro 430,7 al chilometro 434,7.

Ore 08:17: Coda in uscita a Capodichino provenendo da Autostrada Milano-Napoli per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto va dal chilometro 2,9 al chilometro 0,0.

Ore 07:54: Mancanza di GPL presso l’area di servizio Feronia est per guasto all’impianto. Il tratto interessato è al chilometro 4,0.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 09:56: Traffico Rallentato tra Prato Ovest e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso. Il rallentamento si estende per 6,85 km dal chilometro 5,15 al chilometro 12,0.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 09:36: Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per incidente. Il tratto interessato va dal chilometro 18,8 al chilometro 0,0.

TR1 Traforo del Monte Bianco

Ore 09:28: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista 45 minuti.

A4 Torino-Trieste

Ore 09:27: Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto è al chilometro 172,5.

Ore 06:51: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est in direzione Trieste per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 138,3 al chilometro 125,0 per una lunghezza di 13,3 km.

A25 Torano-Pescara

Ore 09:01: Vento Forte tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Magliano dei Marsi in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 83,1 al chilometro 71,4 per una lunghezza di 11,7 km.

A30 Caserta-Salerno

Ore 08:58: Coda di 1 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto va dal chilometro 55,3 al chilometro 54,3.

A24 Roma-Teramo

Ore 08:23: Coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico congestionato. Il tratto va dal chilometro 7,3 al chilometro 4,9 per una lunghezza di 2,4 km.

A16 Napoli-Canosa

Ore 08:00: Vento Forte tra Cerignola Ovest e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 172,5 al chilometro 159,9 per una lunghezza di 12,6 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia