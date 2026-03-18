Quando tiri la leva dei tergicristalli e non vedi uscire lo spruzzo d’acqua, la tua visibilità cala immediatamente e guidare diventa pericoloso. Spesso il guasto dipende da un piccolo pezzo ostruito, ma se insisti a forzare il comando senza che il liquido lavavetri circoli, rischi di surriscaldare e bruciare definitivamente il motorino elettrico.
Indice
Perché l’acqua non arriva al vetro
Se il sistema è bloccato, il problema può dipendere da un tubo tappato o da un guasto elettrico che impedisce di pescare il detergente dal serbatoio. Questi sono i casi frequenti che arrivano in officina:
- senti il ronzio ma il vetro resta asciutto: il motorino funziona, ma l’acqua trova un ostacolo lungo la strada. Di solito la colpa è degli ugelli tappati dal calcare o della valvolina di non ritorno, un piccolo cilindro di plastica che si incrosta e non fa più passare il liquido;
- lo spruzzo è debole e vedi perdite: se l’acqua arriva a stento, significa che la pressione si disperde lungo il tragitto. In questo caso un tubicino di gomma si è crepato o staccato, e noterai una macchia di liquido detergente a terra sotto la parte anteriore della macchina;
- non senti alcun rumore: se non avverti alcun suono elettrico, la pompa lavavetro non riceve corrente o si è danneggiata definitivamente. Molte volte si risolve tutto cambiando un semplice fusibile saltato, ma se l’impianto elettrico è a posto, allora la pompa deve essere sostituita con una nuova;
- danni dal gelo: se durante il periodo invernale hai usato solo acqua, la girante del motorino può essersi rovinata o deformata. In questo caso la pompa gira a vuoto e non riesce a spingere il liquido verso i tubi, obbligandoti a cambiare il pezzo.
Quanto costa riparare il sistema lavavetri
La spesa finale dipende molto dall’accessibilità dei componenti. Su alcune vetture la pompa lavacristalli è a vista, su altre bisogna smontare la ruota e passaruota. Ecco una stima dei costi medi che potresti affrontare per la riparazione:
- pulizia degli ugelli e dei tubi: per liberare i condotti dal calcare e verificare che il flusso sia corretto, la spesa si aggira solitamente tra i 30 e i 50 euro;
- sostituzione del fusibile: a seconda di quanto è nascosta la centralina fusibili, il costo dell’intervento può variare tra i 25 e i 40 euro;
- pompa lavavetri nuova: il solo ricambio costa mediamente tra i 35 e gli 80 euro. A questi vanno aggiunti i costi di manodopera per l’installazione, che variano dai 40 agli 80 euro in base alla complessità del lavoro;
- valvolina di non ritorno o tubazioni: se il problema è una piccola perdita o una valvola bloccata, il pezzo costa pochi euro, ma l’intervento completo tra smontaggio e test costa circa 40 euro.
I consigli del meccanico
Non sottovalutare mai questo guasto, se azioni il lavavetro senza liquido, le spazzole dei tergicristallo lavorano a secco deteriorandosi precocemente e trascinando detriti che possono creare micro-graffi sul parabrezza. Questo rende il vetro opaco e fastidioso durante la guida notturna o controsole. Per proteggere il cristallo e il corretto funzionamento del motorino, ti suggerisco di seguire questi consigli:
- evita l’acqua del rubinetto: il calcare è la causa principale delle ostruzioni, utilizza sempre detergenti specifici pronti all’uso che mantengono puliti i condotti;
- usa il liquido antigelo: non aspettare i mesi freddi, utilizza un buon detergente antigelo che protegge le parti in plastica della pompa e della vaschetta da crepe e deformazioni tutto l’anno;
- attenzione alla cera dell’autolavaggio: dopo il lavaggio, verifica che gli spruzzatori siano liberi. I residui di cera possono seccarsi e creare una pellicola che bloccano i microfori degli spruzzatori;
- rivolgiti a un professionista per la pulizia: se noti che lo spruzzo è debole, evita di intervenire con spilli o attrezzi appuntiti per non danneggiare l’ugello e compromettere la direzione del getto.