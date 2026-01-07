La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

Hai rabboccato la vaschetta, ma dopo pochi giorni è di nuovo sceso. Guardi a terra e non c’è nessuna macchia, è perfettamente asciutto. È una situazione che genera preoccupazione perché non capisci cosa stia succedendo e dove svanisce il liquido antigelo. Vediamo insieme che cosa sta accadendo alla tua auto.

Perché il livello scende

Ti rispondo con la franchezza che uso in officina, il circuito di raffreddamento è un sistema sigillato. Se il livello scende, il liquido deve andare da qualche parte. Se il pavimento è asciutto, ci sono solo due possibilità:

evaporazione istantanea : c’è una piccola perdita esterna che gocciola su una parte calda del motore ed evapora prima di toccare terra;

: c’è una piccola perdita esterna che gocciola su una parte calda del motore ed evapora prima di toccare terra; consumo interno: il motore sta “mangiando” acqua, bruciandola nei cilindri o mescolandola all’olio.

Il secondo caso richiede attenzione immediata perché indica che la tenuta interna del motore è compromessa, ma attenzione a non sottovalutare il primo. Non sempre si tratta di una sciocchezza come una fascetta lenta, molto spesso la colpa è di componenti nascosti e difficili da vedere, come la pompa dell’acqua (un difetto classico, ad esempio, sui motori del gruppo VW) o la flangia del termostato. Questi pezzi possono perdere goccia a goccia su parti calde, facendo svanire il liquido nel nulla, senza darti il tempo di vedere la macchia.

I 3 colpevoli principali (e come riconoscerli)

Per capire se puoi stare tranquillo o se devi preoccuparti e andare subito dal meccanico, devi osservare i “sintomi” che l’auto manifesta. Ecco i casi che vedo più spesso in officina:

perdite esterne: uno dei problemi può essere legato alla valvola del tappo della vaschetta di espansione, quando non tiene più la pressione, l’acqua evapora. Alcune perdite nascoste invece possono essere associate alla pompa dell’acqua o alla flangia, la fuoriuscita di liquido può avvenire solo a caldo e per questo motivo evapora e non la vedi. Per scovarla, puoi controllare se intorno a questi componenti vedi macchie biancastre o colorate (è l’antigelo che si è seccato). Se invece senti un odore dolciastro e fastidioso nell’abitacolo mentre guidi, la perdita potrebbe essere nel radiatorino del riscaldamento; scambiatore EGR: è il guasto che inganna molti sulle auto diesel. Se lo scambiatore che raffredda i gas si buca internamente, l’acqua finisce direttamente nello scarico e viene espulsa come vapore invisibile. In questo caso il livello scende molto velocemente, ma l’auto non perde potenza e la temperatura resta normale, l’unico indizio visibile potrebbe essere un leggero fumo bianco allo scarico. In questo caso vai subito dal meccanico, prima che la situazione precipiti; guarnizione della testata: è la paura di tutti, ma prima di disperare corri dal meccanico per far controllare se ci sono segnali inequivocabili che confermano la diagnosi.

I consigli del meccanico

Da professionista cerco sempre di far risparmiare tempo e soldi evitando diagnosi sbagliate. Ecco cosa devi fare: