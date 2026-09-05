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123RF Fuga dopo un incidente con feriti, niente sconto sulla patente: cosa ha deciso la Corte costituzionale

Fermarsi dopo un incidente con feriti è un obbligo giuridico. Chi si allontana rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e la sospensione della patente da uno a tre anni. Se alla fuga si aggiunge la mancata assistenza alle persone ferite, il quadro diventa ancora più pesante: la reclusione da uno a tre anni e una sospensione compresa fra un anno e sei mesi e cinque anni. È dentro questa architettura che si colloca la sentenza 146 del 2026 della Corte costituzionale.

La Consulta ha deciso che la riduzione della sospensione prevista in alcuni casi di guida in stato di ebbrezza non deve essere estesa a chi abbandona il luogo di un incidente con danni alle persone. Per i giudici costituzionali, la fuga è una condotta volontaria successiva al sinistro che aumenta il pericolo e ostacola l’identificazione del conducente, del veicolo e delle responsabilità.

Cosa ha deciso la Corte costituzionale

Il giudizio nasceva dall’opposizione contro un provvedimento della Prefettura di Ancona. Al conducente era stata contestata la violazione dell’articolo 189, comma 6, del Codice della Strada. Dopo la sostituzione della pena con sessanta giorni di lavoro di pubblica utilità e il completamento del programma, la Prefettura aveva applicato la sospensione della patente nella misura minima di un anno. Un mese era già stato scontato in via provvisoria, mentre il provvedimento finale riguardava gli undici mesi residui.

Il Giudice di pace di Ancona chiedeva alla Consulta di valutare gli articoli 189 e 224 nella parte in cui non consentono di ridurre della metà la sospensione dopo l’esito positivo del lavoro di pubblica utilità o della messa alla prova. Il modello invocato era quello dell’articolo 186 applicabile alla guida in stato di ebbrezza quando non sia stato provocato un incidente.

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni riferite agli articoli 3 e 27 della Costituzione; altre due censure, basate sull’articolo 2 della Costituzione e sull’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono state giudicate inammissibili. La disciplina della fuga resta quindi invariata.

La sospensione può arrivare a cinque anni

L’articolo 189 separa l’obbligo di fermarsi da quello di prestare assistenza. Il comma 6 punisce chi non si arresta dopo un incidente con danno alle persone: alla pena detentiva da sei mesi a tre anni si accompagna la sospensione della patente da uno a tre anni.

Il comma 7 riguarda invece l’omissione dell’assistenza occorrente alle persone ferite. Qui la reclusione va da uno a tre anni mentre la sospensione può durare da diciotto mesi a cinque anni. Fermarsi e soccorrere rispondono a finalità diverse. La prima condotta permette di identificare le persone coinvolte, ricostruire l’accaduto e attribuire le responsabilità. La seconda tutela la salute e la vita di chi ha riportato lesioni. A seconda dei fatti contestati, l’autorità giudiziaria è chiamata a verificare separatamente la violazione di ciascun dovere.

Il primo comma dell’articolo 189 impone di fermarsi all’utente della strada coinvolto in un incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento. La regola opera nell’immediatezza, quando la dinamica non è ancora ricostruita e le responsabilità non sono state accertate. Ne discende che ritenere di non avere colpa non autorizza ad andarsene. Le valutazioni su precedenze, velocità, manovre e concorso di responsabilità vengono dopo. Sul luogo del sinistro prevalgono gli obblighi di arrestare la marcia, mettere in sicurezza ciò che si può e prestare l’assistenza richiesta dalle circostanze.

Se ci sono soltanto danni materiali, il mancato arresto è trattato come illecito amministrativo, con sospensione da quindici giorni a due mesi quando il danno ai veicoli è tanto grave da imporre la revisione. In presenza di danni alle persone si entra nell’area.

Quando l’allontanamento diventa fuga

C’è da precisare che non ogni spostamento fisico del veicolo equivale al reato. Dopo un urto può servire liberare una zona pericolosa, raggiungere un punto nel quale arrestarsi senza creare un secondo incidente oppure consentire l’arrivo dei soccorsi. A contare è il comportamento e la sua capacità di ostacolare gli accertamenti.

La sentenza della Consulta descrive la fuga come l’allontanamento diretto a impedire o rendere più difficile l’identificazione della persona, l’individuazione del mezzo e la ricostruzione del sinistro. Sul piano soggettivo è richiesto il dolo: il conducente deve scegliere di non fermarsi pur avendo percepito un incidente in grado di provocare danni alle persone.

Non occorre che il conducente abbia la certezza che qualcuno sia rimasto ferito. Basta, secondo la giurisprudenza citata dalla Corte, la consapevolezza delle caratteristiche potenzialmente lesive dell’accaduto. Un urto con un pedone, un ciclista o un altro veicolo non va liquidato sulla base dell’impressione soggettiva che non sia successo nulla.

Il Codice della Strada contempla il caso del conducente che si metta a disposizione della polizia giudiziaria entro le ventiquattro ore successive. Questa iniziativa impedisce l’applicazione della previsione sull’arresto. Non equivale a far scomparire la fuga, non elimina il procedimento e non azzera la sospensione della patente. Presentarsi spontaneamente assume rilievo nella valutazione della vicenda, ma la legge non lo trasforma in una sanatoria.

La soluzione più sicura resta fermarsi subito, compatibilmente con la protezione della circolazione, attivare i soccorsi e mettersi a disposizione delle forze di polizia. Il conducente che si arresta, presta l’assistenza occorrente e si rende immediatamente disponibile non è soggetto all’arresto in flagranza per il delitto di lesioni personali colpose derivante dall’incidente.

Lavoro di pubblica utilità e sospensione

Un’altra ragione del rigetto riguarda la natura delle conseguenze applicate. Il lavoro di pubblica utilità opera nel campo penale e conserva una funzione punitiva, pur offrendo al condannato un percorso sostitutivo. La sospensione della patente viene invece qualificata come sanzione amministrativa accessoria con finalità spiccatamente preventiva.

Da questa separazione la Corte ricava che l’avvenuta esecuzione della sanzione sostitutiva non obbliga a ridurre la durata della misura amministrativa. Il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena riguarda la responsabilità penale e non si trasferisce automaticamente a una misura diretta a prevenire nuovi pericoli nella circolazione.

Il dato interessa anche chi legge la vicenda soltanto in termini di reato estinto. Quando il reato si estingue per una causa diversa dalla morte dell’imputato, il prefetto verifica comunque se sussistano le condizioni per applicare la sanzione amministrativa accessoria.