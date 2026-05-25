Sai davvero lavare l’auto senza rovinarla? Le tecniche, i prodotti e gli errori che bisogna evitare per prenderti cura della carrozzeria e dell’abitacolo

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123RF Come lavare l’auto a casa senza graffiare la vernice e rovinare gli interni

Lavare l’auto da soli è una delle operazioni più semplici: acqua, sapone, una spugna, un panno e via. Un lavaggio fatto male può però creare micrograffi, opacizzare il trasparente, rovinare plastiche esterne, stressare guarnizioni, impregnare i tessuti interni e lasciare residui chimici difficili da eliminare. Il problema non è allora solo estetico perché la vernice automobilistica è composta da più strati e il trasparente, pur essendo resistente, non è immune da attrito, contaminazioni, residui minerali dell’acqua, detergenti aggressivi e panni inadatti.

Quando il lavaggio auto fai da te può rovinare la carrozzeria

La carrozzeria si rovina soprattutto per lo sporco trascinato sulla superficie, prodotti sbagliati e asciugatura fatta male. I classici segni circolari che si vedono controluce sono il risultato di lavaggi ripetuti con spugne sporche, panni economici, movimenti troppo energici o un solo secchio in cui finiscono insieme shampoo, acqua pulita e particelle abrasive. I produttori insistono da anni sull’importanza del metodo dei due secchi proprio per separare la soluzione con shampoo dall’acqua usata per risciacquare il guanto così da ridurre il rischio di riportare sabbia, polvere e residui sulla vernice.

Poi c’è la fretta perché lavare l’auto sotto il sole, con la carrozzeria calda, significa dare a shampoo e acqua il tempo di evaporare prima del risciacquo. Il risultato sono macchie, aloni e depositi minerali. E ancora: mai usare il detersivo per i piatti. È una soluzione apparentemente furba perché sgrassa bene e costa poco. Peccato che sia pensata per grassi alimentari, stoviglie e superfici domestiche, non per vernici, cere, sigillanti, plastiche esterne e guarnizioni. Il rischio è rimuovere protezioni già presenti sulla carrozzeria, lasciando la superficie più esposta a raggi UV, contaminanti e agenti atmosferici.

Dove lavare l’auto per evitare multe

Non si può lavare ovunque l’auto liberamente. Il lavaggio genera acqua sporca contenente detergenti, residui di olio, polvere dei freni, particelle di gomma, idrocarburi e sporco stradale. Negli autolavaggi professionali queste acque vengono raccolte e trattate attraverso sistemi dedicati mentre il lavaggio improvvisato in strada o su superfici non attrezzate può creare problemi ambientali e, a seconda dei regolamenti locali, anche sanzioni.

In Italia la disciplina delle acque reflue e degli scarichi è regolata dal decreto legislativo 152 del 2006 mentre gli impianti di autolavaggio devono gestire in modo specifico le acque prodotte dall’attività, considerate scarichi da trattare secondo normativa e autorizzazioni. Detto in altri termini, il lavaggio dell’auto in strada facendo scorrere acqua sporca e detergenti verso tombini, marciapiedi o terreno, è una pratica da evitare. Meglio usare aree private idonee, autolavaggi self-service con raccolta delle acque o prodotti waterless quando il contesto lo consente.

Per l’esterno servono almeno uno shampoo auto a pH bilanciato, un guanto in microfibra o lana sintetica di buona qualità, due secchi, possibilmente con griglie separa-sporco, un detergente per cerchi, un panno grande in microfibra per asciugatura e, se si vuole completare il lavoro, una protezione rapida come cera spray, sigillante. Per quanto riguarda gli interni, l’abitacolo è composto da materiali diversi: plastiche morbide, plastiche rigide, tessuti, pelle, similpelle, moquette, display, comandi, bocchette, cuciture e guarnizioni. Usare un solo detergente aggressivo su tutto è il modo più rapido per scolorire, lucidare troppo o lasciare residui appiccicosi. Meglio utilizzare prodotti delicati e panni.

