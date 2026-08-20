Trovare una macchia di liquido sotto l’auto è uno di quei segnali che non vanno mai ignorati. Riconoscere subito l’origine della perdita ti evita soccorsi stradali inutili o, al contrario, danni devastanti per il surriscaldamento del motore.
Indice
Come capire se la macchia è condensa del clima o liquido del radiatore
Per identificare la causa della perdita non servono attrezzi particolari, ma solo un po’ di attenzione alla consistenza, al colore e alle condizioni in cui si presenta la chiazza a terra:
- macchia trasparente: del tutto inodore e fluida proprio come l’acqua del rubinetto, si tratta di semplice condensa. Quando il climatizzatore è in funzione, la condensa viene scaricata all’esterno tramite un tubicino sotto la scocca;
- chiazza colorata: solitamente rosellina, azzurrina, verdastra o giallastra, se trovi una macchia di questa colorazione è sicuramente una perdita di liquido refrigerante. Al tatto il fluido risulterà leggermente oleoso.
La posizione della macchia sotto l’auto
Osservare la posizione del punto in cui si accumula il liquido sul pavimento ti fornisce un indizio fondamentale prima ancora di aprire il cofano. Vediamo le situazioni più comuni:
- in posizione centrale o posteriore al vano motore: se il liquido è trasparente e cade all’altezza del cruscotto o verso il centro del pianale, si tratta sicuramente della condensa scaricata dal clima;
- nella parte anteriore del veicolo: se la chiazza è colorata e si trova sotto il paraurti frontale, proviene direttamente dal radiatore, manicotti o pompa dell’acqua.
Ricorda però che i carter di protezione sottomotore in plastica possono incanalare il refrigerante e farlo cadere più indietro, mascherando il punto esatto della perdita.
Posso continuare a guidare o devo fermarmi?
Capire se puoi raggiungere l’officina sulle tue ruote dipende esclusivamente dalla gravità della perdita e dalla quantità di liquido refrigerante che hai trovato sotto l’auto:
- condensa del climatizzatore: puoi continuare a guidare senza alcuna preoccupazione. È semplicemente l’acqua scaricata all’esterno dal circuito di deumidificazione dell’abitacolo e non segnala alcun guasto meccanico;
- liquido refrigerante: devi fermarti immediatamente se la vaschetta d’espansione è completamente vuota o se si accende la spia rossa della temperatura (il termometro nell’acqua), per evitare di bruciare la testata o danneggiare il motore. Al contrario, puoi raggiungere l’officina guidando con cautela solo se la macchia a terra è contenuta, la spia è spenta e nella vaschetta il livello del liquido rimane visibile tra il minimo e il massimo.
Quanto costa riparare una perdita
Il costo medio dell’intervento varia in base al tipo di perdita e alla quantità di componenti da smontare per accedere al componente guasto. Ecco una stima orientativa per il ripristino dei casi più comuni di un’auto di fascia media:
- radiatore motore: il costo del solo ricambio varia tra 100 e 280 euro. A questo vanno aggiunte da 3 a 5 ore di manodopera necessarie per lo smontaggio del paraurti e della traversa anteriore. Il costo totale della riparazione si attesta solitamente tra 250 e 530 euro;
- manicotto flessibile: se la perdita deriva da un tubo in gomma bucato, la spesa complessiva compresa di manodopera si aggira tra 140 e 260 euro;
- pompa dell’acqua: se il liquido trafila dalla pompa, l’intervento richiede spesso lo smontaggio della cinghia di distribuzione e in molti casi anche la sostituzione. La spesa totale è compresa tra 380 ai 650 euro.
I consigli del meccanico
In officina vediamo spesso piccoli problemi di raffreddamento trasformarsi in danni molto gravi. Ecco alcuni consigli per evitare di peggiorare la situazione:
- non utilizzare mai prodotti turafalle: questi additivi sigillanti ostruiscono i passaggi del radiatore e bloccano la valvola termostatica, provocando danni ben peggiori della perdita;
- acqua del rubinetto per i rabbocchi: in caso di emergenza usa solo acqua per rabboccare e arrivare in officina, poi ripristineremo la corretta miscela di liquido refrigerante specifico;
- controlla sotto il tappo dell’olio motore: se insieme alla perdita di liquido refrigerante noti una “crema” densa e chiara sotto il tappo di rabbocco olio o nella vaschetta di espansione, la guarnizione della testata potrebbe essere già compromessa;
- la prova del clima spento: se hai il dubbio che la perdita sia solo condensa, spegni il condizionatore e verifica se lascia tracce a terra.