La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Controllo periodico e rigoroso dei componenti meccanici di un impianto GPL

Il dubbio assilla da sempre chiunque voglia tagliare i costi del rifornimento installando un impianto a gas. Dietro i tanti miti e le paure di riparazioni costose, c’è una spiegazione tecnica molto semplice che ogni automobilista dovrebbe conoscere per viaggiare sereno e senza sorprese.

I rischi per chi sceglie l’alimentazione a GPL

Il GPL non rovina il motore se l’impianto è calibrato correttamente. Il rischio reale è l’usura precoce delle valvole causata dalle alte temperature di combustione, un problema che oggi i tecnici prevengono e risolvono configurando l’elettronica dell’impianto a gas. Infatti è pulito ed efficiente; tuttavia, possiede caratteristiche chimiche e fisiche completamente diverse rispetto alla benzina tradizionale. Se queste differenze non vengono compensate da una corretta installazione o da una manutenzione scrupolosa, la meccanica interna potrebbe usurarsi. Vediamo i componenti soggetti ad usura:

robustezza della testata: è il problema più noto. Mancando il potere lubrificante del carburante liquido, il rischio è la recessione delle valvole. Alcuni motori nascono con sedi valvole rinforzate in lega dura, mentre altri materiali sono più “teneri” e finiscono per incassarsi nella testata;

è il problema più noto. Mancando il potere lubrificante del carburante liquido, il rischio è la recessione delle valvole. Alcuni motori nascono con sedi valvole rinforzate in lega dura, mentre altri materiali sono più “teneri” e finiscono per incassarsi nella testata; calibrazione della mappa: il GPL brucia con una dinamica diversa rispetto alla benzina. Se la regolazione della centralina del gas è errata, si crea una miscela magra che fa aumentare la temperatura, surriscaldando le valvole di scarico e mettendo sotto sforzo l’intera testata;

il GPL brucia con una dinamica diversa rispetto alla benzina. Se la regolazione della centralina del gas è errata, si crea una miscela magra che fa aumentare la temperatura, surriscaldando le valvole di scarico e mettendo sotto sforzo l’intera testata; stile di guida: i lunghi tragitti ad alti giri (come i viaggi in autostrada) aumentano drasticamente lo stress termico. Inoltre, viaggiando sempre a gas, la benzina nel serbatoio rimane ferma rischiando di degradarsi, danneggiando pompa carburante e iniettori.

Quanti chilometri dura un motore a GPL?

Questi propulsori possono superare tranquillamente i 250.000 o 300.000 chilometri, eguagliando o addirittura superando quelli alimentati esclusivamente a benzina. Il gas è un carburante molto pulito che non lascia depositi carboniosi sui pistoni e non diluisce l’olio motore, preservando l’efficienza dei componenti interni a lungo termine. Tuttavia, il raggiungimento di queste percorrenze record non è automatico e dipende da tre fattori strettamente legati alla gestione del veicolo:

la compatibilità meccanica della testata: i motori con sedi valvole rinforzate di fabbrica o dotati di punterie idrauliche autoregistranti raggiungono chilometraggi elevatissimi senza alcun intervento straordinario;

i motori con sedi valvole rinforzate di fabbrica o dotati di punterie idrauliche autoregistranti raggiungono chilometraggi elevatissimi senza alcun intervento straordinario; la manutenzione: la sostituzione regolare dei filtri del gas (fase liquida e fase gassosa) ogni 15.000 – 20.000 km evita il bloccaggio degli iniettori, mantenendo la carburazione lineare e proteggendo il motore dai surriscaldamenti;

la sostituzione regolare dei filtri del gas (fase liquida e fase gassosa) ogni 15.000 – 20.000 km evita il bloccaggio degli iniettori, mantenendo la carburazione lineare e proteggendo il motore dai surriscaldamenti; la scadenza decennale del serbatoio: per legge, la bombola del GPL va sostituita ogni 10 anni dalla data di collaudo dell’impianto. Questo è l’unico vero sbarramento temporale che richiede un investimento economico per poter continuare a circolare.