Il lavaggio auto fai da te è consentito nel rispetto delle norme ambientali. Il riferimento è il decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, secondo cui le acque reflue prodotte durante il lavaggio, soprattutto quando vengono utilizzati detergenti non biodegradabili, possono essere considerate sostanze potenzialmente dannose per l’ambiente. Per questo motivo non possono essere disperse liberamente nel suolo, nelle caditoie stradali, nei fossi o nelle cunette, ma devono essere raccolte, filtrate e convogliate verso sistemi di scarico autorizzati, prima dell’immissione nella pubblica fognatura. A questa disposizione si aggiunge quanto previsto dall’articolo 15 del Codice della Strada che vieta di scaricare sulle strade e sulle loro pertinenze, compresi i marciapiedi, materiali o liquidi di qualsiasi natura senza regolare autorizzazione. In pratica, lavare l’auto in strada o in uno spazio dove l’acqua sporca finisce nelle cunette o nei tombini comporta una sanzione amministrativa da 26 a 102 euro.

Come lavare l’auto senza graffiarla

Si comincia sempre dalle parti più sporche e contaminate senza sporco sulla carrozzeria. I cerchi sono il primo punto critico perché raccolgono polvere dei freni, residui metallici, catrame e sporco stradale. È sconsigliato usare lo stesso guanto dei pannelli verniciati. Per ruote, pneumatici e passaruota servono strumenti dedicati: una spazzola per cerchi, un pennello per zone strette, un detergente specifico e panni separati.

Dopo le ruote arriva il prelavaggio. Questa fase serve a sciogliere e rimuovere il grosso dello sporco prima del contatto fisico con guanto o spugna. Ogni granello rimasto sulla vernice può trasformarsi in abrasivo. Il prelavaggio con detergente specifico riduce la quantità di sporco superficiale e rende più sicuro il lavaggio manuale. Il lavaggio vero e proprio va fatto dall’alto verso il basso per piccole sezioni e senza esercitare pressione.

Il tetto, i vetri superiori e il cofano sono meno contaminati rispetto a paraurti, sottoporta e zona posteriore. Partire dal basso significa caricare subito il guanto di sporco pesante e trascinarlo sulle parti più visibili. Il metodo dei due secchi resta una delle soluzioni più semplici: uno contiene acqua e shampoo, l’altro solo acqua pulita per risciacquare il guanto dopo ogni passaggio. L’uso di griglie sul fondo aiuta a trattenere residui e particelle nella parte bassa del secchio senza che tornino sulla superficie di lavaggio.

Terminata la fase di shampoo, il risciacquo deve essere abbondante e ordinato. Anche qui si parte dall’alto e si scende verso il basso, facendo attenzione a fessure, specchietti, maniglie, modanature e portellone, dove il sapone tende a restare intrappolato.

La fase dell’asciugatura

L’acqua del rubinetto contiene minerali che evaporando possono depositarsi sulla vernice e sui vetri sotto forma di macchie. Se il sole è forte o la carrozzeria è calda, il problema diventa più evidente. L’asciugatura manuale con un panno in microfibra ad alta capacità assorbente riduce il rischio di calcare e aloni. Il panno va appoggiato, trascinato con delicatezza o tamponato, meglio ancora aiutandosi con un prodotto lubrificante da asciugatura. Panni ruvidi, vecchi asciugamani da bagno, pelle naturale indurita o stracci generici sono soluzioni da lasciare perdere.

Dopo il lavaggio, la carrozzeria è pulita ma non necessariamente protetta. Una cera rapida o un prodotto protettivo leggero aiutano a rendere la superficie più scorrevole e migliorano la brillantezza.

Come pulire gli interni senza fare danni

La pulizia dell’abitacolo richiede metodo. La prima fase è l’aspirazione da fare su tappetini, moquette, sedili, guide dei sedili, tasche portaoggetti e zona pedaliera. Un aspiratore con bocchette strette permette di raggiungere punti dove si accumulano briciole, polvere e sabbia. Le plastiche interne vanno pulite con un detergente delicato e un panno in microfibra senza prodotti troppo lucidi che lasciano un effetto unto e riflettente. Il cruscotto deve essere pulito, uniforme e non scivoloso. Sui display serve ancora più attenzione, perché si graffiano facilmente. Meglio usare panni pulitissimi e prodotti specifici senza carta, spray aggressivi e pressioni eccessive.

I sedili in tessuto vanno trattati con moderazione. Troppa acqua penetra nell’imbottitura, genera cattivi odori e allunga i tempi di asciugatura. Per macchie localizzate è preferibile lavorare poco prodotto, una spazzola morbida e microfibra asciutta. La pelle richiede detergenti dedicati e una protezione specifica. Prodotti sgrassanti non adatti possono seccarla, lucidarla o alterarne la finitura. La similpelle va pulita con la stessa prudenza perché può screpolarsi se maltrattata.