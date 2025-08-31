Virgilio Motori, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dei Motori: il sito di riferimento del settore che racconta ogni giorno il mondo delle 2 e 4 ruote.

Il traffico sulle autostrade oggi 31 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 31 agosto 2025, si presenta con una situazione del traffico sulle principali autostrade italiane caratterizzata da code, rallentamenti e alcuni disservizi. Tra gli eventi più significativi si segnalano una coda di 1 km tra Pineto e Pescara Nord sull’A14 per veicolo in avaria e una coda in entrata di 1 km alla barriera di Ugovizza sull’A23 per traffico intenso. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi registrati nella mattinata.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:56: Coda di 1 km tra Pineto e Pescara Nord in direzione Taranto per veicolo in avaria. La coda si estende dal chilometro 358.6 al chilometro 355.0.

Ore 08:34: Traffico rallentato tra Grottammare e Porto Sant’ Elpidio in direzione Ancona per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 270.8 al chilometro 301.8, per una lunghezza di 31 km.

Ore 03:54: Servizi igienici non disponibili presso l’area di servizio Vomano ovest in direzione Taranto per interruzione erogazione idrica al chilometro 340.3.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 08:28: Coda in entrata di 1 km alla barriera di Ugovizza in direzione Autostrada Torino-Trieste per traffico intenso. Il tratto interessato si trova al chilometro 105.2.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:16: Nebbia a banchi tra Barberino di Mugello e Calenzano in entrambe le direzioni. Il fenomeno interessa il tratto dal chilometro 278.1 al chilometro 261.5, per una lunghezza di 16.6 km.

Ore 06:30: Mancanza di GPL presso l’area di servizio Tevere est in direzione Milano per esaurimento carburanti al chilometro 464.7.

A25 Torano-Pescara

Ore 08:03: Nebbia a banchi tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Avezzano in entrambe le direzioni, con visibilità ridotta a 80 metri. Il tratto interessato va dal chilometro 87.9 al chilometro 71.4, per una lunghezza di 16.5 km.

A24 Roma-Teramo

Ore 08:03: Nebbia a banchi tra Carsoli-Oricola e Bivio A24/A25 Torano-Pescara in entrambe le direzioni, con visibilità ridotta a 100 metri. Il tratto interessato va dal chilometro 71.4 al chilometro 50.633, per una lunghezza di 20.767 km.

A27 Venezia-Belluno

Ore 04:05: Vento forte tra Vittorio Veneto sud e Belluno in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 66.8 al chilometro 58.9, per una lunghezza di 7.9 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia