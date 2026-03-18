Se il liquido lavavetri non esce ed è bloccato, il rischio è rigare il vetro o bruciare la pompa. Ecco le cause e i costi per la riparazione in officina

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Azionare i tergicristalli senza liquido crea pericolosi micro-graffi sul vetro e riduce drasticamente la visibilità notturna

Quando tiri la leva dei tergicristalli e non vedi uscire lo spruzzo d’acqua, la tua visibilità cala immediatamente e guidare diventa pericoloso. Spesso il guasto dipende da un piccolo pezzo ostruito, ma se insisti a forzare il comando senza che il liquido lavavetri circoli, rischi di surriscaldare e bruciare definitivamente il motorino elettrico.

Perché l’acqua non arriva al vetro

Se il sistema è bloccato, il problema può dipendere da un tubo tappato o da un guasto elettrico che impedisce di pescare il detergente dal serbatoio. Questi sono i casi frequenti che arrivano in officina:

senti il ronzio ma il vetro resta asciutto: il motorino funziona, ma l’acqua trova un ostacolo lungo la strada. Di solito la colpa è degli ugelli tappati dal calcare o della valvolina di non ritorno , un piccolo cilindro di plastica che si incrosta e non fa più passare il liquido;

ma il vetro resta asciutto: il motorino funziona, ma l’acqua trova un ostacolo lungo la strada. Di solito la colpa è degli dal calcare o della , un piccolo cilindro di plastica che si incrosta e non fa più passare il liquido; lo spruzzo è debole e vedi perdite: se l’acqua arriva a stento, significa che la pressione si disperde lungo il tragitto. In questo caso un tubicino di gomma si è crepato o staccato, e noterai una macchia di liquido detergente a terra sotto la parte anteriore della macchina;

e vedi perdite: se l’acqua arriva a stento, significa che la pressione si disperde lungo il tragitto. In questo caso un tubicino di gomma si è crepato o staccato, e noterai una macchia di liquido detergente a terra sotto la parte anteriore della macchina; non senti alcun rumore : se non avverti alcun suono elettrico, la pompa lavavetro non riceve corrente o si è danneggiata definitivamente. Molte volte si risolve tutto cambiando un semplice fusibile saltato, ma se l’impianto elettrico è a posto, allora la pompa deve essere sostituita con una nuova;

: se non avverti alcun suono elettrico, la non riceve corrente o si è danneggiata definitivamente. Molte volte si risolve tutto cambiando un semplice fusibile saltato, ma se l’impianto elettrico è a posto, allora la pompa deve essere sostituita con una nuova; danni dal gelo: se durante il periodo invernale hai usato solo acqua, la girante del motorino può essersi rovinata o deformata. In questo caso la pompa gira a vuoto e non riesce a spingere il liquido verso i tubi, obbligandoti a cambiare il pezzo.

Quanto costa riparare il sistema lavavetri

La spesa finale dipende molto dall’accessibilità dei componenti. Su alcune vetture la pompa lavacristalli è a vista, su altre bisogna smontare la ruota e passaruota. Ecco una stima dei costi medi che potresti affrontare per la riparazione:

pulizia degli ugelli e dei tubi: per liberare i condotti dal calcare e verificare che il flusso sia corretto, la spesa si aggira solitamente tra i 30 e i 50 euro ;

degli ugelli e dei tubi: per liberare i condotti dal calcare e verificare che il flusso sia corretto, la spesa si aggira solitamente tra i ; sostituzione del fusibile : a seconda di quanto è nascosta la centralina fusibili, il costo dell’intervento può variare tra i 25 e i 40 euro ;

: a seconda di quanto è nascosta la centralina fusibili, il costo dell’intervento può variare tra i ; pompa lavavetri nuova : il solo ricambio costa mediamente tra i 35 e gli 80 euro . A questi vanno aggiunti i costi di manodopera per l’installazione, che variano dai 40 agli 80 euro in base alla complessità del lavoro;

: il solo ricambio costa mediamente tra i . A questi vanno aggiunti i costi di per l’installazione, che variano dai in base alla complessità del lavoro; valvolina di non ritorno o tubazioni: se il problema è una piccola perdita o una valvola bloccata, il pezzo costa pochi euro, ma l’intervento completo tra smontaggio e test costa circa 40 euro.

I consigli del meccanico

Non sottovalutare mai questo guasto, se azioni il lavavetro senza liquido, le spazzole dei tergicristallo lavorano a secco deteriorandosi precocemente e trascinando detriti che possono creare micro-graffi sul parabrezza. Questo rende il vetro opaco e fastidioso durante la guida notturna o controsole. Per proteggere il cristallo e il corretto funzionamento del motorino, ti suggerisco di seguire questi consigli: