Inestetismi sulla carrozzeria? Il trucco facile e veloce che utilizza phon e ghiaccio secco per rimuovere le ammaccature e far tornare l'auto come nuova

Copywriter e Storyteller specializzata in Automotive. Da sempre appassionata di motori, mobilità sostenibile e tecnologia, ama viaggiare in scooter, scoprire in anteprima i nuovi modelli automobilistici.

Un trucco semplice e veloce per rimuovere le piccole ammaccature dalla carrozzeria con phon e ghiaccio secco

Così come può bastare poco per rendere l’auto più bella, con una pulizia profonda e una bella lucidatura, allo stesso modo basta poco anche per far apparire la vettura trascurata. L’occhio cade proprio lì: dove c’è quella piccola riga o quell’inestetismo che rovina le linee e la carrozzeria della nostra fidata quattroruote. Può bastare una manovra non perfetta, lo sportello aperto incautamente oppure un’intensa grandinata per causare un piccolo bozzo sulla carrozzeria.

Si pensa subito a quanto potrebbe costare andare dal carrozziere per sistemare il danno e se ci sono alternative per fare un intervento fai da te senza spendere troppi soldi. Sarai felice di sapere che con pochi ed economici oggetti potrai provare a riparare da solo l’ammaccatura, facendo un buon lavoro ed eliminando quell’antipatico inestetismo sulla tua auto, per farla sembrare come nuova.

Il rimedio fai da te che non conosci

In caso di piccole ammaccature, per bolli poco profondi e su superfici piane, ci sono dei rimedi fai da te efficaci per la manutenzione quotidiana e le piccole riparazioni. Si possono fare comodamente a casa, utilizzando alcune attrezzature che si possiedono già o che sono facilmente acquistabili presso i negozi specializzati, anche online, con costi contenuti.

Esistono trucchi per quasi tutte le componenti della vettura, anche per la pulizia degli interni, ma, in questo caso, ci concentreremo sulle parti in metallo dell’auto con una soluzione che sfrutta il contrasto tra caldo e freddo per compiere una specie di “magia”, ridurre quegli antipatici inestetismi e rimettere praticamente a nuovo le linee della vettura, donandole velocemente un aspetto più bello e curato.

Gli strumenti utili per la riparazione

Per applicare questo semplice rimedio occorrono solo un phon per capelli, meglio ancora uno di quelli professionali utilizzato dai carrozzieri (la pistola ad aria calda, per intenderci) e del ghiaccio secco, in cubetti o spray.

Per questo tipo di operazione, sarebbe più comodo utilizzare il ghiaccio secco spray che può essere posizionato agevolmente sulla zona da trattare. In alternativa, si può utilizzare dell’aria compressa molto fredda, ma non garantisce lo stesso identico risultato.

Consigliamo di indossare dei guanti spessi e degli occhiali protettivi, quelli in plastica trasparente dalla forma avvolgente vanno benissimo. La sicurezza viene sempre prima di tutto e con queste protezioni si eviterà di correre rischi, proteggendo punti delicati come occhi e mani durante l’operazione.

Phon e ghiaccio secco, usati con sapienza, possono assicurare buoni risultati in maniera veloce ed economica. In più possono essere utilizzati con facilità anche da chi non ha una grande esperienza e manualità, perché le azioni da compiere sono piuttosto semplici. Il trucco sta nella rapidità: il passaggio veloce dal caldo al freddo produrrà, infatti, uno shock termico che consentirà alla lamiera di ritornare nella posizione originale, prima di essere stata deformata dall’ammaccatura.

Questi metodi sono utili per danni leggeri, è importante sottolinearlo, e se non è stata intaccata la verniciatura dell’automobile. Altrimenti, per zone più estese e con danni al colore, è meglio affidarsi alle riparazioni professionali di un bravo carrozziere ed evitare il fai da te. Vediamo insieme come utilizzare questi strumenti per ottenere un buon risultato.

Come utilizzare phon e ghiaccio secco

Vediamo nel dettaglio le fasi della procedura:

riscaldare la zona interessata con il phon per circa 1- 2 minuti, principalmente nella parte centrale, a distanza di circa 10-15 cm e con un movimento ondulatorio per evitare di surriscaldare la vernice. Così facendo si farà dilatare il metallo della carrozzeria;

applicare immediatamente il ghiaccio secco sulla zona spruzzando lo spray oppure posizionando il cubetto per circa 30-60 secondi;

per rimuovere il ghiaccio secco, strofinare delicatamente la superficie con un panno morbido fino alla completa asciugatura.

Può anche succedere che si senta un rumore tipo “pop”, come di un tappo che salta: questo indica che la lamiera è tornata alla sua posizione originale. Non c’è da spaventarsi, anzi è un buon segnale di successo dell’intervento fai da te.

Non rimane che verificare il risultato per capire se l’ammaccatura è stata completamente riparata, controllando a occhio e passando la mano sulla superficie. Se l’esito non è ancora soddisfacente, si può ripetere l’operazione per un paio di volte.

A cosa fare attenzione

Questi rimedi fai da te, molto economici, richiedono pazienza e attenzione. È bene sottolineare comunque che purtroppo, proprio perché si tratta di accorgimenti fatti in autonomia, il risultato non è garantito, e non è detto che si ottengano i risultati sperati: se dopo qualche passaggio ancora non si è raggiunto l’aspetto desiderato, meglio non insistere sulla superficie, che va trattata con la giusta delicatezza.

La tentazione iniziale può essere quella di ripetere più volte l’operazione o di strofinare in maniera troppo aggressiva, ma così si rischia di peggiorare la situazione, anziché migliorarla. Bisogna considerare, infatti, che se si surriscalda troppo la zona interessata, è possibile rovinare la vernice o graffiare la carrozzeria, evidenziando e ampliando l’inestetismo, invece di ridurlo o renderlo invisibile.

Il risultato finale

L’auto trattata con questo trucco, se funziona, apparirà subito più bella e più curata. Ripetiamo che questo metodo è adatto per piccole ammaccature, poco profonde, che coinvolgono solamente le parti metalliche e che non hanno intaccato la verniciatura della macchina.

Per le parti in plastica, o se l’auto è gravemente ammaccata si possono utilizzare altri rimedi, come i kit a ventosa o le paste abrasive e leviganti, che però richiedono una certa dimestichezza ed esperienza, per non causare ulteriori problemi.

Se poi il danno è molto esteso, profondo e ha compromesso il colore e altre parti del veicolo, allora non è nemmeno il caso di rischiare provando con i metodi fai da te, anzi. È meglio rivolgersi direttamente a un carrozziere, per una valutazione più precisa e una riparazione professionale accurata. A volte pazienza e buona volontà non sono sufficienti per risolvere la situazione e occorre mettere mano al portafoglio ma, se il lavoro sarà fatto a regola d’arte, il risultato sarà ottimale e anche l’auto ringrazierà.