Quali sono i motori che lavorano meglio con il GPL

Non tutti reagiscono allo stesso modo all’installazione di un impianto a gas. La differenza fondamentale risiede nella progettazione della testata e nei materiali scelti dal costruttore. In officina sappiamo bene che alcune architetture meccaniche tollerano il GPL per centinaia di migliaia di chilometri senza problemi, mentre altre richiedono un’attenzione raddoppiata. Se stai cercando una vettura per la trasformazione a GPL o vuoi sapere se la tua è strutturalmente adatta, le caratteristiche che fanno la differenza in termini di longevità sono tre:

i motori con punterie idrauliche: sono ideali perché recuperano il gioco valvole in modo automatico sfruttando la pressione dell’olio motore. Questo azzera la necessità di registrazioni manuali periodiche e protegge la testata dall’incassamento delle valvole;

sono ideali perché recuperano il gioco valvole in modo automatico sfruttando la pressione dell’olio motore. Questo azzera la necessità di registrazioni manuali periodiche e protegge la testata dall’incassamento delle valvole; i vecchi motori a iniezione indiretta: i propulsori tradizionali (come lo storico motore Fire Fiat) hanno camere di scoppio e logiche di iniezione semplici che si prestano magnificamente alla trasformazione, garantendo un’affidabilità eccezionale e costi di installazione ridotti rispetto ai moderni motori a iniezione diretta;

i propulsori tradizionali (come lo storico motore Fire Fiat) hanno camere di scoppio e logiche di iniezione semplici che si prestano magnificamente alla trasformazione, garantendo un’affidabilità eccezionale e costi di installazione ridotti rispetto ai moderni motori a iniezione diretta; le vetture nate con impianto della casa: i modelli venduti direttamente dal concessionario con alimentazione bi-fuel di serie spesso montano già in linea di produzione testate dedicate, equipaggiate con sedi valvole rinforzate in acciaio sinterizzato studiate appositamente per sopportare lo stress termico del gas.

I sintomi di un motore a GPL che sta soffrendo

Riconoscere i segnali di un’usura meccanica in corso evita di danneggiare la testata in modo irreparabile. Quando le valvole o la carburazione iniziano a creare problemi, ci sono dei sintomi che il conducente avverte durante la marcia quotidiana. Vediamo i segnali d’allarme più frequenti che ti fanno capire di andare in officina:

minimo instabile a freddo: l’auto stenta a mantenere i giri regolari appena avviata a benzina. Il difetto tende a sparire o attenuarsi non appena il motore si scalda ed entra in temperatura d’esercizio;

l’auto stenta a mantenere i giri regolari appena avviata a benzina. Il difetto tende a sparire o attenuarsi non appena il motore si scalda ed entra in temperatura d’esercizio; difficoltà di avviamento: il motorino di avviamento gira a vuoto per diversi secondi prima di riuscire a mettere in moto il veicolo. Questo accade perché la compressione interna dei cilindri è già parzialmente compromessa dalle valvole che non chiudono più ermeticamente;

il motorino di avviamento gira a vuoto per diversi secondi prima di riuscire a mettere in moto il veicolo. Questo accade perché la compressione interna dei cilindri è già parzialmente compromessa dalle valvole che non chiudono più ermeticamente; accensione della spia motore: la centralina originale rileva anomalie nei parametri di combustione. Spesso si registrano codici errore DTC per miscela troppo magra o mancate accensioni localizzate su uno o più cilindri;

la centralina originale rileva anomalie nei parametri di combustione. Spesso si registrano codici errore DTC per miscela troppo magra o mancate accensioni localizzate su uno o più cilindri; perdita di potenza sotto sforzo: la vettura risponde in modo lento e mostra vuoti di erogazione quando si accelera a fondo, specialmente nei tratti di salita o durante i sorpassi autostradali.

I consigli del meccanico per viaggiare sicuri

Far durare un motore bi-fuel oltre i 200.000 chilometri richiede buone abitudini e piccoli accorgimenti tecnici che in officina consiglio sempre per proteggere la propria auto: