Senza sensori è possibile misurare la pressione delle gomme di un'auto? La risposta è affermativa, vediamo come fare

Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

123RF La pressione delle gomme può essere misurata anche indirettamente, grazie all'iTPMS

Nel settore dell’ingegneria automotive, il monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) si è evoluto da accessorio di lusso a pilastro fondamentale della sicurezza attiva e dell’efficienza energetica. Mentre la soluzione più intuitiva prevede l’installazione di sensori barometrici all’interno del gruppo ruota (dTPMS), l’industria ha perfezionato una tecnologia alternativa estremamente sofisticata: il sistema iTPMS (Indirect Tire Pressure Monitoring System).

A differenza dei sistemi diretti, l’iTPMS non “misura” la pressione nel senso tradizionale del termine. Esso opera come un sistema di monitoraggio virtuale, basato interamente su modelli matematici e algoritmi di elaborazione del segnale che risiedono nella centralina di controllo della dinamica del veicolo.

Il cuore tecnologico di questo sistema risiede nella capacità di interpretare dati fisici preesistenti, come la velocità angolare delle ruote e le frequenze di vibrazione della carcassa, per dedurre variazioni millimetriche del raggio dinamico di rotolamento. Attraverso un’analisi cinematica costante e l’applicazione della Trasformata di Fourier, l’iTPMS è in grado di identificare una perdita di pressione con estrema affidabilità, eliminando la necessità di componentistica elettronica dedicata, riducendo le masse non sospese e semplificando i processi di manutenzione e riciclo.

In questo approfondimento, analizzeremo i principi fisici, le logiche di calcolo e le sfide ingegneristiche che permettono a un software di “sentire” l’aria all’interno di uno pneumatico senza mai toccarlo.

Pressione gomme: come funziona l’iTPMS

Il funzionamento primario dell’iTPMS si fonda sulla stretta correlazione tra la pressione di gonfiaggio e la geometria dinamica dello pneumatico in movimento. In ambito meccanico, si definisce raggio dinamico di rotolamento la distanza effettiva tra l’asse della ruota e il piano stradale durante l’avanzamento del veicolo. Quando la pressione interna cala, la struttura dello pneumatico subisce una deformazione maggiore sotto l’azione del carico verticale, determinando uno schiacciamento della carcassa che riduce sensibilmente questo raggio.

Dal punto di vista puramente cinematico, una ruota con un raggio ridotto è costretta a compiere un numero superiore di rivoluzioni per coprire la medesima distanza lineare rispetto a una ruota correttamente gonfiata. Il sistema di controllo sfrutta i sensori di velocità angolare dell’ABS, tipicamente di tipo a effetto Hall o magnetoresistivi, per campionare costantemente la frequenza di rotazione di ogni singolo mozzo.

Attraverso un confronto continuo tra i segnali provenienti dai quattro canali, il software rileva eventuali asimmetrie nel rotolamento. Se una ruota mostra una velocità angolare costantemente superiore alla media delle altre, oltre una certa soglia di tolleranza memorizzata, l’algoritmo interpreta questa anomalia come una variazione della circonferenza dovuta a una perdita di pressione.

Come viene elaborato il segnale

I sistemi più evoluti superano il limite del semplice confronto tra velocità angolari integrando un’analisi vibrazionale complessa nel dominio della frequenza. Ogni pneumatico si comporta meccanicamente come un oscillatore armonico smorzato, caratterizzato da proprie frequenze naturali di risonanza determinate dalla rigidezza strutturale e dalla densità del fluido interno. Le irregolarità del manto stradale agiscono come una sollecitazione impulsiva costante che eccita queste risonanze, le quali vengono captate dai sensori di giri sotto forma di micro-oscillazioni nel segnale di velocità.

Il processore esegue una trasformata rapida di Fourier (FFT) per scomporre il segnale grezzo e isolare i picchi di frequenza relativi alla risonanza torsionale e verticale. Una diminuzione della pressione interna riduce la rigidezza pneumatica della carcassa, provocando uno slittamento dei picchi di risonanza verso frequenze più basse. Questo metodo di analisi spettrale risulta fondamentale perché permette al sistema di identificare una perdita di pressione anche qualora questa avvenga in modo uniforme su tutte e quattro le ruote, una condizione in cui la semplice analisi cinematica differenziale risulterebbe inefficace poiché i rapporti di rotazione tra i mozzi rimarrebbero invariati.

La precisione di un sistema indiretto dipende dalla sua capacità di isolare il fattore pressione da una moltitudine di altre variabili che influenzano la dinamica della ruota. Durante la percorrenza di una curva, ad esempio, le ruote esterne descrivono traiettorie più ampie rispetto a quelle interne, generando una differenza di velocità angolare che non deve essere interpretata come un’anomalia pressoria. Per ovviare a ciò, il software riceve i dati dall’angolo di sterzata e dai sensori di imbardata, applicando fattori di correzione geometrici in tempo reale.

Un’altra variabile critica è rappresentata dalla coppia motrice scaricata a terra. In fase di accelerazione, lo pneumatico subisce uno scorrimento longitudinale microscopico che altera il rapporto tra giri ruota e velocità effettiva del veicolo. L’algoritmo iTPMS dialoga quindi con la centralina motore per conoscere l’entità della coppia applicata e compensare lo slittamento previsto. Infine, poiché l’usura del battistrada riduce il raggio complessivo dello pneumatico tanto quanto una perdita di pressione, è indispensabile la procedura di reset manuale.

Questa operazione avvia una fase di apprendimento durante la quale il sistema mappa i nuovi rapporti di rotazione e le frequenze caratteristiche, stabilendo un nuovo punto di zero basato sullo stato fisico attuale degli pneumatici.

Vantaggi e svantaggi dell’iTPMS

L’integrazione di una logica di monitoraggio indiretta offre benefici significativi in termini di ingegneria dei costi e sostenibilità. Non richiedendo sensori fisici all’interno del cerchio, l’iTPMS elimina la necessità trasmettitori a radiofrequenza e valvole dedicate, semplificando le operazioni di sostituzione degli pneumatici e riducendo le masse non sospese, a tutto vantaggio della precisione delle sospensioni. Si annullano inoltre i rischi di danneggiamento dei sensori durante lo stallonamento o a causa di agenti chimici e temperature estreme.

Tuttavia, sotto il profilo della metrologia pura, il sistema indiretto presenta limitazioni intrinseche dovute alla sua natura stimativa. Non essendo in grado di fornire una lettura numerica della pressione in bar o psi sul quadro strumenti, esso agisce principalmente come un dispositivo di allerta di sicurezza. La sua sensibilità è inoltre influenzata dalla rigidezza della spalla dello pneumatico: coperture con carcasse molto rigide o di tipo Run-Flat possono mascherare parzialmente le variazioni di raggio dinamico, richiedendo algoritmi di analisi vibrazionale ancora più sofisticati per garantire la tempestività dell’allarme entro i limiti normativi previsti dalle omologazioni internazionali.