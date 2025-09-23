Fanali opachi e ingialliti riducono la visibilità e aumentano il rischio di incidenti: ecco perché mantenerli puliti è fondamentale per la sicurezza e come farlo con i kit di lucidatura

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Mai più fari ingialliti: i kit che salvano l'auto

Quando si parla di manutenzione dell’auto, spesso si tende a dare priorità a motore, freni o pneumatici, trascurando un dettaglio tanto semplice quanto cruciale: la condizione dei fanali. Fanali opachi, ingialliti o sporchi non sono solo un problema estetico. Si tratta di un rischio concreto per la sicurezza stradale, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità. Esistono, però, dei prodotti che possono ovviare a qualsiasi complicazione. Vediamo nel dettaglio.

Perché i fanali si ingialliscono o si opacizzano?

La maggior parte delle auto moderne utilizza fanali in policarbonato, un materiale plastico resistente ma sensibile all’azione combinata di raggi UV, inquinamento atmosferico, pioggia acida, polvere e altri agenti esterni. Col tempo, questi fattori causano:

ingiallimento del faro;

opacizzazione della superficie;

perdita di trasparenza e brillantezza.

Un fanale deteriorato può arrivare a ridurre l’intensità luminosa fino al 70%, compromettendo la visibilità notturna e aumentando il rischio di incidenti.

Rinnova fari auto - Kit lucidatura fari HS - Lucida fari auto opachi e ciechi - Kit rinnova fari auto completo - Set di rinnovamento per fari made in EU

Il fattore sicurezza: vedere e farsi vedere

La visibilità notturna è fondamentale per la guida sicura. I fari servono non solo per illuminare la strada, ma anche per segnalare la presenza del veicolo agli altri utenti. Fanali opachi o ingialliti:

diminuiscono la portata del fascio luminoso;

alterano la direzione del fascio, creando riflessi anomali;

riducono la visibilità in caso di pioggia o nebbia;

possono portare a mancata revisione del veicolo, poiché non rispettano i parametri minimi di luminosità.

Insomma, non vedere bene e non essere visti correttamente è un doppio pericolo.

Kit lucidatura fari: la soluzione economica ed efficace

Fortunatamente, è possibile ripristinare la trasparenza dei fanali senza doverli sostituire, grazie ai kit di lucidatura fari. Questi strumenti sono pensati per rimuovere lo strato superficiale deteriorato del faro, riportandolo quasi alle condizioni originali.

I pacchetti di lucidatura fari in commercio solitamente includono:

carte abrasive a grana crescente;

a grana crescente; pasta lucidante;

dischi o tamponi per lucidatura (manuali o da usare con trapano);

(manuali o da usare con trapano); sigillante protettivo (UV o polish finale).

Alcuni kit più avanzati includono anche lucidatrici rotanti, mentre quelli base si utilizzano manualmente.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura fanali opacizzati e plastica lucida dura, prodotto rinnova fari auto, facile da usare, pasta bianca, migliora visibilità di notte

Tipologie e prezzo medio

Esistono diverse fasce di prezzo a seconda della completezza del kit:

kit base manuale: dai 10 ai 20 euro;

kit completi con accessori per trapano: dai 25 ai 40 euro;

kit professionali con protezione UV avanzata: dai 40 ai 60 euro.

In ogni caso, il costo è decisamente inferiore rispetto alla sostituzione dei fanali, che può superare i 200 euro a coppia. Il fai-da-te con un kit di lucidatura è alla portata di molti, purché si segua con attenzione ogni fase: carteggiatura, lucidatura e protezione finale. Tuttavia, chi non si sente sicuro può sempre rivolgersi a un professionista: molti centri offrono il servizio di lucidatura fari a prezzi tra i 40 e i 100 euro.

Manutenzione e prevenzione

Dopo aver lucidato i fanali, è fondamentale applicare un protettivo UV per prevenire un nuovo ingiallimento. Inoltre, è consigliabile pulire regolarmente i fanali con prodotti delicati per mantenerli trasparenti e in buone condizioni. Avere fari puliti, trasparenti e ben funzionanti non è solo una questione estetica, ma un investimento sulla propria sicurezza e quella degli altri. Con una spesa contenuta e un po’ di impegno, è possibile evitare incidenti, migliorare la visibilità notturna e prolungare la vita dei fanali dell’auto.