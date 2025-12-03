Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La situazione del traffico sulle autostrade italiane del 3 dicembre 2025 vede diverse criticità, tra cui lunghe code, veicoli fermi per avaria e importanti manifestazioni sportive che influenzano il normale scorrimento delle auto. Tra gli eventi più significativi si segnalano una coda di 5 km sulla A7 Milano-Genova per veicolo fermo e una lunga coda di 5 km tra Zona Ospedaliera e Fuorigrotta sulla Tangenziale di Napoli per una manifestazione sportiva. Di seguito tutti i dettagli suddivisi per tratta.

A1 MILANO-NAPOLI





17:05 – Reggio Emilia e Parma

Coda di 1 km per veicolo fermo o avaria

Direzione Milano

La tratta interessata va dal chilometro 124.0 al chilometro 126.0 per una lunghezza di 2.0 km.







17:00 – Aglio e Badia

Coda per traffico intenso

Direzione Bologna

La coda si estende dal chilometro 26.0 al chilometro 32.0 per una lunghezza di 6.0 km.







16:48 – Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia

Code a tratti per traffico intenso

Direzione Napoli

La tratta copre dal chilometro 127.0 al chilometro 131.0 per 4.0 km.







16:31 – Calenzano e Bivio A1-Variante

Code a tratti per traffico intenso

Direzione Milano

La lunghezza della tratta interessata è di 11.1 km dal chilometro 267.0 al chilometro 278.1.







16:28 – Nodo Napoli Centro Direzionale e Nodo A1/Acerra-Afragola

Traffico rallentato per traffico intenso

Direzione Milano

La tratta copre dal chilometro 749.3 al 757.9 per una lunghezza di circa 8.6 km.







16:43 – Uscita a Capodichino provenendo da Autostrada Milano-Napoli

Coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria

Direzione Tangenziale







15:46 – Badia e Firenzuola

Traffico rallentato per traffico intenso

Direzione Firenze

La lunghezza è di 7.0 km dal chilometro 20.0 al chilometro 27.0.



A4 TORINO-TRIESTE





17:02 – Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Sesto San Giovanni

Code a tratti per traffico intenso

Direzione Torino

Lunghezza interessata di 3.5 km dal chilometro 136.5 al 140.0.







16:29 – Uscita a Bergamo provenendo da Milano

Coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria

Direzione Trieste







14:27 – Nodo di Pero e Sesto San Giovanni

Code a tratti per traffico intenso

Direzione Trieste

La tratta copre 11.5 km dal chilometro 125.0 al 136.5.



A7 MILANO-GENOVA





17:01 – Isola del Cantone e Vignole Borbera

Coda di 1 km per veicolo fermo o avaria

Direzione Milano

Lunghezza complessiva di 5.0 km tra il chilometro 95.7 e 100.7.







16:27 – Uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova

Coda per traffico intenso

Direzione Milano



A8 MILANO-VARESE





16:28 – Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Fiera Milano

Coda per incidente

Direzione Varese

Lunghezza di 2.2 km.



A10 GENOVA-VENTIMIGLIA





16:40 – Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Celle Ligure

Coda di 2 km per lavori

Direzione Genova

La coda si estende per 6.2 km dal chilometro 33.8 al 40.0.



A11 FIRENZE-PISA NORD





16:42 – Firenze Ovest e Prato est

Coda per traffico intenso

Direzione Pisa

Tratta interessata dal chilometro 5.0 al chilometro 7.0 per 2 km.



A13 BOLOGNA-PADOVA





09:55 – Area di servizio Po est

Mancanza di GPL

Direzione Padova



A14 BOLOGNA-TARANTO





16:55 – Pescara sud e Pescara Ovest

Coda di 2 km per lavori

Direzione Ancona

La lunghezza interessa 3.7 km dal chilometro 387.3 al chilometro 391.0.







16:51 – Taranto Nord e Bivio A14/SS7 Appia

Pioggia

Direzione in entrambe le direzioni

La tratta interessata è di 8.2 km dal chilometro 735.2 al 743.4.







16:43 – Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA

Coda per traffico intenso

Direzione autostrada Milano-Napoli

Tratta di 1 km.







16:35 – Pedaso e Grottammare

Coda di 1 km per lavori

Direzione Taranto

Lunghezza di 2.6 km dal chilometro 299.0 al chilometro 301.6.







16:34 – Ortona e Pescara sud

Coda di 1 km per lavori

Direzione Pescara

La lunghezza della coda è di 2.8 km dal chilometro 400.2 al chilometro 403.0.







15:58 – Giulianova e Roseto Degli Abruzzi

Coda di 1 km per lavori

Direzione Taranto

La coda si estende per 3.4 km dal chilometro 340.0 al chilometro 343.4.







15:51 – San Benedetto del Tronto e Grottammare

Coda di 1 km per lavori

Direzione Ancona

La coda è lunga 2.0 km dal chilometro 307.0 al chilometro 309.0.



A23 PALMANOVA-TARVISIO





14:03 – Gemona Osoppo e Confine di Stato

Pioggia

Direzione in entrambe le direzioni

Tratta molto lunga di 75 km dal chilometro 44.9 al chilometro 119.9.



A24 ROMA-TERAMO / COMPLANARE TPU SX





16:20 – A Banchi tra Assergi e San Gabriele-Colledara

Nebbia con visibilità di 100 metri

Direzione in entrambe le direzioni

La tratta è lunga 19.5 km dal chilometro 116.8 al chilometro 136.3.







16:12 – Inizio Complanare e Bivio Complanare / GRA

Code a tratti per traffico intenso sulla viabilità ordinaria

Direzione G.R.A.

Tratta di 2.2 km.







16:12 – Bivio A24/Tangenziale est RM e Inizio Complanare

Code a tratti per traffico intenso

Direzione G.R.A.

La tratta ha una lunghezza di 5.1 km.







15:26 – Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM

Coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria

Direzione Tangenziale Est

La coda è lunga 0.8 km dal chilometro 6.5 al chilometro 7.3.



A56 TANGENZIALE DI NAPOLI





17:03 – Capodimonte e Arenella

Coda per traffico intenso

Direzione Pozzuoli

La coda è lunga 0.8 km dal chilometro 15.3 al 16.1.







17:02 – Zona Ospedaliera e Fuorigrotta

Coda per importante manifestazione sportiva

Direzione Pozzuoli

La coda si estende per 5 km tra il chilometro 10.2 e il chilometro 15.2.







16:37 – Uscita a Fuorigrotta

Coda per importante manifestazione sportiva

Direzione in entrambe le direzioni







16:01 – Uscita a Arenella

Coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria

Direzione in entrambe le direzioni







15:46 – Secondigliano-Aeroporto e Corso Malta

Coda per traffico intenso

Direzione Pozzuoli

Lunghezza della coda 1.2 km.







14:10 – Entrata a Corso Malta verso Pozzuoli

Coda per traffico intenso

Direzione Pozzuoli



Fonte: Autostrade per l’Italia