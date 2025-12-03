Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane del 3 dicembre 2025 vede diverse criticità, tra cui lunghe code, veicoli fermi per avaria e importanti manifestazioni sportive che influenzano il normale scorrimento delle auto. Tra gli eventi più significativi si segnalano una coda di 5 km sulla A7 Milano-Genova per veicolo fermo e una lunga coda di 5 km tra Zona Ospedaliera e Fuorigrotta sulla Tangenziale di Napoli per una manifestazione sportiva. Di seguito tutti i dettagli suddivisi per tratta.
A1 MILANO-NAPOLI
17:05 – Reggio Emilia e Parma
Coda di 1 km per veicolo fermo o avaria
Direzione Milano
La tratta interessata va dal chilometro 124.0 al chilometro 126.0 per una lunghezza di 2.0 km.
17:00 – Aglio e Badia
Coda per traffico intenso
Direzione Bologna
La coda si estende dal chilometro 26.0 al chilometro 32.0 per una lunghezza di 6.0 km.
16:48 – Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia
Code a tratti per traffico intenso
Direzione Napoli
La tratta copre dal chilometro 127.0 al chilometro 131.0 per 4.0 km.
16:31 – Calenzano e Bivio A1-Variante
Code a tratti per traffico intenso
Direzione Milano
La lunghezza della tratta interessata è di 11.1 km dal chilometro 267.0 al chilometro 278.1.
16:28 – Nodo Napoli Centro Direzionale e Nodo A1/Acerra-Afragola
Traffico rallentato per traffico intenso
Direzione Milano
La tratta copre dal chilometro 749.3 al 757.9 per una lunghezza di circa 8.6 km.
16:43 – Uscita a Capodichino provenendo da Autostrada Milano-Napoli
Coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria
Direzione Tangenziale
15:46 – Badia e Firenzuola
Traffico rallentato per traffico intenso
Direzione Firenze
La lunghezza è di 7.0 km dal chilometro 20.0 al chilometro 27.0.
A4 TORINO-TRIESTE
17:02 – Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Sesto San Giovanni
Code a tratti per traffico intenso
Direzione Torino
Lunghezza interessata di 3.5 km dal chilometro 136.5 al 140.0.
16:29 – Uscita a Bergamo provenendo da Milano
Coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria
Direzione Trieste
14:27 – Nodo di Pero e Sesto San Giovanni
Code a tratti per traffico intenso
Direzione Trieste
La tratta copre 11.5 km dal chilometro 125.0 al 136.5.
A7 MILANO-GENOVA
17:01 – Isola del Cantone e Vignole Borbera
Coda di 1 km per veicolo fermo o avaria
Direzione Milano
Lunghezza complessiva di 5.0 km tra il chilometro 95.7 e 100.7.
16:27 – Uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova
Coda per traffico intenso
Direzione Milano
A8 MILANO-VARESE
16:28 – Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Fiera Milano
Coda per incidente
Direzione Varese
Lunghezza di 2.2 km.
A10 GENOVA-VENTIMIGLIA
16:40 – Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Celle Ligure
Coda di 2 km per lavori
Direzione Genova
La coda si estende per 6.2 km dal chilometro 33.8 al 40.0.
A11 FIRENZE-PISA NORD
16:42 – Firenze Ovest e Prato est
Coda per traffico intenso
Direzione Pisa
Tratta interessata dal chilometro 5.0 al chilometro 7.0 per 2 km.
A13 BOLOGNA-PADOVA
09:55 – Area di servizio Po est
Mancanza di GPL
Direzione Padova
A14 BOLOGNA-TARANTO
16:55 – Pescara sud e Pescara Ovest
Coda di 2 km per lavori
Direzione Ancona
La lunghezza interessa 3.7 km dal chilometro 387.3 al chilometro 391.0.
16:51 – Taranto Nord e Bivio A14/SS7 Appia
Pioggia
Direzione in entrambe le direzioni
La tratta interessata è di 8.2 km dal chilometro 735.2 al 743.4.
16:43 – Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA
Coda per traffico intenso
Direzione autostrada Milano-Napoli
Tratta di 1 km.
16:35 – Pedaso e Grottammare
Coda di 1 km per lavori
Direzione Taranto
Lunghezza di 2.6 km dal chilometro 299.0 al chilometro 301.6.
16:34 – Ortona e Pescara sud
Coda di 1 km per lavori
Direzione Pescara
La lunghezza della coda è di 2.8 km dal chilometro 400.2 al chilometro 403.0.
15:58 – Giulianova e Roseto Degli Abruzzi
Coda di 1 km per lavori
Direzione Taranto
La coda si estende per 3.4 km dal chilometro 340.0 al chilometro 343.4.
15:51 – San Benedetto del Tronto e Grottammare
Coda di 1 km per lavori
Direzione Ancona
La coda è lunga 2.0 km dal chilometro 307.0 al chilometro 309.0.
A23 PALMANOVA-TARVISIO
14:03 – Gemona Osoppo e Confine di Stato
Pioggia
Direzione in entrambe le direzioni
Tratta molto lunga di 75 km dal chilometro 44.9 al chilometro 119.9.
A24 ROMA-TERAMO / COMPLANARE TPU SX
16:20 – A Banchi tra Assergi e San Gabriele-Colledara
Nebbia con visibilità di 100 metri
Direzione in entrambe le direzioni
La tratta è lunga 19.5 km dal chilometro 116.8 al chilometro 136.3.
16:12 – Inizio Complanare e Bivio Complanare / GRA
Code a tratti per traffico intenso sulla viabilità ordinaria
Direzione G.R.A.
Tratta di 2.2 km.
16:12 – Bivio A24/Tangenziale est RM e Inizio Complanare
Code a tratti per traffico intenso
Direzione G.R.A.
La tratta ha una lunghezza di 5.1 km.
15:26 – Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM
Coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria
Direzione Tangenziale Est
La coda è lunga 0.8 km dal chilometro 6.5 al chilometro 7.3.
A56 TANGENZIALE DI NAPOLI
17:03 – Capodimonte e Arenella
Coda per traffico intenso
Direzione Pozzuoli
La coda è lunga 0.8 km dal chilometro 15.3 al 16.1.
17:02 – Zona Ospedaliera e Fuorigrotta
Coda per importante manifestazione sportiva
Direzione Pozzuoli
La coda si estende per 5 km tra il chilometro 10.2 e il chilometro 15.2.
16:37 – Uscita a Fuorigrotta
Coda per importante manifestazione sportiva
Direzione in entrambe le direzioni
16:01 – Uscita a Arenella
Coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria
Direzione in entrambe le direzioni
15:46 – Secondigliano-Aeroporto e Corso Malta
Coda per traffico intenso
Direzione Pozzuoli
Lunghezza della coda 1.2 km.
14:10 – Entrata a Corso Malta verso Pozzuoli
Coda per traffico intenso
Direzione Pozzuoli
Fonte: Autostrade per l’Italia