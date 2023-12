Inverno in sicurezza: i migliori prodotti contro neve e ghiaccio

Il freddo invernale è arrivato ormai in tutta Italia, è importante avere a disposizione dei prodotti che aiutino a rimuovere neve e ghiaccio in sicurezza

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Come affrontare l'inverno in auto: neve, ghiaccio e gelo

La stagione invernale non è ancora ufficialmente iniziata, ma in tutta Italia le temperature sono scese e anche la neve inizia a imbiancare le zone di montagna, e non solo. Motivo per il quale è importante avere sempre con sé in auto i prodotti giusti per affrontare il ghiaccio e la neve.

A tale proposito, ti ricordiamo che in questo articolo trovi detergenti e spray utili per l’inverno in auto. E oggi vi parleremo di altri prodotti indispensabili da acquistare a prezzi convenienti: si tratta degli attrezzi per l’inverno di GARDENA, utili per sgombrare la neve, eliminare eventuali lastre di ghiaccio e neve indurita e spargere sale, sabbia o ghiaietto.

Affrontare l’inverno con GARDENA

Quando arriva l’inverno, le temperature scendono e il freddo si fa sentire, avvolgendo le strade e gli spazi esterni a casa. In questo caso è fondamentale mantenere la sicurezza. GARDENA, leader nel settore degli attrezzi per il giardinaggio e la manutenzione esterna, offre anche quest’anno differenti strumenti progettati appositamente per affrontare le sfide dell’inverno con estrema efficacia e con semplicità.

La nota azienda propone sul mercato gli attrezzi perfetti per affrontare con agilità tutti i problemi che l’inverno porta con sé, dettati dalle temperature che vanno sotto lo zero, dalla formazione di ghiaccio e dalle precipitazioni nevose. Spargere sale, sabbia o ghiaietto per preservare la sicurezza dei passaggi pedonali non sarà più un problema, e nemmeno liberare rapidamente gli spazi esterni dalla neve accumulata: GARDENA infatti continua a impegnarsi nella fornitura di soluzioni affidabili e innovative per mantenere la praticità e la sicurezza in ogni situazione.

Fonte: GARDENA - ufficio stampa

Prodotti che nascono dalla combinazione perfetta di precisione nell’ingegneria e praticità d’uso, che permettono di affrontare con fiducia anche le condizioni più rigide.

I migliori prodotti sul mercato

Per rimuovere facilmente la neve GARDENS propone la pala da neve KST 50 combisystem. Con una lama larga 50 cm, si tratta di un articolo progettato ad hoc per la pulizia di portici e vialetti, per riuscire a liberare il passaggio e l’ingresso in auto o in moto anche dopo un’abbondante nevicata.

È realizzata in robusto materiale plastico flessibile e resistente all’usura, si tratta di un oggetto molto comodo perché ultra leggero, adatto anche a superfici ruvide e silenzioso. I bordi alti trattengono la neve in maniera molto efficace, mentre la superficie liscia impedisce l’attaccamento.

Fonte: GARDENA - ufficio stampa

Questa pala da neve resiste alle temperature più basse, fino a -40°C, e al contatto con il sale. È compatibile con tutti i manici GARDENA combisystem, l’azienda consiglia l’uso del manico ergonomico in alluminio ErgoLine da 130 cm (Art. 3734-20) per una presa delicata e protettiva contro il freddo, garantendo anche un’impugnatura ergonomica, per una postura ottimale. La connessione sicura tra utensile e manico garantisce comfort e sicurezza durante l’uso. Il prezzo consigliato al pubblico per questo indispensabile oggetto per l’inverno è di 26,49 euro.

