Il kit di pronto soccorso è un accessorio fondamentale in auto, obbligatorio in diversi Paesi e prezioso per affrontare emergenze e imprevisti quotidiani

Il kit di pronto soccorso è quell’accessorio che si spera di non usare mai, ma che è meglio avere sempre al nostro fianco. Se poi si viaggia all’estero non è più solo una questione di buon senso, per molti Paesi europei è un obbligo per non cascare in multe salate. Un piccolo prezzo per avere la tranquillità di poter gestire al meglio i piccoli inconvenienti della strada o addirittura situazioni critiche in cui un gesto può salvare una vita. Meglio quindi non farsi trovare impreparati e scegliere un modello certificato, aggiornato e completo di tutto il necessario.

Cosa mettere nel kit di pronto soccorso

Se non si ha intenzione di viaggiare in Europa e si preferisce crearselo da soli può partire da una base semplice, con gli strumenti indispensabili per offrire assistenza in caso di ferite. In genere non dovrebbero mai mancare:

tamponi in garza sterile;

cerotti di diverse misure;

bende elastiche;

salviette disinfettanti;

forbici con punta arrotondata;

fermagli per fissare le bende;

guanti monouso.

Si tratta di oggetti di primo intervento che possono tornare utili in tante situazioni quotidiane, non solo in caso di incidente. Infatti è uno dei 9 accessori indispensabili da avere sempre in auto.

In quali Paesi è obbligatorio

In Italia, come detto, non c’è alcun obbligo. Ma la musica cambia se si guida in altri Paesi europei: Austria, Germania, Francia, Spagna, Belgio, Croazia, Slovenia, Grecia e Ungheria (tra gli altri) richiedono per legge la presenza a bordo di un kit conforme alla normativa DIN 13164. Dal 2024 la normativa è stata aggiornata: ora è obbligatorio inserire anche due mascherine di protezione all’interno della confezione. Questo significa che i kit vecchi potrebbero non essere più validi e potrebbero comportare multe in caso di controllo. Chi viaggia spesso oltre confine farebbe quindi bene a procurarsi un modello già predisposto e certificato, così da non avere pensieri. (Anche per gli pneumatici invernali ci sono regole da rispettare)

I migliori kit di pronto soccorso auto disponibili su Amazon

Per evitare di dimenticare qualcosa, la scelta più semplice e pratica è affidarsi a un kit già pronto. Ecco alcuni dei migliori disponibili online, con proposte adatte a tutte le esigenze e a tutte le tasche.

Il più economico con certificazione DIN 13164

First Aid Only è la soluzione più economica ma completa per rispettare le normative europee. Contiene tutto il necessario, occupa poco spazio e permette di viaggiare in regola senza spendere troppo.

Il più completo

Chi vuole un prodotto davvero ricco può puntare sul HONYAO 200 pezzi. È pensato non solo per l’auto, ma anche per campeggio e attività outdoor: contiene strumenti extra come coperta termica e fischietto di emergenza. Perfetto per chi ama viaggiare avendo tutto sotto controllo.

Il miglior rapporto qualità/prezzo

Sempre del marchio Honyao si trova una di mezzo da 90 pezzi: più compatta ma comunque ben organizzata e con tutto ciò che serve senza esagerare. Una scelta equilibrata per chi cerca sicurezza senza spendere cifre eccessive.

Il kit di pronto soccorso è un piccolo investimento che può fare una grande differenza. Non occupa molto spazio e, al contrario di tanti altri accessori, è utile non solo per viaggiare all’estero ma anche per la vita di tutti i giorni. Che si tratti di un taglio, di un piccolo urto o di un imprevisto in strada, averlo a portata di mano significa essere pronti a gestire la situazione. Meglio sceglierlo oggi, così da viaggiare più tranquilli domani.