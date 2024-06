Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

Fonte: 123RF Il cambio manuale sulle moto è divertente, ma bisogna saperlo usare. Ecco alcuni semplici consigli

Padroneggiare il cambio di una motocicletta ed inserire la marcia giusta durante la guida non è un’operazione così difficile come può sembrare a prima vista. È ovvio che è necessaria un po’ di pratica, ma nulla è impossibile. Vediamo quindi alcuni metodi per ingranare e scalare le marce della moto in modo semplice e affrontare la strade con padronanza a bordo della propria moto.

Come gestire una moto con le marce

La prima operazione da effettuare è imparare ad usare i comandi. Si deve rallentare il motore, tirare la frizione e regolare la leva del cambio. Ogni operazione ha uno preciso fine. Infatti, rallentare evita lo stallo motore, la frizione trasferisce alla trasmissione la coppia motore mentre la leva del cambio permette di innestare e cambiare i differenti rapporti.

La leva della frizione si trova sulla sinistra del manubrio, mentre quella del cambio ha la sua collocazione sul pedale di sinistra. Sul lato destro si trovano parallelamente il freno anteriore e posteriore. Si avvia il motore tenendo il cambio a folle, si tira la frizione e si innesta la prima spingendo la leva del cambio verso il basso, dando un minimo di gas.

Dopo aver avviato la motocicletta, si dovrà passare alle marce superiori seguendo lo stesso procedimento, spingendo di volta in volta la leva del cambio verso l’alto, aumentando la velocità. Ovviamente, in caso si rallenti, si dovranno scalare via via le marce con il percorso a ritroso. Nel momento in cui ci si ferma è opportuno posizionare il cambio in folle.

È utile ricordare che la maggior parte dei motociclisti usa il freno anteriore per fermarsi, anche alle alte velocità. Questa prassi è usata in quanto il freno posteriore a forti velocità ha poco effetto per rallentare e serve esclusivamente per stabilizzare la moto. Per cui si dovrà progressivamente tirare la leva del freno per rallentare, per poi rilasciarla delicatamente. Le modalità di utilizzo dei freni dipenderanno anche dalle condizioni della strada e ovviamente dei freni. È fondamentale, tuttavia, non inchiodare esclusivamente con l’anteriore, ma gestirli entrambi in modo indipendente.