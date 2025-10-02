L’alleato prezioso da avere sempre in auto, contro emergenze e imprevisti

Il kit di pronto soccorso è un accessorio fondamentale in auto, obbligatorio in diversi Paesi e prezioso per affrontare emergenze e imprevisti quotidiani

Foto di Alessandro Marchetti

Alessandro Marchetti

Esperto di automotive

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Pubblicato: 2 Ottobre 2025 09:45

Kit pronto soccorso auto: i migliori modelli da avere sempre a bordo

Il kit di pronto soccorso è quell’accessorio che si spera di non usare mai, ma che è meglio avere sempre al nostro fianco. Se poi si viaggia all’estero non è più solo una questione di buon senso, per molti Paesi europei è un obbligo per non cascare in multe salate. Un piccolo prezzo per avere la tranquillità di poter gestire al meglio i piccoli inconvenienti della strada o addirittura situazioni critiche in cui un gesto può salvare una vita. Meglio quindi non farsi trovare impreparati e scegliere un modello certificato, aggiornato e completo di tutto il necessario.

Cosa mettere nel kit di pronto soccorso

Se non si ha intenzione di viaggiare in Europa e si preferisce crearselo da soli può partire da una base semplice, con gli strumenti indispensabili per offrire assistenza in caso di ferite. In genere non dovrebbero mai mancare:

  • tamponi in garza sterile;
  • cerotti di diverse misure;
  • bende elastiche;
  • salviette disinfettanti;
  • forbici con punta arrotondata;
  • fermagli per fissare le bende;
  • guanti monouso.

Si tratta di oggetti di primo intervento che possono tornare utili in tante situazioni quotidiane, non solo in caso di incidente. Infatti è uno dei 9 accessori indispensabili da avere sempre in auto.

In quali Paesi è obbligatorio

In Italia, come detto, non c’è alcun obbligo. Ma la musica cambia se si guida in altri Paesi europei: Austria, Germania, Francia, Spagna, Belgio, Croazia, Slovenia, Grecia e Ungheria (tra gli altri) richiedono per legge la presenza a bordo di un kit conforme alla normativa DIN 13164. Dal 2024 la normativa è stata aggiornata: ora è obbligatorio inserire anche due mascherine di protezione all’interno della confezione. Questo significa che i kit vecchi potrebbero non essere più validi e potrebbero comportare multe in caso di controllo. Chi viaggia spesso oltre confine farebbe quindi bene a procurarsi un modello già predisposto e certificato, così da non avere pensieri. (Anche per gli pneumatici invernali ci sono regole da rispettare)

I migliori kit di pronto soccorso auto disponibili su Amazon

Per evitare di dimenticare qualcosa, la scelta più semplice e pratica è affidarsi a un kit già pronto. Ecco alcuni dei migliori disponibili online, con proposte adatte a tutte le esigenze e a tutte le tasche.

Il più economico con certificazione DIN 13164

First Aid Only è la soluzione più economica ma completa per rispettare le normative europee. Contiene tutto il necessario, occupa poco spazio e permette di viaggiare in regola senza spendere troppo.

First Aid Only Borsa di pronto soccorso per auto DIN 13164 | Kit di emergenza per auto e moto | P-10019
First Aid Only Borsa di pronto soccorso per auto DIN 13164 | Kit di emergenza per auto e moto | P-10019
    8,49 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    Il più completo

    Chi vuole un prodotto davvero ricco può puntare sul HONYAO 200 pezzi. È pensato non solo per l’auto, ma anche per campeggio e attività outdoor: contiene strumenti extra come coperta termica e fischietto di emergenza. Perfetto per chi ama viaggiare avendo tutto sotto controllo.

    Offerta
    HONYAO Kit di Pronto Soccorso, 200 Pezzi Scatola di Emergenza per Primo Intervento, Kit di Primo Soccorso per Casa Auto Barca Moto Roulotte Trekking e Campeggio
    HONYAO Kit di Pronto Soccorso, 200 Pezzi Scatola di Emergenza per Primo Intervento, Kit di Primo Soccorso per Casa Auto Barca Moto Roulotte Trekking e Campeggio
      20,69 EUR −5% 19,65 EUR Amazon Prime
      Acquista su Amazon

      Il miglior rapporto qualità/prezzo

      Sempre del marchio Honyao si trova una di mezzo da 90 pezzi: più compatta ma comunque ben organizzata e con tutto ciò che serve senza esagerare. Una scelta equilibrata per chi cerca sicurezza senza spendere cifre eccessive.

      HONYAO® Kit di Pronto Soccorso Portatile 90 Pezzi, Mini Kit Primo Soccorso, Borsa Pronto Soccorso per Casa Auto Viaggio Moto All'aperto Trekking e Campeggio
      HONYAO® Kit di Pronto Soccorso Portatile 90 Pezzi, Mini Kit Primo Soccorso, Borsa Pronto Soccorso per Casa Auto Viaggio Moto All'aperto Trekking e Campeggio
        19,99 EUR Amazon Prime
        Acquista su Amazon

        Il kit di pronto soccorso è un piccolo investimento che può fare una grande differenza. Non occupa molto spazio e, al contrario di tanti altri accessori, è utile non solo per viaggiare all’estero ma anche per la vita di tutti i giorni. Che si tratti di un taglio, di un piccolo urto o di un imprevisto in strada, averlo a portata di mano significa essere pronti a gestire la situazione. Meglio sceglierlo oggi, così da viaggiare più tranquilli domani.

