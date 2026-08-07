Lancetta dell’acqua sul rosso: il componente che rischia di bruciare la testata

Scopri perché la lancetta dell'acqua sale sul rosso, cosa fare subito per salvare la testata e quanto costa la riparazione

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Maurizio Chiogna

meccanico-elettronico automotive

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

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Lancetta dell’acqua sul rosso: il componente che rischia di bruciare la testata
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Quando la lancetta della temperatura dell'acqua supera i 90° e si avvicina alla tacca rossa, è fondamentale spegnere subito il motore per evitare di bruciare la guarnizione della testata
Cos'è la lancetta dell'acqua? Che danni provoca sulla testata? Come prevenire il surriscaldamento?

Se ti trovi ad affrontare una salita o sei bloccato in colonna e la lancetta dell’acqua sale oltre la metà verso la zona rossa, devi fermarti subito. Questo è un chiaro segnale del surriscaldamento del motore: rischi di bruciare la guarnizione della testata. Il responsabile di questo blocco è spesso la valvola termostatica: vediamo cosa fare per evitare gravi danni.

Cosa fare subito se la lancetta va sul rosso

Se ti accorgi che la lancetta è salita oltre la metà e sale rapidamente verso la zona rossa, è necessario fermarsi subito. Se oltre a questo non senti nemmeno la ventola del radiatore girare per raffreddare il motore, devi spegnere l’auto senza perdere tempo. In questo momento la priorità è quella di evitare danni più seri:

  1. accosta nel primo spazio disponibile e spegni subito il motore;
  2. apri il cofano per aiutare il raffreddamento del motore;
  3. non svitare il tappo della vaschetta del liquido raffreddamento, rischieresti soltanto di ustionarti con il vapore in pressione;
  4. chiama il soccorso stradale e fai trasportare la vettura direttamente in officina evitando di riaccenderla.

Le possibili cause e i relativi costi

Quando la lancetta della temperatura sale a fondo scala nella zona rossa, l’origine del guasto dipende da un malfunzionamento di uno o più componenti legati al circuito di raffreddamento. Vediamo le cause più comuni e i costi medi per la riparazione:

  • valvola termostatica bloccata chiusa: impedisce al liquido refrigerante di circolare verso il radiatore, portando le temperature alle stelle. La sostituzione del componente con relativo cambio del fluido costa tra i 180 e i 250 euro;
  • guasto all’elettroventola: quando manca il flusso d’aria generato dalla ventola, il radiatore non riesce a smaltire il calore accumulato. La riparazione richiede una spesa compresa tra i 200 e i 400 euro;
  • perdita liquido di raffreddamento: rotture dei manicotti causano un calo del fluido. La sostituzione del manicotto costa tra gli 80 e i 300 euro;
  • malfunzionamento della pompa dell’acqua: la rottura della girante interna ferma la spinta del liquido. La sola pompa è compresa tra i 60 e i 200 euro, a cui va sommato il costo per la sostituzione della cinghia di distribuzione (dai 380 ai 650 euro a seconda della complessità);
  • intasamento del radiatore: depositi di calcare causati dal tempo ostruiscono i condotti. La pulizia o sostituzione del radiatore varia tra i 180 e i 480 euro;
  • guarnizione della testata danneggiata: se la guarnizione è già danneggiata, i gas di scarico ad alta temperatura entrano nel circuito d’acqua aumentando la temperatura. Il ripristino della testata e la sostituzione della guarnizione comporta una spesa che supera i 650 euro e che nei casi più gravi può raggiungere i 2.000 euro.

I consigli del meccanico

Per evitare di trovarti lungo la strada con la lancetta sul rosso, la prevenzione sul circuito di raffreddamento richiede pochi controlli:

  • sostituisci il liquido refrigerante con uno di alta qualità ogni 60.000 km;
  • rispetta gli intervalli di sostituzione della cinghia di distribuzione e della pompa dell’acqua;
  • controlla mensilmente il livello del liquido a motore freddo;
  • fai controllare l’impianto di raffreddamento (termostato, vaschetta espansione, tubazioni, pompa acqua) ogni anno, così da verificare eventuali perdite o possibili rotture.