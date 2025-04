Guida completa sull'importanza del liquido per il tergicristalli e sulla corretta procedura per riempire il relativo serbatoio

Una visibilità chiara e costante è fondamentale per la sicurezza alla guida, specialmente in condizioni meteo avverse o su strade polverose. Tra le operazioni di manutenzione più semplici ma spesso trascurate, il rabbocco del liquido lavavetri gioca un ruolo cruciale nel garantire un parabrezza sempre pulito. In questo approfondimento, esploreremo passo dopo passo come mettere il liquido dei tergicristalli, evidenziando l’importanza di utilizzare prodotti adeguati e fornendo consigli pratici per una manutenzione efficace del sistema lavavetri.

Come controllare il livello

Mantenere un adeguato livello di liquido tergicristalli nel serbatoio apposito è fondamentale per una visibilità ottimale durante la guida. Ecco come controllarlo facilmente:

ispezione visiva: individuare il serbatoio del liquido tergicristalli nel vano motore (solitamente identificato dal simbolo di un parabrezza con spruzzi d'acqua e un tappo blu o giallo). Molti serbatoi sono trasparenti o semitrasparenti e presentano delle tacche che indicano il livello minimo e massimo raccomandato;

verifica delle spie sul cruscotto (se presenti): alcune auto moderne sono dotate di una spia luminosa sul cruscotto che si accende quando il livello del liquido lavavetri è basso. Se questa è accesa, è un chiaro segnale che è necessario effettuare un rabbocco;

controllo periodico: anche in assenza di spie, è buona abitudine controllare il livello del liquido tergicristalli regolarmente, soprattutto prima di lunghi viaggi o in periodi di utilizzo frequente (ad esempio, durante la stagione delle piogge o nevicate). Un controllo visivo rapido può prevenire spiacevoli sorprese.

Step per rabboccare

Rabboccare il liquido lavavetri è un’operazione semplice, che è possibile eseguire in autonomia seguendo questi passaggi:

aprire il cofano dell'auto: assicurarsi che il motore sia spento e che l'auto sia parcheggiata in un luogo sicuro e pianeggiante. Aprire il cofano per accedere al vano motore;

individuare il serbatoio: localizzare il serbatoio del liquido tergicristalli, riconoscibile dal simbolo apposito sul tappo;

aprire il tappo del serbatoio: ruotare o sollevare il tappo del serbatoio e appoggiarlo in un luogo pulito per evitare che si sporchi;

versare il liquido: utilizzando un imbuto (opzionale, ma consigliato per evitare fuoriuscite), versare con attenzione il liquido lavavetri nel serbatoio. Nel caso si usasse un liquido concentrato, verificare di averlo diluito correttamente seguendo le istruzioni sulla confezione. Continuare a versare fino a raggiungere il livello massimo indicato sul serbatoio;

richiudere il tappo, assicurandosi che sia ben fissato;

chiudere il cofano;

; verificare il funzionamento azionando i tergicristalli. In questo modo è possibile assicurarsi che il liquido venga spruzzato correttamente sul parabrezza e sul lunotto (se presente).

Dove mettere il liquido tergicristalli

Il liquido tergicristalli va inserito esclusivamente nell’apposito serbatoio dedicato a questa funzione. Non va assolutamente versato in altri serbatoi presenti nel vano motore, come quello del liquido di raffreddamento, dell’olio freni o del servosterzo. Come già detto, il serbatoio del liquido tergicristalli è facilmente riconoscibile per il simbolo di un parabrezza con degli spruzzi d’acqua presente sul tappo. Quest’ultimo è spesso di colore blu o giallo.

La posizione esatta può variare a seconda del modello e della marca dell’auto. Solitamente si trova in un punto facilmente accessibile nel vano motore, spesso vicino al parabrezza o a uno dei lati. In caso di dubbi, consultare il manuale del proprietario della propria auto per una localizzazione precisa.

L’importanza del liquido lavavetri

L’utilizzo del liquido tergicristalli è cruciale per mantenere una visibilità chiara e sicura durante la guida. È importante per diversi motivi:

pulizia efficace del parabrezza: il liquido lavavetri è specificamente formulato per rimuovere sporco, insetti, polvere, residui stradali e altri agenti contaminanti che possono ostacolare la visuale. L'acqua da sola spesso non è sufficiente per una pulizia efficace e può lasciare aloni;

prevenzione di graffi: l'utilizzo del solo tergicristallo su un parabrezza sporco e asciutto può causare graffi sul vetro. Il liquido lavavetri lubrifica la superficie, permettendo alle spazzole di scorrere fluidamente e rimuovere lo sporco senza danneggiare il vetro;

funzione antighiaccio (in inverno): i liquidi lavavetri invernali contengono agenti antigelo che impediscono allo stesso di congelare nel serbatoio e negli ugelli spruzzatori anche a basse temperature. Questo assicura il corretto funzionamento del sistema anche in condizioni climatiche avverse;

sicurezza alla guida: una visuale chiara e senza ostacoli è fondamentale per la sicurezza stradale. Un parabrezza sporco può ridurre significativamente la visibilità e aumentare il rischio di incidenti. Mantenere il serbatoio del liquido lavavetri sempre rifornito contribuisce a una guida più sicura in ogni condizione.

In situazioni di emergenza è possibile rabboccare con dell’acqua. Tuttavia, appena si presenta la possibilità, sarebbe meglio versare un liquido specifico. Infatti, usare ripetutamente dell’acqua può presentare problemi di congelamento della stessa alle basse temperature sia negli iniettori che nel serbatoio. Inoltre, può depositarsi il calcare, che ostruisce i condotti di uscita. Ciò danneggia il sistema per lavare il parabrezza.

Con pochi minuti e un minimo di attenzione, è possibile avere un parabrezza sempre pulito e un sistema lavavetri efficiente. È importante ricordare che una buona visibilità è il primo passo per ridurre il numero di incidenti stradali. Il rischio è che lo sporco si accumuli o che la pioggia colga l’automobilista impreparato. Anche in questo caso, i piccoli dettagli possono fare la differenza.