Disponibile anche su Amazon

Per rimuovere facilmente la neve dalle superfici lisce invece GARDENA consigli la pala da neve Combisystem ES 50, realizzata con una lama in plastica leggera e robusta di 50 cm, è ideale per sgombrare portici e vialetti ricoperti dalla neve, per ripristinare il passaggio dei veicoli e delle persone a piedi senza pericoli. Il profilo in acciaio inossidabile la rende adatta a superfici lisce, trattenendo in maniera molto efficace la neve grazie ai bordi alti e alla superficie liscia che ne impedisce l’attaccamento.

Anche in questo caso si tratta di una pala da neve che resiste alle temperature fino a -40°C e al sale, compatibile con tutti i manici GARDENA combisystem. L’azienda consiglia l’uso del manico ergonomico in alluminio ErgoLine da 130 cm per una presa delicata e protettiva contro il freddo, oltre a un’impugnatura ergonomica, per mantenere una postura ottimale. Anche per questa pala GARDENA ha pensato alla sicurezza e al comfort durante l’utilizzo, grazie alla connessione sicura tra utensile e manico. Il prezzo di listino è di 27,49 euro.

Per togliere facilmente ghiaccio o neve particolarmente dura nel catalogo di GARDENA troviamo invece il Rompighiaccio combisystem, realizzato appositamente per eliminare in maniera rapida e facile eventuali lastre di ghiaccio o di sporco, è disponibile sul mercato in due misure: 15 o 30 centimetri. Questo versatile strumento può essere utilizzato anche al di fuori dei mesi invernali per eliminare sporco ostinato come residui di catrame o terra smossa. Anche in questo caso si tratta di un oggetto compatibile con tutti i manici combisystem GARDENA, offre connessioni ottimali per un lavoro comodo e sicuro in qualsiasi situazione. GARDENA consiglia manici da 130 cm o 150 cm, a seconda dell’altezza dell’utente. Per l’articolo da 30 cm il prezzo consigliato al pubblico è di 17,99 euro, per quello da 15 cm invece è di 14,99 euro.

E ora arriviamo al prodotto per eccellenza, che evita la formazione di ghiaccio e le pericolose lastre su cui c’è il rischio di scivolare. Stiamo parlando dello spargisale, che riduce al minimo il pericolo di cadere davanti a casa. I vialetti, i sentieri e i gradini dovrebbero essere cosparsi di graniglia, quindi chi è alla ricerca di un’alternativa ecologica al sale, può utilizzare granulato, pietrisco, sabbia e ghiaia. Lo spargisale GARDENA è la soluzione ideale per distribuire in maniera ottimale questi materiali. La chiusura a baionetta del contenitore consente di aprirlo e chiuderlo senza problemi. L’impugnatura sicura e antiscivolo di questo pratico ausilio è garantita dai due incavi di presa sui lati della rotella piccola. Il prezzo di listino di questo prodotto è di 13,99 euro.

Fonte: GARDENA - ufficio stampa

Lo trovate anche su Amazon a un prezzo ancor più vantaggioso

E infine, che cosa utilizzare per eliminare in maniera molto semplice grandi quantità di neve appena caduta? Lo spingineve, adatta anche per ampie superfici, con un comodo manico telescopico regolabile su 3 livelli, in modo da adattarsi perfettamente all’altezza dell’utente. Il manico, dotato di rivestimento antiscivolo e isolante dal freddo, offre grande maneggevolezza.

Le impugnature aggiuntive facilitano lo svuotamento mentre il poggiapiede speciale consente di rimuovere una maggior quantità di neve. La pala presenta dei rinforzi che garantiscono una stabilità maggiore ed è realizzata in acciaio zincato a lunga durata, un materiale molto robusto. Si tratta inoltre di un attrezzo semplice da montare e smontare per chiunque, senza bisogno di attrezzi, il manico può essere riposto dietro lo spingineve, ottimizzando lo spazio. Larghezza di lavoro: circa 70 cm. In questo caso il prezzo consigliato al pubblico è di 104,99 euro.

GARDENA offre inoltre la garanzia di 25 anni, sottolinea la qualità e l’affidabilità di tutti questi attrezzi.