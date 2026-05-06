Auto nuova o usata con la legge 104: quali agevolazioni spettano, chi può richiederle e quali limiti valgono per Iva, bollo auto, Ipt e detrazione Irpef

Appassionato di motori e narratore delle storie dell'industria dell'auto. Sempre alla ricerca di notizie sul mondo delle 4 ruote e delle novità normative.

123RF Auto nuova o usata con legge 104: quali agevolazioni spettano e come ottenerle

Le agevolazioni per comprare un’auto nuova o usata con la legge 104 non spettano a chiunque abbia un verbale di invalidità o un riconoscimento di handicap. Il sistema fiscale prevede benefici precisi legati alle condizioni sanitarie, alle categorie di veicoli, all’intestazione del mezzo e all’uso dell’auto per la mobilità della persona con disabilità. Le agevolazioni sono quattro: Iva ridotta al 4%, detrazione Irpef del 19%, esenzione dal bollo auto ed esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione.

Chi ha diritto alle agevolazioni auto

Rientrano tra i beneficiari i non vedenti e sordi, le persone con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affette da pluriamputazioni, e le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Per alcuni beneficiari, come chi soffre di grave limitazione della deambulazione o pluriamputazioni, l’agevolazione può essere riconosciuta anche senza adattamento del veicolo. Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il veicolo deve essere modificato in funzione della limitazione fisico-motoria o devono risultare adattamenti prescritti e documentati. Il beneficio può spettare alla persona con disabilità oppure al familiare che l’ha fiscalmente a carico. Non basta essere conviventi, affezionati, parenti stretti o utilizzatori abituali dell’auto, ma serve che la persona con disabilità risulti fiscalmente a carico del familiare intestatario o acquirente.

Auto intestata al disabile o al familiare, cosa cambia

L’auto agevolata può essere intestata alla persona con disabilità oppure al familiare che l’ha fiscalmente a carico. Per le agevolazioni collegate all’Ipt, il veicolo deve essere intestato alla persona con disabilità o al soggetto cui la persona è fiscalmente a carico. Lo stesso principio ricorre anche per il bollo e per le altre agevolazioni fiscali. L’uso del veicolo deve quindi essere destinato in modo esclusivo o prevalente alla mobilità della persona con disabilità. Significa che il veicolo non può diventare l’auto ordinaria di un altro componente del nucleo familiare.

L’agevolazione non è riservata solo alle vetture nuove. L’Iva al 4% può essere applicata anche sull’acquisto di veicoli usati se ricorrono i requisiti previsti e se l’operazione è soggetta a Iva. Se si compra un’auto usata da un privato l’operazione non è soggetta a Iva, quindi l’aliquota ridotta al 4% non trova applicazione. Se si acquista da un concessionario o da un venditore professionale con operazione imponibile Iva, l’agevolazione incide sul prezzo

Quanto si risparmia

Il beneficio più immediato è l’Iva agevolata al 4%. Per una vettura con imponibile elevato, il risparmio fiscale supera diverse migliaia di euro. L’agevolazione si applica anche agli optional acquistati insieme al veicolo e agli adattamenti necessari. A questa misura si aggiunge la detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto, calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro.

La detrazione può quindi arrivare a poco più di 3.400 euro, ma il beneficio effettivo dipende dalla capienza fiscale del contribuente. In pratica se non c’è IRPEF sufficiente da detrarre, il vantaggio si riduce. La detrazione riguarda anche alcune spese di riparazione del mezzo, ma non copre i normali costi di esercizio e la manutenzione ordinaria. Carburante, assicurazione, tagliandi ordinari, pneumatici e materiali di consumo restano fuori.

Non tutte le auto rientrano nell’agevolazione Iva e nelle altre misure collegate. Per i veicoli destinati alla mobilità delle persone con disabilità i limiti tecnici sono della cilindrata fino a 2.000 cc per motori a benzina o ibridi, fino a 2.800 cc per diesel o ibridi e potenza non superiore a 150 kW per i veicoli elettrici.

Quale auto scegliere con la legge 104

Una persona che deve salire e scendere con difficoltà avrà bisogno di un veicolo con seduta accessibile, portiere ampie e soglia non troppo alta. Chi viaggia con carrozzina può richiedere un bagagliaio capiente, una soglia di carico bassa o un allestimento specifico. Chi necessita di adattamenti alla guida deve ragionare su comandi, cambio automatico, spazio per le gambe, sistemi di ausilio e compatibilità tecnica.

Per molte famiglie, un’auto compatta alta da terra può sembrare la soluzione più comoda, ma alcuni SUV hanno soglie di accesso troppo elevate per chi ha problemi motori. Alcune monovolume o multispazio, oggi meno acquistati, restano più pratiche per il trasporto di carrozzine, ausili e passeggeri con ridotta mobilità. Per l’usato, un veicolo già adattato può essere interessante se gli interventi effettuati sono compatibili con le esigenze certificate e risultano indicati sulla carta di circolazione.

Quando sono necessari gli adattamenti

L’adattamento tecnico può riguardare i comandi di guida, la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo per consentire alla persona con disabilità di accedervi. Tra gli esempi rientrano pedane sollevatrici, scivoli, bracci sollevatori, paranchi, sedili scorrevoli o girevoli, sistemi di ancoraggio della carrozzella e sistemi di ritenuta. Per chi ha ridotte o impedite capacità motorie permanenti, l’adattamento è la condizione per ottenere le agevolazioni.

Se la persona guida servono patente speciale e dispositivi prescritti. Se non guida, l’adattamento riguarda il trasporto, l’accesso all’abitacolo o l’alloggiamento della carrozzina.

Tra bollo auto, Ipt e passaggio di proprietà

L’esenzione dal bollo auto è uno dei vantaggi più interessanti nel lungo periodo: riguarda autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, motocarrozzette e motoveicoli per trasporti specifici e destinati alla mobilità delle persone con disabilità o al loro accompagnamento e nel rispetto dei limiti tecnici previsti. Il beneficio vale per un solo veicolo.

Se la persona con disabilità possiede più auto, deve scegliere quella per cui richiedere l’esenzione. Il trasferimento dell’agevolazione su un altro veicolo è possibile solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pra e richiede una nuova domanda insieme alla cessazione dell’agevolazione precedente.

L’esenzione dall’Imposta provinciale di trascrizione interessa sia l’iscrizione dei veicoli nuovi sia la trascrizione del passaggio di proprietà dei veicoli usati. L’agevolazione si applica per l’acquisto di veicoli destinati alla mobilità delle persone con disabilità con gli stessi limiti tecnici di cilindrata e potenza richiamati per le altre agevolazioni. L’agevolazione vale per un solo veicolo ed è possibile ottenerla di nuovo per un secondo mezzo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pra. Se il veicolo viene venduto prima di due anni dall’acquisto è dovuto il versamento, salvo il caso in cui il cambio sia reso necessario da variazioni indispensabili legate alla disabilità.

Quali veicoli sono ammessi

Rientrano nelle agevolazioni anche autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, motocarrozzette e motoveicoli per trasporti specifici. Gli autocaravan possono rientrare in alcune agevolazioni, ma con regole più limitate e non sempre identiche a quelle delle autovetture.

Restano invece esclusi alcuni mezzi che molti considerano auto nel linguaggio quotidiano, ma che fiscalmente non rientrano nelle categorie agevolabili. È il caso dei quadricicli leggeri, le cosiddette minicar, che non possono essere trattati come autovetture agevolate ai fini delle misure previste per il settore auto disabili.